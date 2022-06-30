«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку

Подростковая драма по популярному роману
«Хорошо быть тихоней
» — американская экранизация одноименного эпистолярного романа Стивена Чбоски
, который благодаря подробному изображению всех прелестей переходного возраста, попал в список литературных произведений, чаще других подвергающихся цензуре на территории США. Режиссером фильма стал сам автор романа.
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«Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски
Главный герой Чарли (Логан Лерман
) — стеснительный подросток 15 лет, который пытается адаптироваться к новой жизни в старшей школе. В детстве Чарли пережил серьезную трагедию — смерть любимой тетки — которая сильно отразилась на его психике: Чарли постоянно преследуют ужасные воспоминания-галлюцинации. Кроме того, лучший друг Чарли оканчивает жизнь самоубийством... Он, наивный новичок в колледже Питтсбурга, взят под опеку двумя старшими студентами Сэм (Эмма Уотсон
) и Патриком (Эзра Миллер
), которые становятся его проводниками в «реальный» мир.
Пытаясь самоопределиться и якобы найти себя в обществе, Чарли пробует все прелести разгульной подростковой жизни: алкоголь, секс, наркотики... Жизнь главного героя сильно меняется после новых знакомств: у Чарли случается первый сексуальный опыт с Мэри-Элизабет (Мэй Уитмэн
), он начинает употреблять наркотики для того, чтобы разобраться в себе, помимо всего прочего не может забыть Сэм... До кучи, Патрик рассказывает, что он гей и встречается с Брэдом (Джонни Симмонс
).
Внимание акцентируется на дилемме пассивности и страсти. Казалось бы, ничего нового: сколько раз мы видели эту, так называемую, «реальную» жизнь молодежи, в которую судьба закидывает какого-нибудь милого маменькиного сынка, и он тут же пускается во все тяжкие, при этом, ничуть не сомневаясь в правильности выбранного пути.
Стивен Чбоски не захотел делать акцент на проблеме деморализации подрастающего поколения и просто ограничился типичной тин-мелодрамой со школьными матчами по американскому футболу, драками в столовой и прочим, которая не несёт ничего нового. А появление в кадре Эммы Уотсон оказывается лишь очередной попыткой молодой актрисы уйти от амплуа Гермионы из «Гарри Поттера
».
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