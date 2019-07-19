«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D

Снова эти римляне
В четвертой части киноверсии комикса про Астерика и Обеликса непобедимые галлы отправились в Британию, чтобы защитить ее жителей от нападения легионов Цезаря. Ведомый желанием завоевывать новые земли, Юлий Цезарь собрал свои войска и направил их на покорение таинственной страны, именуемой Британией.
Победить бриттов казалось ему задачей нетрудной, ведь каждый день ровно в пять часов пополудни они откладывают все свои дела и садятся пить теплую воду, так что, если наступать каждый день именно в это время, победа римлян очевидна.Великий полководец не ошибся – завоевать бриттов действительно удалось быстро, но одна деревня оставалась несокрушимой. Именно там отважный воин Красовакс, британский кузен Астерикса, и королева бриттов Корделия, приняли решение отправить Красовакса в Галлию за подмогой, в ту единственную деревню, жители которой так и не подчинились римлянам. Речь шла о родине легендарных Астерикса и Обеликса, которые тем временем были заняты непростым делом: по поручению вождя пытались превратить его племянника из столичного избалованного лентяя в настоящего мужчину. Поняв всю серьезность ситуации, происходящей в Британии, герои снабдили Красовакса бочонком волшебного зелья, придающего богатырскую силу, и отправились в Британию, захватив с собой своего подопечного Гадорикса, в надежде воспитать его характер в условиях реальных военных действий. С этого момента начинаются новые опасные приключения Астерикса и Обеликса.
Новая картина о приключениях Астерикса и Обеликса снята в формате 3D, и, по традиции, с новым Астериксом – на этот раз его сыграл Эдуар Баэр
. Цезарь тоже больше не Ален Делон
: в Британских приключениях роль великого завоевателя досталась Фабрису Лукини
. Ну, а исполнителем роли Обеликса по-прежнему остался Жерар Депардье
.
Оригинальный сценарий мультфильма «Астерикс и Обеликс в Британии» сильно изменен и дополнен. В частности, в киноверсию привнесены любовные линии, поучительная история с племянником, приключения викингов, не ведающих страха, ряд поучительных эпизодов о дружбе и верности, много тонких шуток и трогательных ситуаций. Создатели фильма отмечают, что именно четвертая часть лучше всего соответствует своему прототипу – комиксам. В картине есть та простота и непринужденность, благодаря которым, зритель ощущает себя ребенком. Значительную роль здесь, безусловно, сыграл комедийный талант актеров, которые точно передали ироничное отношение к особенностям и привычкам англичан и французов, но сделали это без злобы.
Большинство персонажей невинны и легки, - с «полем маргариток вместо головы», как выразился Жерар Депардье в адрес своего героя. Даже суровые викинги производят позитивное впечатление. Надо отдать должное и другим участникам актерского ансамбля: новый Астерикс – обаятельный интеллектуал, страдающий от трудностей в общении с девушками, Катрин Денев
блистательна в роли королевы бриттов; Гийом Гальенн
с иронией сыграл Красовакса; Валери Лемерсье
сумела сделать свою героиню Мисс Макинтош смешной, не уронив ее достоинства; а Шарлотта Ле Бон
в роли Офелии - сама непосредственность.
«Астерикс и Обеликс в Британии» - фильм, в первую очередь, семейный и очень добрый. Шутки – практически на любой вкус, но «чернухи» от этих французов вы, все-таки, не дождетесь. А особенно понравиться картина должна тем, кто сможет почувствовать в ней простодушную атмосферу детского комикса.
обсуждение >>