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«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D

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19 июля 2019
Снова эти римляне

«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D

В четвертой части киноверсии комикса про Астерика и Обеликса непобедимые галлы отправились в Британию, чтобы защитить ее жителей от нападения легионов Цезаря. Ведомый желанием завоевывать новые земли, Юлий Цезарь собрал свои войска и направил их на покорение таинственной страны, именуемой Британией.

Победить бриттов казалось ему задачей нетрудной, ведь каждый день ровно в пять часов пополудни они откладывают все свои дела и садятся пить теплую воду, так что, если наступать каждый день именно в это время, победа римлян очевидна.Великий полководец не ошибся – завоевать бриттов действительно удалось быстро, но одна деревня оставалась несокрушимой. Именно там отважный воин Красовакс, британский кузен Астерикса, и королева бриттов Корделия, приняли решение отправить Красовакса в Галлию за подмогой, в ту единственную деревню, жители которой так и не подчинились римлянам. Речь шла о родине легендарных Астерикса и Обеликса, которые тем временем были заняты непростым делом: по поручению вождя пытались превратить его племянника из столичного избалованного лентяя в настоящего мужчину. Поняв всю серьезность ситуации, происходящей в Британии, герои снабдили Красовакса бочонком волшебного зелья, придающего богатырскую силу, и отправились в Британию, захватив с собой своего подопечного Гадорикса, в надежде воспитать его характер в условиях реальных военных действий. С этого момента начинаются новые опасные приключения Астерикса и Обеликса.

«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D

Новая картина о приключениях Астерикса и Обеликса снята в формате 3D, и, по традиции, с новым Астериксом – на этот раз его сыграл Эдуар Баэр. Цезарь тоже больше не Ален Делон: в Британских приключениях роль великого завоевателя досталась Фабрису Лукини. Ну, а исполнителем роли Обеликса по-прежнему остался Жерар Депардье.

Оригинальный сценарий мультфильма «Астерикс и Обеликс в Британии» сильно изменен и дополнен. В частности, в киноверсию привнесены любовные линии, поучительная история с племянником, приключения викингов, не ведающих страха, ряд поучительных эпизодов о дружбе и верности, много тонких шуток и трогательных ситуаций. Создатели фильма отмечают, что именно четвертая часть лучше всего соответствует своему прототипу – комиксам. В картине есть та простота и непринужденность, благодаря которым, зритель ощущает себя ребенком. Значительную роль здесь, безусловно, сыграл комедийный талант актеров, которые точно передали ироничное отношение к особенностям и привычкам англичан и французов, но сделали это без злобы.

«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D

Большинство персонажей невинны и легки, - с «полем маргариток вместо головы», как выразился Жерар Депардье в адрес своего героя. Даже суровые викинги производят позитивное впечатление. Надо отдать должное и другим участникам актерского ансамбля: новый Астерикс – обаятельный интеллектуал, страдающий от трудностей в общении с девушками, Катрин Денев блистательна в роли королевы бриттов; Гийом Гальенн с иронией сыграл Красовакса; Валери Лемерсье сумела сделать свою героиню Мисс Макинтош смешной, не уронив ее достоинства; а Шарлотта Ле Бон в роли Офелии - сама непосредственность.

«Астерикс и Обеликс в Британии» - фильм, в первую очередь, семейный и очень добрый. Шутки – практически на любой вкус, но «чернухи» от этих французов вы, все-таки, не дождетесь. А особенно понравиться картина должна тем, кто сможет почувствовать в ней простодушную атмосферу детского комикса.


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Астерикс и Обеликс в Британии

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«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D фотографии
«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D фотографии
«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D фотографии
«Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Xelga (Киев)   28.10.2012 - 14:58
Легкая, красочная, по-настоящему семейная французская комедия! После «Олимпийских игр», которые мне не очень понравились, наконец-то авторы попали в тон и сняли чудесное продолжение истории о дурашливых... читать далее>>
№ 1
Елена Криворотько (Москва)   27.10.2012 - 13:17
Новая часть "Астерикса и Обеликса" действительно не подкачала. В сравнение с тремя предыдущими частями, эта получилась именно английской комедией. В фильме преподносят историю о чуде, которое... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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