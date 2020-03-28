«Ральф»: Нет худа без добра

Он не станет хорошим, и это не плохо
Ральф
– персонаж старой компьютерной игрушки. Его задача – крушить-ломать. Его социальное положение – бомж (он живет на помойке). Его статус – плохой герой. И все это ему надоело. Представьте, 30 лет честно и добросовестно выполняешь свои игровые обязанности и получаешь за это только пинки и всеобщее презрение. Вот даже на вечеринку в честь юбилея игры не позвали. Обидевшись на своих, Ральф отправляется в другую игру, чтобы добыть себе славу и признание. Тут-то, разумеется, сотоварищи начинают рвать на себе волосы, ибо без Ральфа игра работать не может: если быстренько не уладить ситуацию, компьютерный автомат могут выбросить на свалку вместе с его обитателями. Так что главный антагонист Ральфа по игре – мастер Феликс – отправляется на его поиски.
«Ральф», очередной супер-проект Disney, – это, возможно, самый интересный американский анимационный релиз этого года. Он резко выделяется на фоне большинства других голливудских мультфильмов, которые постоянно топчутся на одних и тех же полянах: истории про зверей и птиц, волшебные сказки про принцесс и фей, жизнь разных механизмов (машинки-самолетики-поезда), приключения супергероев, в лучшем случае зарисовки из жизни монстров, вампиров и зомби. «Ральф» – другой, и в нем все необычно, от главного героя (этакого простоватого доброго увальня, который, в силу обстоятельств, считается плохим парнем), до шуток (тут есть персонаж-глюк, остроты по поводу разного уровня визуализации компьютерного изображения, забавные ситуации, связанные с расхожими алгоритмами компьютерных игрушек). И, конечно, одна из главных фишек: возможность столкнуть персонажей из разных фантазийных миров (например, суровую воительницу из мега-крутой мрачной апокалиптической стрелялки с маленьким человечком из старенькой, простенькой аркады).
Нетривиальная преамбула дает авторам такой простор, что развитие сюжета почти невозможно предсказать: все происходит спонтанно и неожиданно. Но та же самая изначальная предпосылка создает и серьезную проблему: законы компьютерной реальности отличаются от человеческих, так что и однозначную мораль из приключений героев вывести оказывается непросто.
С одной стороны, все вроде чинно, мило и про то, что человеку негоже быть одному и жить на помойке. Ему нужен дом, нужно кого-то любить, с кем-то дружить, ощущать чьи-то приязнь, симпатию и уважение. Но это-то понятно вроде бы априори, еще в самом начале, когда Ральф только жалуется на свою жизнь изгоя: счастливый финал почти ничего не добавляет к этому знанию. Разве только понимание, что не всегда для обретения счастья необходимо кардинально менять свою жизнь.
С другой стороны, к этой милой душевной истории Ральфа, ищущего иной судьбы и узнающего, что счастье – в малом, невольно, в силу опять же условий задачи, добавляются и другие послания. Например, про то, что «всяк сверчок знай свой шесток». Как это перевести на язык обычной современной жизни? Не хотят же авторы сказать, что если ты родился на помойке, то на помойке же и умрешь – даже не потому, что ты сам не способен завоевать мир, а потому что это твое пребывание на помойке необходимо для равновесия вселенной и всеобщего счастья? Сомнительно, чтобы большая американская студия ставила своей целью транслировать именно такое послание. Или вот еще. Когда Ральф обращается в группу поддержки для плохих персонажей, там звучит несколько красивейших, но очень странных при том оборотов: «Я плохой, но это хорошо, я не стану хорошим, но это не плохо», «хороший/плохой – зачем эти ярлыки? Все нужно делать с любовью», «если ты плохой, то это не значит, что ты злой»
. Опять же, в контексте предложенного мира все понятно, однако если вывести фразы эти в реальную жизнь, то слишком уж двойственный смысл они обретают.
В этом, пожалуй, главная проблема «Ральфа»: применить его систему ценностей к реальной жизни крайне сложно. И фильм из-за этого выглядит слишком умозрительным, таким вот забавным экспериментом, в рамках которого зрителю предлагается вместе с авторами решать не существующие дилеммы и отвечать на абстрактные вопросы. Как зарядка для ума, оно, может, и неплохо. Как развлечение – и вообще отлично. Но трудно представить, чтобы этот фильм мог изменить чью-то жизнь.
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