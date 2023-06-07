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«Дом в конце улицы»: Кошмар по соседству

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7 июня 2023

Дженнифер Лоуренс против Нормана Бейтса

«Дом в конце улицы»: Кошмар по соседству

За сюжетами для хорроров и триллеров далеко ходить не надо. Каждый день погибают люди, а по нашей бренной земле продолжают безнаказанно ходить уроды, убившие популярную актрису или детей-инвалидов. Достаточно посмотреть криминальную хронику, и уже готов сценарий для «Кошмара на улице Вязов» или «Психоза». Даже банальную бытовуху можно превратить в зловещий кошмар, если у тебя балабановское видение мира вкупе с его же бесчувственными персонажами. Правда, ни один американский продюсер не возьмется за подобный сюжет, потому как в нем отсутствует инфернальный и харизматичный маньяк. Поэтому-то они и штампуют ужастики, похожие друг на друга как две капли воды.

Смотреть онлайн «Дом в конце улицы»
«Дом в конце улицы» Марка Тондерая вроде бы также относится к орде этих страшилок-однодневок, но у него перед ними имеется одно существенное преимущество – Дженнифер Лоуренс. Талантливая молодая актриса на сей раз предстает перед нами в образе Элиссы, поселившейся вместе с мамой Сарой напротив дома, в котором произошло двойное убийство. Из любопытства она знакомится с единственным сыном убитых и вскоре понимает, что не на шутку влюбилась. Чем это все закончится, нетрудно догадаться…

«Дом в конце улицы»: Кошмар по соседству

Вряд ли бы картина попала на большие экраны, если бы Дженнифер не согласилась в ней сыграть. Правда, помимо нее в фильме приняла участие в качестве ее мамаши Элизабет Шу, что автоматически придает сюжету горький привкус ностальгии. Актрисе, впрочем, уже не привыкать к ролям мам в хоррорах (достаточно вспомнить «Пираний» Ажа), да и играет она, как обычно, женщину, привыкшую бороться за жизнь. К тому же в одной из ролей занят милый сердцу некоторых зрителей Гил Беллоуз из «Колдовской любви», но ему, к сожалению, отведена незавидная участь. Что касается Макса Тириота, сыгравшего пресловутого соседа из дома в конце улицы, то ему трудно кого-то удивить – знатоки видели сонмы подобных персонажей и раньше.

Фильм не лишен саспенса и даже неожиданных моментов, в нем присутствует парочка нестандартных сюжетных ходов, но, в целом, перед нами шаблонное зрелище с кучей штампов и стандартными типажами. Что, безусловно, жаль, потому как от Дженнифер Лоуренс после «Зимней кости» ожидаешь большего.


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«Дом в конце улицы»: Кошмар по соседству фотографии
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