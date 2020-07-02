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«Синистер»: Паранормальное явление

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2 июля 2020
Проходной фильм ужасов с элементами черного юмора

«Синистер»: Паранормальное явление

Эллисон Освальт (Итан Хоук) - автор детективов. Пик его популярности давно прошел, и в рамках борьбы с творческим кризисом писатель переезжает жить вместе с женой Трэйси (Джульетта Райлэнс), дочерью Стефани (Виктория Ли) и сыном Тревором (Майкл Холл Д'Аддарио) в новый дом в маленьком городке. Год назад здесь произошло изощренное убийство целой семьи, и пропала маленькая девочка.

Местный шериф в темных очках подъедет к дому и посоветует Эллисону уезжать из города. Жена, замученная творческими метаниями Эллисона, спросит у мужа, не находится ли место преступления за два дома от них. Муж ответит «нет», и не соврет - убийство произошло не через два дома, а прямо на заднем дворе нового жилища Освальтов. Прямое доказательство этому, а также еще нескольким убийствам, Эллисон найдет на чердаке дома, в виде камеры Супер 8 и пленочных катушек с незатейливыми названиями вроде «стрижка газона» и «барбекю». Вместо того, чтобы нести пленки в полицию, писатель решает их внимательно посмотреть, а потом внезапно начинают скрипеть двери и половицы на чердаке…

«Синистер»: Паранормальное явление


Режиссер фильма, Скотт Дерриксон, по собственному признанию, является поклонником фильмов ужасов, и, судя по всему, так оно и есть - в основном только фильмы этого жанра он и снимает. Однако, раз приверженность к жанру вызывает непреодолимое желание цитировать любимые картины в собственных фильмах, уход в банальность становится неизбежен. И в этом Дерриксона даже не хочется винить, он далеко не единственный, кто поступает таким образом. Таинственные маленькие девочки, гнетущие хоум-видео, писатель с творческим кризисом и появляющаяся в самый последний момент жуткая рожа - все это можно найти во многих фильмах жанра «хоррор», это уже стало чем-то большим, чем просто клише. Продолжает ли зритель пугаться, видя переходящие из фильма в фильм однообразные образы? Скорее всего да, в конце концов большую часть работы в таких картинах делают музыка и звук, а в «Синистере» за саундтрек отвечал Кристофер Янг, собаку съевший на зловещем музыкальном сопровождении.

Страшен ли фильм Дерриксона? Он пугает, хотя и пугает обыденно, то показывая блуждающего в темноте Итана Хоука, неряшливого и неуклюжего, то демонстрируя холодные изощренные видео, снятые рукой зловещего убийцы. Эти фрагменты, своеобразные фильмы в фильме, воплощающие собой новомодный пленочный фетиш, напоминают и «Звонок», и «Шоссе в никуда» и даже «Фотоувеличение», и, конечно же, «Паранормальное явление», продюсер которого, Джейсон Блум, является и продюсером «Синистера».

«Синистер»: Паранормальное явление

Но если «Паранормальное явление» все-таки двигало застоявшийся жанр вперед, хотя бы в техническом плане, то с фильмом Дерриксона такого не получается, и задачу такую себе авторы не ставили. Вроде бы есть редкие, но меткие моменты, и хоум-видео действительно снято эстетически, и даже бывший муж Умы Турман в некоторых сценах напоминает, что он все-таки драматический актер, фильм оставляет впечатление проходного, того, который Скотт Дерриксон снял после «Шести демонов Эмили Роуз», а Джейсон Блум спродюсировал между третьим и четвертым «Паранормальными явлениями». Дерриксон как будто сам это все понимает, не давит беспросветной оккультной тематикой и до последнего момента не сообщает зрителю, с чем имеет дело Эллисон Олифант - с серийным убийцей или с взбесившимся демоном. Зато о «Синистере» можно сказать то, что сказать о фильме ужасов удается далеко не всегда - он довольно смешной, осознанно смешной. Аккуратно вставляя между моментами саспенса (а иногда и прямо в них) элементы черного (и не очень) юмора, Дерриксон подмигивает зрителю, рассчитывая, что он будет смеяться вместе с ним. Так, герой Итана Хоука под конец ссоры говорит жене: «Каждая минута здесь приближает нас к хэппи-энду, о котором мы все мечтали». Злая режиссерская ирония, ведь конец в картинах такого жанра почти всегда одинаковый.


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обсуждение >>
№ 3
Алексанадр77   5.11.2013 - 16:12
Реально страшное кино....Давно так не боялся. читать далее>>
№ 2
Кассандра-сандра   23.03.2013 - 16:02
Для завсегдатаев фильмов ужасов, может, фильм не такой уж и страшный, но идея интересная. Хороший сценарий и замечательная игра актёров. Сделано очень качественно. Про подмигивания призрака. Эта режиссёрская... читать далее>>
№ 1
Алиса_К (Кострома)   4.01.2013 - 11:41
... фильм стоит смотреть любителям мистики и жанрового ужаса "без мяса". Неизбитый сюжет, экранизация и игра актеров на уровне, ощутимое напряжение держит, практически, на протяжении всего просмотра.... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Синистер»: Паранормальное явление фотографии
«Синистер»: Паранормальное явление фотографии
«Синистер»: Паранормальное явление фотографии
«Синистер»: Паранормальное явление фотографии
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