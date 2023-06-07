«Дом в конце улицы»: Кошмар по соседству

Дженнифер Лоуренс против Нормана Бейтса
За сюжетами для хорроров и триллеров далеко ходить не надо. Каждый день погибают люди, а по нашей бренной земле продолжают безнаказанно ходить уроды, убившие популярную актрису или детей-инвалидов. Достаточно посмотреть криминальную хронику, и уже готов сценарий для «Кошмара на улице Вязов»
или «Психоза»
. Даже банальную бытовуху можно превратить в зловещий кошмар, если у тебя балабановское
видение мира вкупе с его же бесчувственными персонажами. Правда, ни один американский продюсер не возьмется за подобный сюжет, потому как в нем отсутствует инфернальный и харизматичный маньяк. Поэтому-то они и штампуют ужастики, похожие друг на друга как две капли воды.
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«Дом в конце улицы»
«Дом в конце улицы» Марка Тондерая
вроде бы также относится к орде этих страшилок-однодневок, но у него перед ними имеется одно существенное преимущество – Дженнифер Лоуренс
. Талантливая молодая актриса на сей раз предстает перед нами в образе Элиссы, поселившейся вместе с мамой Сарой напротив дома, в котором произошло двойное убийство. Из любопытства она знакомится с единственным сыном убитых и вскоре понимает, что не на шутку влюбилась. Чем это все закончится, нетрудно догадаться…
Вряд ли бы картина попала на большие экраны, если бы Дженнифер
не согласилась в ней сыграть. Правда, помимо нее в фильме приняла участие в качестве ее мамаши Элизабет Шу
, что автоматически придает сюжету горький привкус ностальгии. Актрисе, впрочем, уже не привыкать к ролям мам в хоррорах (достаточно вспомнить «Пираний» Ажа
), да и играет она, как обычно, женщину, привыкшую бороться за жизнь. К тому же в одной из ролей занят милый сердцу некоторых зрителей Гил Беллоуз
из «Колдовской любви»
, но ему, к сожалению, отведена незавидная участь. Что касается Макса Тириота
, сыгравшего пресловутого соседа из дома в конце улицы, то ему трудно кого-то удивить – знатоки видели сонмы подобных персонажей и раньше.
Фильм не лишен саспенса и даже неожиданных моментов, в нем присутствует парочка нестандартных сюжетных ходов, но, в целом, перед нами шаблонное зрелище с кучей штампов и стандартными типажами. Что, безусловно, жаль, потому как от Дженнифер Лоуренс после «Зимней кости»
ожидаешь большего.
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