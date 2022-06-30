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«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку

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30 июня 2022

Подростковая драма по популярному роману

«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку

«Хорошо быть тихоней» — американская экранизация одноименного эпистолярного романа Стивена Чбоски, который благодаря подробному изображению всех прелестей переходного возраста, попал в список литературных произведений, чаще других подвергающихся цензуре на территории США. Режиссером фильма стал сам автор романа.

Смотреть онлайн «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски
Главный герой Чарли (Логан Лерман) — стеснительный подросток 15 лет, который пытается адаптироваться к новой жизни в старшей школе. В детстве Чарли пережил серьезную трагедию — смерть любимой тетки — которая сильно отразилась на его психике: Чарли постоянно преследуют ужасные воспоминания-галлюцинации. Кроме того, лучший друг Чарли оканчивает жизнь самоубийством... Он, наивный новичок в колледже Питтсбурга, взят под опеку двумя старшими студентами Сэм (Эмма Уотсон) и Патриком (Эзра Миллер), которые становятся его проводниками в «реальный» мир.

«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку

Пытаясь самоопределиться и якобы найти себя в обществе, Чарли пробует все прелести разгульной подростковой жизни: алкоголь, секс, наркотики... Жизнь главного героя сильно меняется после новых знакомств: у Чарли случается первый сексуальный опыт с Мэри-Элизабет (Мэй Уитмэн), он начинает употреблять наркотики для того, чтобы разобраться в себе, помимо всего прочего не может забыть Сэм... До кучи, Патрик рассказывает, что он гей и встречается с Брэдом (Джонни Симмонс).

Внимание акцентируется на дилемме пассивности и страсти. Казалось бы, ничего нового: сколько раз мы видели эту, так называемую, «реальную» жизнь молодежи, в которую судьба закидывает какого-нибудь милого маменькиного сынка, и он тут же пускается во все тяжкие, при этом, ничуть не сомневаясь в правильности выбранного пути.

Стивен Чбоски не захотел делать акцент на проблеме деморализации подрастающего поколения и просто ограничился типичной тин-мелодрамой со школьными матчами по американскому футболу, драками в столовой и прочим, которая не несёт ничего нового. А появление в кадре Эммы Уотсон оказывается лишь очередной попыткой молодой актрисы уйти от амплуа Гермионы из «Гарри Поттера».


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обсуждение >>
№ 2
Мер. см. (Воскресенск)   7.12.2013 - 00:48
Фильм очень хороший и глубокий. Даже психологический. Он заставляет задуматься на примере героев "как мы живем и надо ли все это?" Я была очень запечатлена. Все так не перескажешь. Его можно... читать далее>>
№ 1
Ульяна-Солнце   10.09.2013 - 10:24
Совершенно не согласна с Вашей рецензией. Как часто бывает, журналисты смотрят фильм поверхностно и не особо вникая в суть, ваша рецензия - прямое тому подтверждение! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Хорошо быть тихоней

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«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку фотографии
«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку фотографии
«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку фотографии
«Хорошо быть тихоней»: Гермиона в собственном соку фотографии
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