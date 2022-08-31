«Бункер»: Доказательства любви

«Комната страха» по-испански
Официантка-красавица Фабиана
знакомится с одним из случайных посетителей, которого недавно бросила любимая девушка, и практически сразу попадает к нему домой. Незнакомец оказывается дирижером Адрианом
, приехавшим в Колумбию по приглашению филармонии, оркестром которой должен был дирижировать. Вместе с ним, бросив все, в чужую страну прилетела и Белен
, но спустя некоторое время, сказочно проведенное вдвоем, она бросила Адриана и исчезла в неизвестном направлении. Подающий надежды маэстро впал в депрессию, но горевал недолго, так как на его пути появилась Фабиана…
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«Бункер» Андреса Баиза
Поначалу все было идеально. Страстная любовь, огромный дом, никаких забот и милый четвероногий друг под боком. И все же что-то странное стало происходить в этом доме. Собака все время сидит возле большого зеркала и скулит. Из душа резко начинает хлестать по хрупкому телу кипяток. И странные звуки наполняют огромное пространство, словно кто-то назойливо стучит где-то вдалеке по трубам. Такое ощущение, что Фабиане здесь не рады, несмотря на любовь Адриана. Вдобавок ко всем зловещим происшествиям к ним в гости зачастила полиция с расспросами о пропавшей Белен, которая, оказывается, так и не вернулась к себе на родину…
За «Бункером»
— новой работой Адреса Баиза
(«Сатана»
) — постоянно маячит призрак Альфреда Хичкока
, особенно в первой половине фильма, где неспешно разворачивается драматичная история любви. Старина Хич
частенько использовал подобную сюжетную структуру для того, чтобы финал из-за своей контрастности шокировал и заставлял по иному взглянуть на показанные доселе события. Но при этом мотивировки поступков главных героев и ощущение клаустрофобии явно навеяны более поздними течениями и режиссерами. За действиями персонажей, пусть и несколько случайными, а порой и глупыми, просматривается влияние чуть ли не Ким Ки Дука
с его «Временем»
, ну а пресловутый бункер, нагнетающий неловкое чувство страха, мы прекрасно помним у Дэвида Финчера
в «Комнате страха»
.
Вся прелесть картины заключена в разных точках зрения, что, разумеется, не в новинку, если вспомнить «Расёмона»
. Сначала перед нами история взаимоотношений Фабианы и Адриана, увиденная глазами девушки. Затем нам раскрываются тайна Белен и причина ее неожиданного исчезновения. Существует также и история Адриана, но она теряется из-за своей блеклости и необязательности среди насыщенных сюжетными перипетиями рассказов двух девушек, ставших поневоле соперницами. Впрочем, и сам Адриан представляет собой не живого персонажа, а причину, в определенном смысле, макгаффин – термин, введенный в обиход тем же Хичкоком
. Поэтому-то актер Ким Гутьеррес
играет сдержанно и малоэмоциально, подчеркивая тем самым буйные и резкие характеры героинь.
Безусловно, главной ошибкой фильма является тот факт, что российские прокатчики решили выдать его с головой, дав ему чрезмерно говорящее название «Бункер». «Темная сторона»
— изначальное наименование этой прелестной вещицы — гораздо более точное обозначение и сюжета, и жанра, и скрытых мотивов всех персонажей. Но никак не «Бункер», который еще до начала раскрывает интригу фильма.
Главной же заслугой картины следует назвать двух молодых актрис — колумбийку Мартину Гарсиа
, памятную некоторым после «Сетки от комаров»
, и испанку Клару Лаго
, которую, возможно, запомнили после продолжения «Трех метров над уровнем неба»
. Если бы не они, то фильм смотрелся бы как рядовая остросюжетная драма, а не атмосферный триллер, повествующий о темных сторонах каждого человека. Точнее, даже не о темных сторонах, а о типичной для людского рода мстительности и жестокости, каковые раскрываются обильным соцветием в результате катаклизмов, подобных заточению в бункере времен Второй мировой.
За липкую и тревожную атмосферу ленты также в ответе композитор Федерико Хусид
и оператор Жозеп М. Сивит
, да и художнику Бернардо Трухильо
удалось внести в убранство дома элементы тревоги и тайны. А Александра Стюарт
, одна из актрис французской «новой волны», подчеркивает собой взаимосвязь фильмов Франсуа Трюффо
с полной страстей лентой Андреса Баиза. Впрочем, эти самые страсти лучше увидеть самим, а не вчитываться в сей текст. А посему смело идите в кинотеатр хотя бы для того, чтобы увидеть незнакомых ранее актеров и почувствовать, что даже в своем доме вы можете чувствовать себя неуютно…
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