Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Стальная бабочка»: Маме понравится

Спутник телезрителя >>
21 января 2023
Неплохое кино про отношения беспризорницы и следователя

«Стальная бабочка»: Маме понравится

Как-то так уж повелось, что отечественный кинематограф не может похвастаться изобилием фильмов про (поиски) маньяков. Можно сказать, конечно, что подобное отсутствие интереса к теме в кино не является признаком здорового общества, но подобный жанр в принципе мог прижиться на постсоветской почве не больше, чем эротический триллер. В нашей стране долгое время не было не только секса, но и психопатов. Американские слэшеры и детективы проникали в дома многих российских режиссеров через видео-салоны и ларьки с видеокассетами, но в головах больше оседали «великие», режиссеры-небожители из постоянной программы «Иллюзиона» и неизменные гости любого «видака», Шварц и Сталлоне.

Смотреть онлайн «Стальная бабочка» Рената Давлетьярова
Неудивительно поэтому, что фильм Давлетьярова прежде всего про взаимоотношения юной воровки-беспризорницы и сурового на первый взгляд, но доброго в душе следователя, сделавшего её на свой страх и риск приманкой для маньяка в Измайлово, а не про поиски этого самого маньяка. Надо признать, что у Давлетьярова получилась не очередная «любовь-морковь», череду которых он продюсировал, а вполне приличный, достойно сделанный коммерческий проект.

«Стальная бабочка»: Маме понравится

Благодаря прекрасной игре исполнительницы роли Чумы, Даши Мельниковой, и убедительности Анатолия Белого в роли «хорошего мента» Ханина закрываешь глаза на искусственность всей ситуации. Москва Давлетьярова, конечно, не лизергиново-яркие и абсолютно ирреальные «пластмассовые миры» Бекмамбетова, но и от города российских молодых и талантливых, Хомерики и Попогребского, она находится в сотне световых лет. Для тщательно продуманного коммерческого фильма простительно — если показать будни следователей хотя бы чуть-чуть приближенными к реальности, это может вызвать у зрителей, чего доброго, неудовольствие, а то и отторжение.

Однако убедительно подать историю любви беспризорницы, жестокой и готовой, если что, пустить в дело нож-бабочку, к циничному оперу смог бы далеко не каждый. Давлетьярову это удалось. Персонажи фильма почти лишены фальши в поведении, а эпизоды встречи Чумы с беспризорными друзьями или её «непринужденного общения» с любовницей Ханина (хорошая роль Дарьи Мороз) и вовсе выбиваются за рамки подобного «кино для зрителей». Еще один несомненный плюс — отсутствие излишне сахарного финала. Зло, как водится, должно быть и будет наказано, а добро героине Даши Мельниковой придется еще поискать. Жизнь продолжится — и у мента, и у беспризорницы, и пересекаться их пути отныне могут разве что в спецприемнике. Единственное, что несколько сбило с толку — музыка саундтрека, очевидно, ради придания всему происходящему некоего «настроения» начинавшая звучать в самые неподходящие моменты. В результате получилось неплохое кино, не в духе лучших корейских или американских образцов, конечно, но родителям такое порекомендовать совсем не стыдно. Маме понравится.


версия для печати

обсуждение >>
№ 11
Десса   7.06.2015 - 16:40
Смотрела давным-давно. деталей не помню, но фильм неплохой. Почему его подают как новинку? читать далее>>
№ 10
Lexx   3.06.2015 - 19:49
А почему фильм в "премьерах"? Я его смотрел, если не ошибаюсь, года три назад. читать далее>>
№ 9
Владимир М. (Донецк)   20.12.2012 - 11:42
Из рецензии: "Персонажи фильма почти лишены фальши в поведении". Насколько широко это "почти"? Игра актеров - особенно Мельниковой - компенсировала недостатки "жестяного сценария читать далее>>
№ 8
Дорофеева Оксана (Омск)   26.11.2012 - 17:00
Фильм произвел впечатление, в жизни так и бывает...все плохо-плохо, а потом появляется человек, который для тебя что-то сделал, путь даже в своих интересах, и вот она - Любовь-благодарность.Отличная игра... читать далее>>
№ 7
Серегй Ванинкоа (Москва)   12.11.2012 - 12:17
Мне показалось, что это всё очень плохо - картонный Белый, никакая Мельникова, зачем это было снимать? Только одна Даша Мороз красивая, всё остальное с натяжкой и натугой. читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ссылки по теме:
Дарья Мельникова: «Мне дали нож, мне дали обстоятельства: ночь, дождь, любовь»
«Стальная бабочка» презентована в Москве.
Опер и Чума против маньяка.
23 «Кинотавр». Пресс-конференция.
Поиск по меткам
ДетективДмитрий КарпюкРоссийские фильмы
персоны
Анатолий БелыйПётр ВинсЕлена ГалибинаРенат ДавлетьяровМаксим ДромашкоАндрей КазаковАлександр КурицынДарья МельниковаДарья МорозВиктор Немец
фильмы
Стальная бабочка

фотографии >>
«Стальная бабочка»: Маме понравится фотографии
«Стальная бабочка»: Маме понравится фотографии
«Стальная бабочка»: Маме понравится фотографии
«Стальная бабочка»: Маме понравится фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Досталь
18 января ушёл из жизни режиссёр Николай Досталь.
Хаким Зарипов
18 января ушёл из жизни артист Хаким Зарипов.
Дмитрий Варфоломеев
17 января ушёл из жизни актёр Дмитрий Варфоломеев.
Сергей Зубчук
16 января ушёл из жизни актёр, журналист Сергей Зубчук.
Арсен Суховский
12 января ушёл из жизни актёр Арсен Суховский.

День рождения >>

Владимир Епископосян
Андрей Кузнецов
Родион Нахапетов
Юрий Осипов
Михаил Сафронов
Рута Сталилюнайте
Николай Трофимов
Рустам Уразаев
Дмитрий Харатьян
Светлана Ходченкова
Джина Дэвис
Альберто де Мендоса
Стив Ривз
Телли Савалас
Пол Скофилд
Мари Трентиньян
Майкл Уинкотт
все родившиеся 21 января >>

Афиша кино >>

Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
Кобра
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2022
Путь за мечтой
биография, спортивный фильм
Россия, 2022
Верблюжья дуга
трагикомедия
Россия, 2022
На краю
триллер
Великобритания, 2021
13 изгнаний дьявола
фильм ужасов
Испания, 2022
Молодость
трагикомедия
Россия, 2022
Отзвуки прошлого
боевик, вестерн
США, 2023
Хоккей — навсегда!
драма, спортивный фильм
Чехия, Словакия, Латвия, 2020
Турбозавры. Зимние приключения
приключения, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен