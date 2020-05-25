«Петля времени»: Сам себе киллер

Научная фантастика от автора «Кирпича» с Гордоном-Левиттом и Брюсом Уиллисом
Действие «Петли времени
» происходит в недалеком 2044-м году, внешне отличающемся от настоящего только рекламами телекинеза, воздушными байками и тем, что наркотики теперь капают в глаза. Зато уже через 30 лет мафиозные кланы научатся использовать временные петли, чтобы отправлять лишних людей на казнь в прошлое. Это и есть работа луперов, в общем непыльная, но с одной оговоркой: перед выходом на пенсию петлю нужно замкнуть и жертвой с мешком на голове окажешься ты сам, но только из будущего. Понятное дело, с этим бывают проблемы.
Как только стало известно, что сценарист и режиссер Райан Джонсон
, дебютировавший конгениальным подростковым нуаром «Кирпич
», в этот раз возьмется за научную фантастику, на фильм сразу же возложили большие надежды. Что, в общем, неудивительно, ведь жанр давно пребывает в стагнации, и он чуть ли не больше, чем все остальные, нуждался в переливании крови. Примерно всю первую половину фильма кажется, что верили не зря, и из этого неожиданного союза действительно родилось что-то стоящее. Но тучи сгущаются, как только Гордон-Левитт
встречает старого себя в обличии Брюса Уиллиса
и начинает хмурить наклеенные брови, изо всех сил пытаясь обнаружить с ним сходство.
Дальше начинается жонглирование жанрами, на что сноровки у автора явно не хватает, хотя, несмотря на то, что инвентарь постепенно вылетает из рук, он продолжает вести себя как ни в чем не бывало. Немного поиграв в Кар-Вая
с любовной историей Уиллиса, что выглядит еще довольно мило, он разводит героев по разным углам, чтобы снова столкнуть в провальном финале. Левитта запирают на кукурузной ферме, превращая его линию то в мелодраму, то в драму о сложностях взросления ребенка со сверхъестественными способностями, в то время как Уилиссу достается мрачный триллер с убийством детей и угрызениями совести, а когда это становится скучным, включается лихой боевик, и режиссер во всю эксплуатирует харизму непроницаемой ухмылки Брюса.
При всех вышеперечисленных несуразностях фильм все же нельзя назвать полным провалом, ведь Райан Джонсон хорош прежде всего своей режиссурой, с которой здесь все в полном порядке - визуально фильм удался, а первая половина по ритму и стилистике почти совершенна. А вот сценарий не спасло и участие в проекте Шэйна Кэррата
, бывшего математика и автора культового фильма о путешествиях во времени «Primer
». В отличие от него, снятого всего за 7000$ и при этом получившего гран-при в Санденсе, в «Лупере» куча структурных несоответствий. Последний и самый жирный гвоздь в крышку гроба забивает финальный твист, точно исполненный по канону христианской морали. К сожалению, на этот раз самому Джонсону, в отличие от героя фильма, не удалось разорвать петлю времени. Наоборот, он даже еще сильнее законсервировал набившие оскомину клише жанрового кино.
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