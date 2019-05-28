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«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый

Спутник телезрителя >>
28 мая 2019
Дэниэл Крейг показывает человечность

«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый

За 60 лет существования франшизы про секретного агента с лицензией на убийство несколько поколений привыкли к одному образу, невзирая на сменяющихся актеров. Каждый из них - Коннери, Мур, Далтон, Броснан, даже совсем ненадолго задержавшийся в роли Бонда Лазенби являли собой образец стиля. Каждый был в большей или меньшей степени ироничным, но все сохраняли так называемый лоск и элегантность, никогда не сминали стрелки на брюках и могли после одного коктейля затащить к себе в постель любую красотку.

Пришедший им на смену Дэниэл Крейг вызвал у многих вполне понятное недоумение. Внешне похожий на соседского дядю Мишу, который может в обеденный перерыв согреться с помощью 100 грамм (без отрыва, впрочем, от решения рабочих вопросов), Крейг довольно сильно выбивается из череды безупречных мачо, но, кроме того, что обликом вызывал доверие у русского зрителя, обладает прекрасным драматическим даром. Правда, после кэмпбеловского «Казино Рояль», в очередной картине Бонд закрыл глаза на драму и без особых колебаний всех просто взорвал, но про этот его фильм лучше вообще не стоит вспоминать.

«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый

В картине Сэма Мендеса, к названию которой наши прокатчики прикрутили цифры «007» и слово «координаты», Крейг снова всех удивляет. «Такого Бонда вы еще точно не видели» - такой фразой можно начинать или заканчивать любой текст про этот фильм. Действительно, этот Бонд после официальной смерти и заслуженного отдыха с бунгало на пляже, девушками и выпивкой растерял всю хваленую физическую форму, с трудом подтягивается и мажет по мишеням, но главное вовсе не это. Все равно, следуя внутренней логике фильма, авторы про это быстро забывают: Крейг отправляет в долгий полет одного безымянного киллера в Шанхае, а другого скармливает плохо нарисованной на компьютере рептилии в Монако без каких-либо видимых усилий. Главное все же – необычная для фильмов про неживого и картонного «идеального мужчину» ранимость и уязвимость. Когда Бонд выковыривает из себя шрапнель, поневоле морщишься, почти как когда «крепкий орешек» Джон МакКлейн вынимал из босых ног осколки стекла.

Финальное сражение с кэмповым крашенным геем и его командой (второй прекрасный образ злодея у Хавьера Бардема после Антона Чигура) выглядит как издевательство над всей франшизой, нечто среднее между «Одним дома» и «Соломенными псами». Спрятавшийся в своем шотландском семейном гнезде Скайфолл Бонд использует как приманку свою начальницу М (Джуди Денч), в качестве помощника – седобородого старика-смотрителя (Альберт Финни), а вместо гэджетов и пулеметов у него имеются пара обрезов, две шашки динамита, нож и многочисленные ловушки. Поэтому когда герои все же одерживают победу против маленькой армии, испытываешь настоящее облегчение.

«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый

Мендес снова доказал, если у кого-то еще были сомнения, что почти всегда может одинаково удачно снимать кино в самых разных жанрах. Конечно, без драки на крыше мчащегося экспресса, уворачивания от сошедшего с рельс поезда метро и взорванных вертолетов обойтись не удалось, но таковы уж непреложные законы шпионского боевика. Занимательно, что за всеми этими шаблонными наработками режиссер не забыл о самом главном – юморе и эмоциях. В «007. Координаты Скайфолл» идеально используется драматический талант Крейга, и если в его устах иронические замечания звучат не так убедительно, то тут еще есть Бардем и Финни, а уж к ним никаких претензий быть не может. Подводя итог, можно с чистой совестью назвать эту часть «крейгианы» самой удачной, а образ запойного и небритого Бонда – по-настоящему смелой находкой.


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Хавьер БардемДжуди ДенчДэниэл КрэйгСэм МендесБен УишоуРэйф ФайнсАльберт ФинниНаоми Харрис
фильмы
007: Координаты "Скайфолл"

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«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый фотографии
«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый фотографии
«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый фотографии
«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Ольга_Малинина   28.05.2019 - 11:25
И вообще заметила, если на сайте статья критическая, то стоит посмотреть. А нахваливают обычно какую-нибудь ерунду, миль пардон. "Как они далеки от народа". Но стало меньше истерических рецензий,... читать далее>>
№ 4
Ольга_Малинина   28.05.2019 - 11:18
Согласна. Более того, Казино Рояль, считаю лучшим из Бондианы. По сюжету, по характерам, по смыслу, по стилю, и да, по психологическому напряжению. Хотя, сам Крейг не самый лучший Бонд. Такое ощущение... читать далее>>
№ 3
пукст (минск)   7.11.2012 - 10:08
Насчет "Казино Рояль",то как раз этот фильм стоит вспомнить. Это лучшее из сыгранного Крейгом в Бондиане. Там зловещая атмосфера и отличный злодей. читать далее>>
№ 2
Ольга22   29.10.2012 - 21:53
Зрелищный фильм. читать далее>>
№ 1
kamchatka (Воронеж)   26.10.2012 - 23:49
смеялась после фразы, что Бонд в исполнении Крейга, похож на дядю Мишу... =) хорош дядя Миша, ну очень... <3 читать далее>>
Всего сообщений: 5
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