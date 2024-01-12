«Ограбление Казино»: Гангста стайл

Хрестоматийный криминальный триллер про внутренние разборки мафии
Отмотавший срок неудачник Фрэнки (Скут Макнейри
) и лоснящийся от пота наркоман Рассел (Бен Мендельсон
) грабят подпольное казино Марка Траттмана (Рей Лиотта
) по наводке владельца химчистки Джонни Амато (Винсент Куратола
). Гарантией безопасности этой авантюры служит известная сплетня: однажды Марк ограбил собственное казино. Если ограбление повторится, Марк автоматически станет козлом отпущения, вызвав подозрения на себя. Через посредника (Ричард Дженкинс
) мафиози нанимают профессионального киллера Джекки Когана (Бред Питт
), чтобы тот занялся расследованием и чисткой обнаглевших рядов. На фоне этих выяснений — непрерывный теле-радио бубнеж об экономическом кризисе, и Обама с Маккейном в предвыборной агонии.
Хрестоматийный криминальный триллер про внутренние разборки мафии вобрал в себя все штампы жанра: ограбление в классическом слабоумном исполнении с миллионом накладок; всемогущие безликие воротилы теневого бизнеса (суеверное многозначительное «они», полушепотом пробегающее в разговорах); туповатые и ленивые мафиози; актерский состав, с обязательными в таких случаях Лиоттой и Гандольфини; предсказумое развитие сюжета и логичный финал. Но всё это великолепие развивается в рамках неторопливых посиделок и задушевных бесед, так что немедленно становится понятно: кризис коснулся всех. Причем кризис не только экономический, но и моральный: Коган временно заменяет прихворавшего коллегу Диллона (Шепард
); герой Гандольфини, специально выписанный из другого штата, чуть выпив, впадает в многословную сентиментальность и оказывается не в состоянии выполнить работу; герой Дженкинса мечется между заказчиком и исполнителем, пытаясь утвердить смету на расходы и выбить из киллера кризисную скидку. Думать не хочется абсолютно никому. Сама идея ограбления как будто исключает наличие проницательных и умных людей в кругу мафии. Хотя если учитывать, что почти все подобные фильмы держаться на схожих идеях, подозрения усиливаются.
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Фильм «Ограбление казино»
Однако Коган выбивается из этой обоймы усталых пожилых людей и на фоне их трусливых распасов демонстрирует расторопность ума и действий. Дремлющий экшн резко пробуждается на его выходах. Оригинальное название фильма Killing them softly
(«Убивая их нежно») отражает основной рабочий принцип Когана — человека стильного во всех отношениях. Занимаясь достаточно грязным делом, Коган, как может, привносит в него эстетические и нравственные элементы, предпочитая не сталкиваться с жертвой лицом к лицу, а убивать издалека.
Задачей Эндрю Доминика
(«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»
) было снять фильм об экономическом кризисе в комедийном ключе, взяв за основу криминальный роман Джорджа Хиггинса «Торги Когана»
. Но как бы не старался Доминик обратить зрительское внимание на высказывания об экономике, его фильм всё равно рвется на полку к собратьям за авторством Ричи
, Тарантино
и МакГигана
и представляет собой, прежде всего, галерею ярких криминальных образов. Благодаря этим режиссерам (и могучему сериалу «Клан Сопрано»
) портреты современных гангстеров обзавелись твердокаменной характеристикой: в большинстве своём это комичные нервные глупые лодыри, одни из которых не умеют думать на несколько ходов вперед, а другим проще в превентивных мерах убрать всех подозреваемых оптом, чем заниматься частными расследованиями. Отойти от этих канонических характеров, не выпадая из жанра — означает вернуться на полвека назад к благородным жуликам и самураям-одиночкам.
Доминик подходит к инновациям с другой стороны: показывает человеческую изнанку, обращает внимание на бытовые трудности, которые порождают общий упадок и стагнацию. Но и тут он не первый. Тони Сопрано обратился к психотерапевту еще в 1999.
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