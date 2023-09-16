Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Игра «Неудержимые 4»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь

Спутник телезрителя >>
16 сентября 2023

Британские гопники предпочитают виски

«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь

Юные преступники из шотландского городка по решению суда отправляются на исправительные работы, где их встречает прораб Гарри (Джон Хеншоу), человек широкой души. В свободное время от полезного для хулиганов труда Гарри свозит их на вискарню, а затем на дегустацию в Эдинбург. Именно это проявление человечности и конечно же божий промысел помогут Робби (Пол Бранниган), парню агреcсивному, но где-то глубоко внутри доброму и отзывчивому, открыть в себе поразительную способность: определять по запаху и вкусу практически любой сорт виски.

Смотреть онлайн «Доля Ангелов»
Обязательная для режиссера Кена Лоуча социальная несправедливость, таким образом, будет нарушена, маятник качнется в правильную сторону, но сначала Робби и его новые друзья решатся на последнее в их жизни противозаконное деяние — кражу очень дорогого виски, за которое готов заплатить через посредника загадочный олигарх из Москвы (Роджер Аллам). Рождается план, дерзкий, примитивный и потому действенный.

«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь

Кену Лоучу нельзя отказать в умении живописать «маленького человека» в беспросветной среде. Сбиваясь периодически на социальный комментарий, он всегда умел сосредоточить внимание зрителя на проблемах отдельного индивидуума, вызвать к нему сочувствие и, чего уж там, заставить зрителя его полюбить. Будь то простые работяги из спальных районов, юные «герои нашего времени» или пылкие революционеры, все они благодаря мастерству Лоуча выглядят в доску своими. В связи с новым фильмом живого классика английского кино поневоле начинаешь задумываться о прихотливых путях старения. Многие замечательные режиссеры с возрастом незаметно для самих себя, но, увы, так очевидно для их поклонников, удаляются в «мертвую зону» сентиментальной глупости, если не маразма. Лоуч, по счастью, избежал этой ловушки, хотя некоторое снижение остроты поднимаемых им вопросов очевидно. Начиная с картины «В поисках Эрика» его стремление изобличать и разглядывать социальные нарывы уступило место благостному взгляду на мир, все еще безжалостный и холодный, но при этом полный хороших людей.

Это отношение при этом нельзя списать на сенильность или проснувшуюся с возрастом потребность в «розовых очках». Конечно же, сама алкогольная тематика привносит в сюжет обязательный градус комичного, но жизни Робби при этом никак нельзя позавидовать — весь его быт, отношения с тестем, постоянная угроза со стороны ребят «с района» недвусмысленно намекают на печальный конец. Комедия про кражу виски, heist-movie про идущих к успеху ребят того и гляди собьется на нелицеприятный комментарий, но этого так и не происходит. В результате каждый получит то, что ему причитается — кто-то надежду на счастливую и безбедную жизнь с женой и ребенком, кто-то возможность пропить полученные деньги с друзьями в пабе.

Вынесенная в название «доля ангелов», та часть виски, которая испаряется при открытии бочки, озарит жизнь всех героев фильма, и, что самое важное, это ни в коей мере не будет казаться пошлым или натужным. Если здесь и нужна финальная мораль, про которую Лоуч по счастливому стечению обстоятельств позабыл, то пусть будет такая — алкоголь далеко не всегда является злом. Как говорится, выпьем за любовь.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
boris.56 (tambov)   10.10.2012 - 15:32
как смотреть здесь фильмы ответить? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Роджер АлламПол БрэнниганДэвид ГудоллКен ЛоучДжон Хеншоу
фильмы
Доля ангелов

фотографии >>
«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь фотографии
«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь фотографии
«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь фотографии
«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Игра «Неудержимые 4»

Скорбим

Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.
Игорь Кечаев
14 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Кечаев.
Марина Кузнецова
14 сентября ушла из жизни артистка балета Марина Кузнецова.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Хорен Левонян
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Всеволод Хабаров
Алексис Бледел
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Микки Рурк
Дженнифер Тилли
Питер Фальк
Молли Шэннон
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?