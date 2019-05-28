«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый

Дэниэл Крейг показывает человечность
За 60 лет существования франшизы про секретного агента с лицензией на убийство несколько поколений привыкли к одному образу, невзирая на сменяющихся актеров. Каждый из них - Коннери
, Мур
, Далтон
, Броснан
, даже совсем ненадолго задержавшийся в роли Бонда Лазенби
являли собой образец стиля. Каждый был в большей или меньшей степени ироничным, но все сохраняли так называемый лоск и элегантность, никогда не сминали стрелки на брюках и могли после одного коктейля затащить к себе в постель любую красотку.
Пришедший им на смену Дэниэл Крейг
вызвал у многих вполне понятное недоумение. Внешне похожий на соседского дядю Мишу, который может в обеденный перерыв согреться с помощью 100 грамм (без отрыва, впрочем, от решения рабочих вопросов), Крейг довольно сильно выбивается из череды безупречных мачо, но, кроме того, что обликом вызывал доверие у русского зрителя, обладает прекрасным драматическим даром. Правда, после кэмпбеловского
«Казино Рояль
», в очередной картине Бонд закрыл глаза на драму и без особых колебаний всех просто взорвал, но про этот его фильм лучше вообще не стоит вспоминать.
В картине Сэма Мендеса
, к названию которой наши прокатчики прикрутили цифры «007» и слово «координаты», Крейг снова всех удивляет. «Такого Бонда вы еще точно не видели» - такой фразой можно начинать или заканчивать любой текст про этот фильм. Действительно, этот Бонд после официальной смерти и заслуженного отдыха с бунгало на пляже, девушками и выпивкой растерял всю хваленую физическую форму, с трудом подтягивается и мажет по мишеням, но главное вовсе не это. Все равно, следуя внутренней логике фильма, авторы про это быстро забывают: Крейг отправляет в долгий полет одного безымянного киллера в Шанхае, а другого скармливает плохо нарисованной на компьютере рептилии в Монако без каких-либо видимых усилий. Главное все же – необычная для фильмов про неживого и картонного «идеального мужчину» ранимость и уязвимость. Когда Бонд выковыривает из себя шрапнель, поневоле морщишься, почти как когда «крепкий орешек
» Джон МакКлейн
вынимал из босых ног осколки стекла.
Финальное сражение с кэмповым крашенным геем и его командой (второй прекрасный образ злодея у Хавьера Бардема
после Антона Чигура
) выглядит как издевательство над всей франшизой, нечто среднее между «Одним дома
» и «Соломенными псами
». Спрятавшийся в своем шотландском семейном гнезде Скайфолл Бонд использует как приманку свою начальницу М (Джуди Денч
), в качестве помощника – седобородого старика-смотрителя (Альберт Финни
), а вместо гэджетов и пулеметов у него имеются пара обрезов, две шашки динамита, нож и многочисленные ловушки. Поэтому когда герои все же одерживают победу против маленькой армии, испытываешь настоящее облегчение.
Мендес снова доказал, если у кого-то еще были сомнения, что почти всегда может одинаково удачно снимать кино в самых разных жанрах. Конечно, без драки на крыше мчащегося экспресса, уворачивания от сошедшего с рельс поезда метро и взорванных вертолетов обойтись не удалось, но таковы уж непреложные законы шпионского боевика. Занимательно, что за всеми этими шаблонными наработками режиссер не забыл о самом главном – юморе и эмоциях. В «007. Координаты Скайфолл
» идеально используется драматический талант Крейга, и если в его устах иронические замечания звучат не так убедительно, то тут еще есть Бардем и Финни, а уж к ним никаких претензий быть не может. Подводя итог, можно с чистой совестью назвать эту часть «крейгианы» самой удачной, а образ запойного и небритого Бонда – по-настоящему смелой находкой.
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