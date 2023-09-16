«Доля Ангелов»: Выпьем за любовь

Британские гопники предпочитают виски
Юные преступники из шотландского городка по решению суда отправляются на исправительные работы, где их встречает прораб Гарри (Джон Хеншоу
), человек широкой души. В свободное время от полезного для хулиганов труда Гарри свозит их на вискарню
, а затем на дегустацию в Эдинбург. Именно это проявление человечности и конечно же божий промысел помогут Робби (Пол Бранниган
), парню агреcсивному, но где-то глубоко внутри доброму и отзывчивому, открыть в себе поразительную способность: определять по запаху и вкусу практически любой сорт виски.
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«Доля Ангелов»
Обязательная для режиссера Кена Лоуча
социальная несправедливость, таким образом, будет нарушена, маятник качнется в правильную сторону, но сначала Робби и его новые друзья решатся на последнее в их жизни противозаконное деяние — кражу очень дорогого виски, за которое готов заплатить через посредника загадочный олигарх из Москвы (Роджер Аллам
). Рождается план, дерзкий, примитивный и потому действенный.
Кену Лоучу
нельзя отказать в умении живописать «маленького человека» в беспросветной среде. Сбиваясь периодически на социальный комментарий, он всегда умел сосредоточить внимание зрителя на проблемах отдельного индивидуума, вызвать к нему сочувствие и, чего уж там, заставить зрителя его полюбить. Будь то простые работяги из спальных районов, юные «герои нашего времени» или пылкие революционеры, все они благодаря мастерству Лоуча выглядят в доску своими. В связи с новым фильмом живого классика английского кино поневоле начинаешь задумываться о прихотливых путях старения. Многие замечательные режиссеры с возрастом незаметно для самих себя, но, увы, так очевидно для их поклонников, удаляются в «мертвую зону» сентиментальной глупости, если не маразма. Лоуч, по счастью, избежал этой ловушки, хотя некоторое снижение остроты поднимаемых им вопросов очевидно. Начиная с картины «В поисках Эрика»
его стремление изобличать и разглядывать социальные нарывы уступило место благостному взгляду на мир, все еще безжалостный и холодный, но при этом полный хороших людей.
Это отношение при этом нельзя списать на сенильность
или проснувшуюся с возрастом потребность в «розовых очках». Конечно же, сама алкогольная тематика привносит в сюжет обязательный градус комичного, но жизни Робби при этом никак нельзя позавидовать — весь его быт, отношения с тестем, постоянная угроза со стороны ребят «с района» недвусмысленно намекают на печальный конец. Комедия про кражу виски, heist-movie про идущих к успеху ребят того и гляди собьется на нелицеприятный комментарий, но этого так и не происходит. В результате каждый получит то, что ему причитается — кто-то надежду на счастливую и безбедную жизнь с женой и ребенком, кто-то возможность пропить полученные деньги с друзьями в пабе.
Вынесенная в название «доля ангелов», та часть виски, которая испаряется при открытии бочки, озарит жизнь всех героев фильма, и, что самое важное, это ни в коей мере не будет казаться пошлым или натужным. Если здесь и нужна финальная мораль, про которую Лоуч по счастливому стечению обстоятельств позабыл, то пусть будет такая — алкоголь далеко не всегда является злом. Как говорится, выпьем за любовь.
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