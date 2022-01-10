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«1812: Уланская баллада»: Песня о безответной любви к Родине

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10 января 2022
Посредственное полотно, пропитанное пафосом любви к Отечеству

«1812: Уланская баллада»: Песня о безответной любви к Родине

Отечественная война 1812 года. Корона Российской Империи оказалась во вражеских руках. Вернуть ее смогут лишь отважные мушкетеры, простите, уланы — избранники судьбы: Горжевский (Сергей Безруков), Кикнадзе (Анатолий Белый) и Птуха (Станислав Дужников), которые в огне не горят и в воде не тонут. Вместе с ретивым и неопытным Алексеем Тарусовым (Антон Соколов), которому выпала честь стать свидетелем заговоров против русской армии в стане Наполеона, великолепная четверка отправляется в Польшу. В итоге целью становится не корона — символ великой державы, а любовь прекрасной незнакомки пани Беаты (Анна Чиповская). Перед робкой девушкой стоит сложный выбор: брак по традиции, брак под страхом смерти или брак по любви, чему отдаст предпочтение польская красавица?

Смотреть онлайн «1812: Уланская баллада» Олега Фесенко

Казалось бы, чем можно удивить российского зрителя, знакомого с событиями войны 1812 года со школьных учебников? Оказалось, что нет пределов отчизнолюбию отечественных кинематографистов. В фильме используется схема, неизменно работающая во все времена: «Cherchez la femme – Ищите женщину», в результате чего главные события, на которые и были выделены великодержавные бюджеты, проходят в фоновом режиме. А 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года оказывается не более чем удачным информационно-новостным поводом, взывающим к патриотическим чувствам граждан и их кошелькам.

«1812: Уланская баллада»: Песня о безответной любви к Родине

Естественно, столь возвышенной картине нельзя обойтись без полюбившегося всем актера-многостаночника Сергея Безрукова, который еще со времен роли Сергея Есенина зарекомендовал себя в качестве выразителя необъяснимой русской души. Нисколько не умаляя таланта актера, необходимо отметить, что его роль в фильме «1812 Уланская баллада» насквозь пропитана нарочито выпирающим пафосом любви к Отечеству, которым кормят зрителя столь обильно, что ближе к финалу зритель забывает пережевывать и заглатывать. Поэтому харизма Безрукова и завывания о России-матушке не смогут даже женщину 35+ оставить удовлетворенной.

Главный герой Тарусов, эдакий Д`Артаньян Отечественной войны, должен был стать образцом благородства, отваги и доблести, но эти качества так и остались ремарками на полях сценария, зато эффектный макияж глаз, голливудская лощеность и страсть к переодеванию в женские платья придали его образу пидорастичности, а не мужественности и самоотверженности «настоящего героя», как хотелось бы создателям и инвесторам. В контексте закона против пропаганды гомосексуализма приятно удивляет, что несмотря на то, что режиссеру удалось свести весьма консервативный сюжет к актуальной теме свободной однополой любви, лента всё-таки добралась до массового проката.

Изображение батальных сцен представляет собой жалкую пародию на американский кинематограф: в наличии повышенная прыгучесть Человека-паука, «фехтовальное мастерство» Пиратов Карибского моря, комбинированные съемки — всё выглядит так, как будто Бондарчук приступит к съёмкам «Войны и мира» только в следующем тысячелетии, а техническое задание для постпродакшн-студий писали по Домострою.


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обсуждение >>
№ 12
рагнит   11.09.2013 - 14:09
Дужников весьма тяжел для улана. Уланы - легкая кавалерия....)) читать далее>>
№ 11
Евгения Марусик (Санкт-Петербург)   23.12.2012 - 00:41
Отличный фильм. От души хочется поблагодарить создателей этой картины! Юмор, честь, достоинство, любовь к Родине, Царю, Женщине. Дружба! Очень приятно посмотреть. Очень подойдет для просмотра... читать далее>>
№ 10
Зося (Киев)   13.11.2012 - 21:39
Фильм чтоб расслабиться и посмеяться. Совсем нереалистичный. Пару раз возникала мысль "ну, тупые...", много раз "не верю...", иногда "дикоратора на кол", хотя может он сделал... читать далее>>
№ 9
Серегй Ванинкоа (Москва)   12.11.2012 - 12:15
Что-то не могу найти, можете продублировать? читать далее>>
№ 8
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   11.11.2012 - 18:28
Я нахожу, что фильм далеко не так плох, как его малюют, и вполне неплохо смотрится на общем унылом фоне нашего современного кино. Свое мнение высказал на страничке обсуждения фильма на этом сайте. читать далее>>
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