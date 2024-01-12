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«Ограбление Казино»: Гангста стайл

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12 января 2024
Хрестоматийный криминальный триллер про внутренние разборки мафии

Отмотавший срок неудачник Фрэнки (Скут Макнейри) и лоснящийся от пота наркоман Рассел (Бен Мендельсон) грабят подпольное казино Марка Траттмана (Рей Лиотта) по наводке владельца химчистки Джонни Амато (Винсент Куратола). Гарантией безопасности этой авантюры служит известная сплетня: однажды Марк ограбил собственное казино. Если ограбление повторится, Марк автоматически станет козлом отпущения, вызвав подозрения на себя. Через посредника (Ричард Дженкинс) мафиози нанимают профессионального киллера Джекки Когана (Бред Питт), чтобы тот занялся расследованием и чисткой обнаглевших рядов. На фоне этих выяснений — непрерывный теле-радио бубнеж об экономическом кризисе, и Обама с Маккейном в предвыборной агонии.

«Ограбление Казино»: Гангста стайл

Хрестоматийный криминальный триллер про внутренние разборки мафии вобрал в себя все штампы жанра: ограбление в классическом слабоумном исполнении с миллионом накладок; всемогущие безликие воротилы теневого бизнеса (суеверное многозначительное «они», полушепотом пробегающее в разговорах); туповатые и ленивые мафиози; актерский состав, с обязательными в таких случаях Лиоттой и Гандольфини; предсказумое развитие сюжета и логичный финал. Но всё это великолепие развивается в рамках неторопливых посиделок и задушевных бесед, так что немедленно становится понятно: кризис коснулся всех. Причем кризис не только экономический, но и моральный: Коган временно заменяет прихворавшего коллегу Диллона (Шепард); герой Гандольфини, специально выписанный из другого штата, чуть выпив, впадает в многословную сентиментальность и оказывается не в состоянии выполнить работу; герой Дженкинса мечется между заказчиком и исполнителем, пытаясь утвердить смету на расходы и выбить из киллера кризисную скидку. Думать не хочется абсолютно никому. Сама идея ограбления как будто исключает наличие проницательных и умных людей в кругу мафии. Хотя если учитывать, что почти все подобные фильмы держаться на схожих идеях, подозрения усиливаются.

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Однако Коган выбивается из этой обоймы усталых пожилых людей и на фоне их трусливых распасов демонстрирует расторопность ума и действий. Дремлющий экшн резко пробуждается на его выходах. Оригинальное название фильма Killing them softly(«Убивая их нежно») отражает основной рабочий принцип Когана — человека стильного во всех отношениях. Занимаясь достаточно грязным делом, Коган, как может, привносит в него эстетические и нравственные элементы, предпочитая не сталкиваться с жертвой лицом к лицу, а убивать издалека.

«Ограбление Казино»: Гангста стайл

Задачей Эндрю Доминика («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса») было снять фильм об экономическом кризисе в комедийном ключе, взяв за основу криминальный роман Джорджа Хиггинса «Торги Когана». Но как бы не старался Доминик обратить зрительское внимание на высказывания об экономике, его фильм всё равно рвется на полку к собратьям за авторством Ричи, Тарантино и МакГигана и представляет собой, прежде всего, галерею ярких криминальных образов. Благодаря этим режиссерам (и могучему сериалу «Клан Сопрано») портреты современных гангстеров обзавелись твердокаменной характеристикой: в большинстве своём это комичные нервные глупые лодыри, одни из которых не умеют думать на несколько ходов вперед, а другим проще в превентивных мерах убрать всех подозреваемых оптом, чем заниматься частными расследованиями. Отойти от этих канонических характеров, не выпадая из жанра — означает вернуться на полвека назад к благородным жуликам и самураям-одиночкам.

Доминик подходит к инновациям с другой стороны: показывает человеческую изнанку, обращает внимание на бытовые трудности, которые порождают общий упадок и стагнацию. Но и тут он не первый. Тони Сопрано обратился к психотерапевту еще в 1999.


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«Ограбление Казино»: Гангста стайл фотографии
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