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«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле

Спутник телезрителя >>
6 июня 2020
Продолжение боевика о герое-одиночке

«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле

Бывший агент ЦРУ Брайан Миллс (Нисон) ведет размеренную жизнь. Три года назад в Париже банда албанцев похитила его дочь, он нашел ее меньше, чем за 72 часа и вернул домой. Это событие заставило его пересмотреть свое отношение как к работе, так и к семье, но не сделало менее мнительным. Время от времени он подрабатывает телохранителем у очень важных людей, и скоро ему предстоит ехать в Стамбул. В этой поездке он видит возможности наверстать упущенное за время преданной службы родине – и приглашает дочерей Ким (Грейс), у которой новый парень и Ленор (Янссен), чей брак находится стадии перманентного кризиса, поехать вместе с ним. Впрочем, то, что предвещало семейную идиллию и второй шанс для них всех, превращается в кошмар, потому что над Брайаном навис призрак недалекого прошлого. Безутешный отец (Шербеджия) убитого им в прошлой части Марко и вся албанская деревня Тропоя решают отомстить Миллсу.

«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле

После успеха первой части «Заложницы» четыре года назад не было сомнений в том, что нас ждет сиквел. Схема отработана Бессоном еще на «Перевозчиках» - формальных изменений почти нет, необходимо просто еще раз снять все то же самое, но только с учетом пожеланий публики. Чтобы зритель не устал, фильм доверили режиссеру Оливье МегатонуПеревозчик-3»). Смена человека в режиссерском кресле на содержание картины повлияла незначительно, но определила визуальный ряд. В новом фильме нас ждет еще больше перестрелок, взрывов и всего того, что отличает фильмы о бывших спецназовцах. Развивая тему, можно отметить немного другой тип монтажа, но это лишь отвлечет от более важного. Мегатон с Бессоном, видимо, прочитали много комментариев и пожеланий на фанатских форумах и страничке в фейсбуке – и большинство из них воплотили во второй части. Зрителям не хватало мелодраматического напряжения между бывшими супругами – его добавили, впрочем, немного нарушив очарование героя Нисона. Аура неудачника не то, что исчезла, но несколько поблекла. Зрителям приглянулись албанцы – они вернулись, довольно изящно дополнив основной посыл первой части о том, как непросто быть (хорошим) отцом. Для французского кино это достаточно чувствительная тема – так, в «Падали» Гаспара Ноэ представлен другой тип готового на все ради дочери отца и более реальная история о том, куда все эти страхи приводят.

«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле

Понятно, что первая «Заложница» была фильмом о герое-одиночке, в чём была и причина успеха. История об отце, который готов пойти на все, чтобы вернуть дочь, была близка публике. Надо отдать должное Бессону и его чувству собственного достоинства: он отчетливо понимает, что второй раз продать одно и то же не выйдет. Как уже было отмечено, формально все ингредиенты на тех же местах, но история о спасении жены – это не то же самое, что история о спасении дочери. Поэтому Нисону приходится чуть больше играть в Джэка Бауэра из сериала «24» - ему мстят, его пытают, но он готов вытерпеть все ради того, что ему дорого. Шербеджия пытается убедить его в правоте своей позиции, ведь он также отец и мстит за сына. Несмотря на иллюзорную нейтральность пространства, противостояние теперь происходит в Стамбуле, который гораздо ближе к страхам американцев, чем тот же Париж, где происходило действие первого фильма. Таким образом, Нисон в каком-то смысле меняется местами с Марко из первого фильма – теперь это он украл жизнь чьего-то сына и за ним пришли. Но за Брайаном правда. Ведь несправедливо мстить за того, кто крадет чужую жизнь.

Ближе к развязке Нисон всеми силами изображает, как он устал убивать, утверждая себя в статусе жертвы. Ему не изменяет великодушие, но главным образом – предусмотрительность. Разницу между двумя фильмами подчеркивают часы в его машине: если раньше, он ждал двух нолей на цифровом табло, то теперь возможны варианты. От тотального контроля можно и устать.


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№ 4
16   27.11.2014 - 20:37
Это происходит в европ? О каких европейских ценностях нам говорят?! читать далее>>
№ 3
artemenko2a (Москва)   7.10.2012 - 11:24
Фильм на мой взгляд не так уж и плох, высокую оценку, типа 9, поставить не могу, но твердую 7 он заслужил, чего только стоит игра Лиама Нисона, в роли отца, которому мстит другой отец. На этот раз он спасает... читать далее>>
№ 2
alexira   6.10.2012 - 00:04
Все уже привыкли, что продолжение бывает намного слабее, чем первая. Приятно отметить, но фильм "Заложница 2" не является подтверждением этому стереотипу. Вторая часть получилась не менее динамичной... читать далее>>
№ 1
fyord   5.10.2012 - 13:28
>В этой поездке он видит возможности наверстать упущенное за время преданной службы родине – и приглашает дочерей Ким (Грейс), у которой новый парень и Ленор (Янссен), чей брак находится стадии перманентного... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле фотографии
«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле фотографии
«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле фотографии
«Заложница-2»: «Американский папаша» в Стамбуле фотографии
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