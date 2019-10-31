«Самый страшный фильм 3D»: Мертвее мёртвого

Самый нудный фильм про зомби
Группа великовозрастных детей во главе с главным фриком городка Каспером
случайно разбила древний артефакт, стоявший у всех на виду на самой верхней полке в местном антикварном магазинчике. Казалось бы, за этим должно было сразу последовать страшное проклятие, но ничего не произошло, и ребятки разошлись по домам. Но Каспер
знал, что все самое страшное приключится только после десяти часов вечера, и он оказался прав. Все, кому посмотрели в глаза участники спонтанного спиритического сеанса, сошли с ума и покончили с собой, после чего превратились в вялых зомбаков...
«Самый страшный фильм»
запомнят, прежде всего, не из-за неудачной попытки спародировать фильмы ужасов, а из-за того, что впервые в истории кино полнометражный игровой фильм в 3D сняла девушка, которая к тому же еще и самая молодая из всех режиссеров. Масла в огонь подлил
и Никита Джигурда
на пресс-конференции, посвященной выходу этой страшилки в российский прокат, своей фразой про «духовный фаллос»
. А, в остальном, данную картину мало кто запомнит, ибо в ней практически не за что зацепиться глазу киноманьяка.
Хотя должен признать, что Эйприл Маллен
довольно толково разбирается в технических тонкостях ремесла (сей факт, правда, так же нелеп, как и девушка-автомеханик), о чем свидетельствуют отрывки из интервью с ней: «Мы снимаем на две камеры типа RED ONE и применяем систему Element Technica Quasar Rig. Для тех, кто в танке, объясняю: одна камера ставится вертикально, а другая - горизонтально, а между ними - кусок стекла, чтобы выровнять перспективу и поле зрения камер и свести ракурсы. Каждая камера отвечает за один глаз, нижняя - наш ведущий, левый глаз, а вертикальная - правый. Точность этой технологии и детализация превращает ее в идеальную платформу для наезда или подбора основных линз (фикс-объектива) для любого стиля съемки или формата. Во время съемок нашего фильма мы использовали Zeiss Primes Lenses. Также мы как-то воспользовались системой 3D SI 2K, когда снимали на Stedicam, в которой две камеры формата SI 2K расположены бок-о-бок на одной платформе».
Но знание технологии никак не отразилось на низком качестве получившейся картины. Сценарий, несмотря на несколько удачных сюжетных находок, невероятно предсказуем. Спецэффекты из-за низкого бюджета напоминают произведения пресловутой студии «Asylum»
. Постановка сцен просто-напросто никакая, но это легко объяснятся тем, что фильм снимался в крайне сжатые сроки. А смешные моменты даже как-то неудобно обсуждать, потому как при просмотре фильма создалось впечатление, что любой зритель (даже без чувства юмора) может пошутить в разы лучше, чем персонажи «ССФ»
(в оригинале картина, кстати, именуется «Мертвы до рассвета»
, но по качеству она недалеко ушла от отечественного «СЛФ»
).
С актерами вообще беда. Все персонажи ведут себя, как актеры-пенсионеры, забывшие текст во время детского утренника. Ни нормальной, человеческой, эмоции, ни прилично оброненного словца. Хотя, возможно, в этом случае все претензии следует предъявлять к нашим web- и телезвездам, приложившим свой голос к дубляжу этого недоразумения. Обидно за Кристофера Ллойда
, чье милое сердцу чудачество здесь выглядит как маразм, хотя голос Джигурды
ему, на мой взгляд, все-таки подходит.
В фильме практически нет каких-то захватывающих моментов. Все действие происходит словно в замедленной съемке, хотя по идее должно быть наоборот, быстро и бодро в сторону кровавого финала. Но нет. Главные герои ведут себя ничуть не лучше зомби, а порой своей тупостью загоняют наше продвинутое сознание в глубокий ступор. На весь фильм можно вспомнить лишь один удачный эпизод, в котором профессор покончил с собой, надышавшись газом из выхлопной трубы трейлера, но и он загублен бестолковой режиссурой и «деревянными»
диалогами.
Вывод напрашивается сам собой: данную поделку занести в список «fast forward»
и благополучно забыть о ее существовании. Если же вам интересно, как озвучили фильм Света из Иванова
, Рома Желудь
и Никита Джигурда
, то я могу только посочувствовать...