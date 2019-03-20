«Монстры на каникулах»: Ценности семейки Дракулы

Семейная комедия про семейных вампиров и вурдалаков
Легендарный вампир Дракула
живет со своей очаровательной дочуркой Мэвис в шикарном сумрачном замке, скрываясь за его стенами от людей. Сюда же по праздникам – и просто отдохнуть – приезжают другие фрики и монстры: Франкенштейн
с супругой, Мумия, Человек-невидимка, веселая семейка оборотней и прочая нелюдь. Так отель «Трансильвания» живет более века, пока однажды по случаю своего совершеннолетия (118) Мэвис не начинает требовать свободы: ей хочется повидать мир, посмотреть на страшных людей, которыми папа ее всю жизнь пугал, прошвырнуться летучей мышью по ночному небу. После таких заявлений вечеринка, запланированная ко дню рождения, и так на грани срыва, а тут еще из ниоткуда появляется юный хиппи Джонатан
, нарушая тем самым девственность «монструозных» владений, в которые ни разу еще не ступала нога человека…
Новый анимационный фильм от Sony по описанию и даже по афишам сразу заставляет вспомнить о Бёртоне
, приближающемся хэллоуине и прочих смешных ужасах для всей семьи. Но такие размышления – некстати. Страшного в фильме не более, чем в «Корпорации монстров
», разве что какой-нибудь гамбургер с червяками и сам Дракула в приступе ярости способны кого напугать. В остальном «Монстры на каникулах» - просто семейная комедия с забавнейшими и безобидными персонажами, которые давно разучились наводить ужас и вместо крови человеческой питаются витаминизированными заменителями.
Мумия здесь лишился своей зловещей худощавости (он настоящий колобок) и обзавелся подружкой. Волк-оборотень – стал примерным семьянином, так что вокруг снует десятка два мелких оборотнят, а супруга
снова на сносях. Фрашнкенштейн – здоровый увалень, рубаха парень, добрейшей души человек также имеет вторую половинку, и они дружно путешествуют в коробках, разобранные по частям. Наконец, сам Дракула, хоть и держит в ежовых рукавицах прислугу замка (зомби-гастарбайтеров и ведьмочек-уборщиц), тоже размяк с годами до невозможности: даже мелкого бродяжку напугать не в состоянии.
Сюжет мульта, пожалуй, простоват, но это не столь важно, поскольку компенсируется не только шикарными персонажами и интерьерами замка, но также отличными музыкальными номерами, огромным количеством шуток и в целом веселенькой духоподъемной атмосферой. И еще – великолепными, разнообразными, изобретательными визуальными гэгами, каких мультипликация давно уже не видела.
Понятно, откуда ноги растут: среди источников вдохновения режиссер фильма Дженнди Тартаковский перечисляет старые сериалы Warner Bros. и Hanna Barbera, мульты Тэкса Эйвери
, Боба Клэмпета
, Чака Джоунза
, а прототипом самого Дракулы называет смешного кролика Багз Банни. И в этих влияниях – особая ценность фильма, возвращающего миру совершенно другое анимационное кино: гротескное, эмоциональное, динамичное, наполненное исключительным мультяшным юмором, на который не способны другие виды искусства. Однако возвращающего на ином, более современном уровне, теперь уже в компьютерном 3D и стереопроекции, с модным дизайном и актуальным монтажом.
Обращаясь к анимационному наследству отцов, Тартаковский и в сюжете реализует тему связи и взаимопонимания поколений. Не через умозаключения и сложные концепты, а на уровне самых простых, человеческих, всем понятных эмоций. «Монстры на каникулах» - из тех фильмов, что заставляют родителей иначе, возможно, более снисходительно и доброжелательно взглянуть на младое племя, и с другой стороны, ненавязчиво объясняют детям, дескать, и родители были юными, и веселиться умели, и даже сейчас могут стариной тряхнуть не хуже вас, а если выглядят старыми ворчунами, так ведь «жизнь прожить не поле перейти», в этом мире любому Дракуле могут зубки обломать.
Эта история про необходимость компромисса (мол, родители, не держите своих детей в высоком замке, мол, дети, родители вам зла не желают и плохого не посоветуют) отнюдь не нова, разумеется, но, как и любая догма от повторений не изнашивается. И очень подходит в качестве маленькой ненавязчивой морали для большого веселого фильма.
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