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«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете

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9 августа 2020
Австралийский трэш с самоиронией

«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете

Австралийские кинематографисты время от времени радуют нас интересными фильмами. Им не хватает размаха голливудских блокбастеров и продуманных сценариев, но зато фантазией и нестандартным мышлением они явно не обделены. Одного такого австралийца мы с вами прекрасно помним, это Рассел Малкэхи, создавший «Горца». Именно он является одним из создателей новой картины «Цунами 3D» (в оригинале – «Наживка»), что, конечно же, сразу отразилось на сюжете и общем настроении ленты.

«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете

В лучших традициях Стивена Кинга и Джорджа Ромеро, действие «Цунами» разворачивается на территории супермаркета. Только вместо чудовищ и зомби героям угрожают вода, затопившая половину здания в результате гигантской волны, и зубастые хищники, имя которым белые акулы. Хорошо хоть среди оставшихся в живых есть бывший спасатель, переживающий гибель своего друга и коллеги, полицейский, пострадавший во время цунами, грабитель и бывшая девушка спасателя, которая тоже не лыком шита. Персонажей, разумеется, в фильме побольше, но именно этим четверым да парню, спасшемуся от потопа в подземном гараже, предстоит решить судьбу всех, кто спасся и от постоянно пребывающей воды, и от голодных акул.

«Цунами 3D»: смотреть фильм онлайн бесплатно

Отсутствие приличных компьютерных эффектов режиссер Кимбл Рендалл решил компенсировать изрядной долей самоиронии. Это отразилось и на слабом сценарии, и на актерской игре, и на страшных моментах, коих в картине немало. При этом не был забыт и саспенс, что позволяет зрителю не только от души посмеяться над ситуацией, но и иной раз подскочить от долгожданного появления в кадре милого зубастого создания. Нашлось место и цитатам, которые, правда, выглядят слегка топорно. Еще до цунами главного героя чуть было не проткнула клювом ворона, что сразу напомнило нам о хичкоковских «Птицах». А финальная сцена прямо-таки кричит с экрана, утверждая, что «Челюсти» круче пресловутых «Птиц».

«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете

Учитывая то, что «Цунами» - австралийская картина, актерская команда не так хорошо знакома российскому зрителю. Популярной звездой можно считать лишь Джулиана Макмэхона, памятного многим по «Частям тела» и «Зачарованным». Молодых актеров Ксавьера Сэмюэла и Алекса Рассела кто-то, возможно, помнит по ролям в «Анониме» и «Хронике». Элис Паркинсон засветилась в «Санктуме», Шарни Винсон сыграла одну из ролей в фильме «Шаг вперед 3D», а Фиби Тонкин является звездой сериала «H2O: Просто добавь воды». Очень колоритного персонажа сыграл Дэниел Уилли, начавший свою карьеру задолго до съемок в «Скинах». А Карибе Хейне и Линкольну Льюису досталась парочка, отвечающая за комизм фильма и сохранность очаровательного рыжего шпица-серфингиста.

В результате, перед нами любопытный образчик треша, не лишенный недостатков, но притягивающий к себе внимание благодаря юмору, молодым актерам, смекалке создателей, придумавших как избавиться от белых акул, и пресловутому шпицу, который остается в живых несмотря ни на что.


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№ 1
...:Кэт Пирс:...   2.10.2012 - 17:27
Напоминает "Глубокое синее море"! читать далее>>
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«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете фотографии
«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете фотографии
«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете фотографии
«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете фотографии
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