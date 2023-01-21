«Стальная бабочка»: Маме понравится

Неплохое кино про отношения беспризорницы и следователя
Как-то так уж повелось, что отечественный кинематограф не может похвастаться изобилием фильмов про (поиски) маньяков. Можно сказать, конечно, что подобное отсутствие интереса к теме в кино не является признаком здорового общества, но подобный жанр в принципе мог прижиться на постсоветской почве не больше, чем эротический триллер. В нашей стране долгое время не было не только секса, но и психопатов. Американские слэшеры и детективы проникали в дома многих российских режиссеров через видео-салоны и ларьки с видеокассетами, но в головах больше оседали «великие», режиссеры-небожители из постоянной программы «Иллюзиона» и неизменные гости любого «видака», Шварц и Сталлоне.
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«Стальная бабочка» Рената Давлетьярова
Неудивительно поэтому, что фильм Давлетьярова
прежде всего про взаимоотношения юной воровки-беспризорницы и сурового на первый взгляд, но доброго в душе следователя, сделавшего её на свой страх и риск приманкой для маньяка в Измайлово, а не про поиски этого самого маньяка. Надо признать, что у Давлетьярова получилась не очередная «любовь-морковь
», череду которых он продюсировал, а вполне приличный, достойно сделанный коммерческий проект.
Благодаря прекрасной игре исполнительницы роли Чумы, Даши Мельниковой
, и убедительности Анатолия Белого
в роли «хорошего мента» Ханина закрываешь глаза на искусственность всей ситуации. Москва Давлетьярова, конечно, не лизергиново-яркие и абсолютно ирреальные «пластмассовые миры» Бекмамбетова
, но и от города российских молодых и талантливых, Хомерики
и Попогребского
, она находится в сотне световых лет. Для тщательно продуманного коммерческого фильма простительно — если показать будни следователей хотя бы чуть-чуть приближенными к реальности, это может вызвать у зрителей, чего доброго, неудовольствие, а то и отторжение.
Однако убедительно подать историю любви беспризорницы, жестокой и готовой, если что, пустить в дело нож-бабочку, к циничному оперу смог бы далеко не каждый. Давлетьярову это удалось. Персонажи фильма почти лишены фальши в поведении, а эпизоды встречи Чумы с беспризорными друзьями или её «непринужденного общения» с любовницей Ханина (хорошая роль Дарьи Мороз
) и вовсе выбиваются за рамки подобного «кино для зрителей». Еще один несомненный плюс — отсутствие излишне сахарного финала. Зло, как водится, должно быть и будет наказано, а добро героине Даши Мельниковой придется еще поискать. Жизнь продолжится — и у мента, и у беспризорницы, и пересекаться их пути отныне могут разве что в спецприемнике. Единственное, что несколько сбило с толку — музыка саундтрека, очевидно, ради придания всему происходящему некоего «настроения» начинавшая звучать в самые неподходящие моменты. В результате получилось неплохое кино, не в духе лучших корейских или американских образцов, конечно, но родителям такое порекомендовать совсем не стыдно. Маме понравится.
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