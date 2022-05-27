«Любовь с акцентом»: Гамарджоба, генацвале!

«Реальная любовь» с акцентом
Двое влюбленных: Леси (Далакишвили
) и Андрей (Никита Ефремов
) сбегают от рассерженных родственников девушки и встречают на пароме депортированного пройдоху Мишу (Михаил Месхи
). Крепкая дружба начнется с того, что Миша по привычке попытается их надуть, а впоследствии поможет убежать. Одинокая Хельга (Анна Михалкова
) работает на пражском телевидении и мечтает о ребенке. Услышав в новостях о чудотворной фертильности грузинских мужчин, Хельга немедленно отправляется в Тбилиси в надежде на скорейшее оплодотворение. В самолете рейса Москва-Тбилиси встречаются Саша (Артур Смольянинов
) и Артём (Филипп Янковский
). Саша едет к невесте в Грузию знакомиться с ее родственниками, а Артём едет снимать рекламу питьевой воды и обсудить бракоразводный процесс с женой-продюсером (Светлана Бондарчук
). Поспорив о любви, Артём с Сашей выпьют водки, после чего буквально поменяются местами.
Гио (Нинидзе
) прячется от полиции в пустой квартире родственника и наблюдает за девушкой в доме напротив (Надежда Михалкова
). Высовываться ему нельзя, поэтому он изобретает романтический способ общения с помощью музыки и прищепок для белья. Грустный повар (Дута Схиртладзе
) работает в маленькой грузинской забегаловке, куда экскурсовод часто водит притомившихся туристов. Не зная, как выразить словами свою любовь, повар следует расточительному примеру художника Нико Пиросмани.
Фильм «Любовь с акцентом
» — красочная попытка примирить Грузию с Россией, напомнить, что у этих двух стран не только совместное прошлое, но общее настоящее и будущее, заключенное во множестве русско-грузинских семей. Но дело даже не столько в любви или политике, сколько в культурном аспекте. Сотрудничество между русским и грузинским кинематографом мягко говоря ослабло со времен распада СССР. Среднестатистический российский зритель, не зараженный вирусом всеядного синефильства, вряд ли сможет назвать хотя бы один современный грузинский фильм, если он не является копродукцией с европейскими студиями или Голливудом(Баблуани
). А редкие появления российских актеров в грузинском кино (например «27 украденных поцелуев
») проходят практически незамеченными.
Гибрид «Реальной любви
» Ричарда Кертиса
и киноальманаха «Париж, я тебя люблю
», «Любовь с акцентом» стремится одним выстрелом убить двух зайцев: затронуть актуальную тему межнациональных отношений и похвастать спецификой локации. Резо Гигинеишвили
(«ЖARA
»), памятуя о наследии Георгия Данелии
, решил вернуть солнечную Грузию на экраны российских кинотеатров, но отделался какими-то общими понятиями, высказанными в поверхностной и сугубо положительной манере. Из фильма следует: грузины гостеприимные, в горах страшновато, природа красивая, мужчины страстные и отважные, друзья верные. Ах да: любовь не знает границ. И такая дошкольная прямолинейность удивляет.
Если Гигинеишвили хотел прорекламировать свою Родину — ему это удалось на уровне настойчивой рекламно-туристической брошюры с яркими иллюстрациями. При этом реклама как будто отчаянно кричит, что Грузия — страна европейского уровня, бояться не надо. А колорит национального характера и разнообразие традиций — весь этот головокружительный кинематографический потенциал — так и остался нетронутым. Увы, Резо в стремлении сделать легкую комедию в европейских традициях (уж точно не в советских) с расчетом на широкую аудиторию, берет заимствованные сюжеты, местами совсем уж надуманные, и обидно промахивается. Он вежливо пытается угодить всем — подмигивает старшему поколению (камео Кикабидзе
, «Миллион алых роз»), но ставит все-таки на молодежь. Его можно понять: 20 лет культурного разрыва затрудняют непринужденность общения. Но ругать Гигинеишвили почему-то категорически не хочется, а хочется пожелать дальнейших успехов.
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