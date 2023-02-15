«Мужчина с гарантией»: Жених за полцены

Романтическая комедия о том, как построить отношения за пять дней, не выходя за пределы торгового центра, и не потерять миллионы
Руководствуясь крепко засевшими в голове стереотипами, такими как «женщина средних лет — давно испорченный продукт», а «мужчина в сознательном возрасте — алкоголик и тунеядец», меркантильный бизнесмен (Нагиев
), ставит Ирине (Гришаева
) ультиматум, с целью заполучить ее весьма прибыльную компанию. Успешная женщина, владелица сети магазинов, оказывается перед дилеммой: потерять все, либо женить на себе рядового сотрудника ее гипермаркета. Судьба сводит главную героиню с давно не покидавшим пределы торгового центра многофункциональным охранником Вадимом (Олешко), которому «жизнь в молле» давно подменила реальность. В результате шопо-коп
покоряет сердце хозяйки чувством юмора и отзывчивостью, и, несмотря на обстоятельства и козни недоброжелателей, двое уже далеко не молодых людей спасают друг друга от одиночества, сохраняя человеческое достоинство.
Сюжет фильма не нов. Сильная самодостаточная женщина влюбляется в неравного себе мужчину. Казалось бы, сколько можно об этом? Так, до последнего кадра, вспоминается французская романтическая комедия «Случайный роман
» с Одри Тоту
. В отечественном кинематографе — «Служебный роман
» с Алисой Фрейндлих
. И так далее и тому подобное. Однако, герои «Мужчины с гарантией» погружены в совершенно новый контекст. Действие фильма разворачивается в торговом центре — пространстве, которое перестает оправдывать себя лишь целью шопинга, что добавляет фильму актуальности. Оно затягивает героев своей универсальностью и ассортиментом возможностей: хочешь есть — пожалуйста, хочешь гулять — наслаждайся, хочешь играть — все для тебя.
Фильм «Мужчина с гарантией» создан молодой компанией Enjoy Movies, которая не так давно появилась на российском рынке киноиндустрии, но уже обаяла все население страны огромным количеством семейных комедий, пригодных для просмотра аудитории всех возрастов. Режиссер Артем Аксененко
следует уже опробованной схеме семейных фильмов, обреченных на востребованность массами.
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«Мужчина с гарантией» Артёма Аксененко
Кинокартина радует тем, что каждый в ней может найти то, что пожелает: любимых актеров, знакомых еще со времен популярных телесериалов и телешоу, легкий, непринужденный юмор, доступный и понятный зрителям любых категорий, гиперболизированные образы воинствующих граждан, на которых намеренно расставлены акценты. Но она же и утомляет безудержным транслированием патриархальных истин. Они были понятны в фильме «Москва слезам не верит
», к которому явно отсылает «Мужчина...», не желающий смириться со своим статусом и пытающийся настаивать на главенстве, но так ли это уместно в современном обществе? В «Мужчине с гарантией» герой Олешко утверждает, что «женщина должна сидеть дома, быть красивой и воспитывать детей», а его влюбленная избранница, казалось бы, до этого знакомства рациональная и целеустремленная, безропотно принимает его позицию. Мучительный вопрос повисает в воздухе после просмотра: нужны ли сегодня мужчины с такими гарантиями?
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