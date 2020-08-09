«Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете

Австралийский трэш с самоиронией
Австралийские кинематографисты время от времени радуют нас интересными фильмами. Им не хватает размаха голливудских блокбастеров и продуманных сценариев, но зато фантазией и нестандартным мышлением они явно не обделены. Одного такого австралийца мы с вами прекрасно помним, это Рассел Малкэхи
, создавший «Горца»
. Именно он является одним из создателей новой картины «Цунами 3D»
(в оригинале – «Наживка»
), что, конечно же, сразу отразилось на сюжете и общем настроении ленты.
В лучших традициях Стивена Кинга
и Джорджа Ромеро
, действие «Цунами»
разворачивается на территории супермаркета. Только вместо чудовищ и зомби героям угрожают вода, затопившая половину здания в результате гигантской волны, и зубастые хищники, имя которым белые акулы. Хорошо хоть среди оставшихся в живых есть бывший спасатель, переживающий гибель своего друга и коллеги, полицейский, пострадавший во время цунами, грабитель и бывшая девушка спасателя, которая тоже не лыком шита. Персонажей, разумеется, в фильме побольше, но именно этим четверым да парню, спасшемуся от потопа в подземном гараже, предстоит решить судьбу всех, кто спасся и от постоянно пребывающей воды, и от голодных акул.
«Цунами 3D»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Отсутствие приличных компьютерных эффектов режиссер Кимбл Рендалл
решил компенсировать изрядной долей самоиронии. Это отразилось и на слабом сценарии, и на актерской игре, и на страшных моментах, коих в картине немало. При этом не был забыт и саспенс, что позволяет зрителю не только от души посмеяться над ситуацией, но и иной раз подскочить от долгожданного появления в кадре милого зубастого создания. Нашлось место и цитатам, которые, правда, выглядят слегка топорно. Еще до цунами главного героя чуть было не проткнула клювом ворона, что сразу напомнило нам о хичкоковских «Птицах»
. А финальная сцена прямо-таки кричит с экрана, утверждая, что «Челюсти»
круче пресловутых «Птиц»
.
Учитывая то, что «Цунами» - австралийская картина, актерская команда не так хорошо знакома российскому зрителю. Популярной звездой можно считать лишь Джулиана Макмэхона
, памятного многим по «Частям тела»
и «Зачарованным»
. Молодых актеров Ксавьера Сэмюэла
и Алекса Рассела
кто-то, возможно, помнит по ролям в «Анониме»
и «Хронике»
. Элис Паркинсон
засветилась в «Санктуме»
, Шарни Винсон
сыграла одну из ролей в фильме «Шаг вперед 3D»
, а Фиби Тонкин
является звездой сериала «H2O: Просто добавь воды»
. Очень колоритного персонажа сыграл Дэниел Уилли
, начавший свою карьеру задолго до съемок в «Скинах»
. А Карибе Хейне
и Линкольну Льюису
досталась парочка, отвечающая за комизм фильма и сохранность очаровательного рыжего шпица-серфингиста.
В результате, перед нами любопытный образчик треша, не лишенный недостатков, но притягивающий к себе внимание благодаря юмору, молодым актерам, смекалке создателей, придумавших как избавиться от белых акул, и пресловутому шпицу, который остается в живых несмотря ни на что.
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