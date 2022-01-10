«1812: Уланская баллада»: Песня о безответной любви к Родине

Посредственное полотно, пропитанное пафосом любви к Отечеству
Отечественная война 1812 года. Корона Российской Империи оказалась во вражеских руках. Вернуть ее смогут лишь отважные мушкетеры, простите, уланы — избранники судьбы: Горжевский (Сергей Безруков
), Кикнадзе (Анатолий Белый
) и Птуха (Станислав Дужников
), которые в огне не горят и в воде не тонут. Вместе с ретивым и неопытным Алексеем Тарусовым (Антон Соколов
), которому выпала честь стать свидетелем заговоров против русской армии в стане Наполеона, великолепная четверка отправляется в Польшу. В итоге целью становится не корона — символ великой державы, а любовь прекрасной незнакомки пани Беаты (Анна Чиповская
). Перед робкой девушкой стоит сложный выбор: брак по традиции, брак под страхом смерти или брак по любви, чему отдаст предпочтение польская красавица?
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«1812: Уланская баллада» Олега Фесенко
Казалось бы, чем можно удивить российского зрителя, знакомого с событиями войны 1812 года со школьных учебников? Оказалось, что нет пределов отчизнолюбию отечественных кинематографистов. В фильме используется схема, неизменно работающая во все времена: «Cherchez la femme – Ищите женщину», в результате чего главные события, на которые и были выделены великодержавные бюджеты, проходят в фоновом режиме. А 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года оказывается не более чем удачным информационно-новостным поводом, взывающим к патриотическим чувствам граждан и их кошелькам.
Естественно, столь возвышенной картине нельзя обойтись без полюбившегося всем актера-многостаночника Сергея Безрукова, который еще со времен роли Сергея Есенина
зарекомендовал себя в качестве выразителя необъяснимой русской души. Нисколько не умаляя таланта актера, необходимо отметить, что его роль в фильме «1812 Уланская баллада
» насквозь пропитана нарочито выпирающим пафосом любви к Отечеству, которым кормят зрителя столь обильно, что ближе к финалу зритель забывает пережевывать и заглатывать. Поэтому харизма Безрукова и завывания о России-матушке не смогут даже женщину 35+ оставить удовлетворенной.
Главный герой Тарусов, эдакий Д`Артаньян Отечественной войны, должен был стать образцом благородства, отваги и доблести, но эти качества так и остались ремарками на полях сценария, зато эффектный макияж глаз, голливудская лощеность и страсть к переодеванию в женские платья придали его образу пидорастичности, а не мужественности и самоотверженности «настоящего героя», как хотелось бы создателям и инвесторам. В контексте закона против пропаганды гомосексуализма приятно удивляет, что несмотря на то, что режиссеру
удалось свести весьма консервативный сюжет к актуальной теме свободной однополой любви, лента всё-таки добралась до массового проката.
Изображение батальных сцен представляет собой жалкую пародию на американский кинематограф: в наличии повышенная прыгучесть Человека-паука
, «фехтовальное мастерство» Пиратов Карибского моря
, комбинированные съемки — всё выглядит так, как будто Бондарчук
приступит к съёмкам «Войны и мира
» только в следующем тысячелетии, а техническое задание для постпродакшн-студий писали по Домострою.
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