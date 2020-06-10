«Облачный атлас»: Шесть жизней

Шесть историй о родственных душах и любви к ближнему
В середине 19 века страдающий ипохондрией американский нотариус Адам Юинг (Джим Стерджесс
) возвращается домой с островов в Тихом Океане на борту торгового судна «Пророчица». В пути Адам ведет дневник своего сентиментального путешествия, на страницах которого разворачивается интересная история о дружбе и предательстве. В 1931 году молодой английский композитор Роберт Фробишер (Бэн Уишоу
), пустившись в бега от многочисленных кредиторов, устраивается подмастерьем к подслеповатому сифилитику Вивиану Эйрсу (Джим Бродбент
), бывшему когда-то великим композитором. Фробишер регулярно отправляет своему ученому любовнику Руфусу Сиксмиту длинные послания, описывая мелодраматические коллизии с домочадцами Эйрса, и в одном из писем упоминает, что увлекся «Тихоокеанским Дневником» некоего Адама Юинга.
70-е годы 20 века. Калифорния. Постаревший Сиксмит (Джеймс Д'Арси
) застревает в лифте с потомственной журналисткой Луизой Рей (Хэлли Берри
). Убедившись в профессиональных амбициях девушки, Сиксмит решает слить ей взрывоопасный компромат на энергетическую компанию, в которой он работает. В результате ряда неприятных случайностей Луизе в руки попадают старые письма Фробишера, от которых она не может оторваться.
Нулевые. Англия. Престарелый издатель Тимоти Кавендиш (Джим Бродбент
) становится свидетелем того, как на светском рауте, посвященном литературной премии, его подопечный Дермот Хоггинс (Том Хэнкс
), обидевшись на издевательски низкую оценку своей книги, выкидывает авторитетного критика в окошко. Скандал обеспечивает успех книги, деньги льются рекой. Но Кавендиш вынужден бежать от свирепой родни Хоггинса в некое укрытие, на пути к которому он листает присланную ему кем-то рукопись - историю расследования Луизы Рей.
2144 год. Нео-Сеул. За несколько часов до казни фабрикантка-клон Сонми-451 (Пэ Ду На
) соглашается рассказать чистокровному Архивисту (Джеймс Д'Арси
) подробную и невероятную историю своего вознесения к бунту против системы. Вознесению отчасти поспособствовал отрывок из старого фильма «Страшное Испытание Тимоти Кавендиша». Далекое будущее, в котором большинство земель отравлены расползающейся радиацией. Закри (Том Хэнкс
) - неотесанный козопас, проживающий в общине жителей Долины - мирных собирателей, которые поклоняются богине Сонми и периодически страдают от налетов кровожадных Коннов - воинов-наездников. Раз в год происходят мены - в деревню к жителям Долин заселяется кто-нибудь из Провидцев - редкий вид людей, которых не коснулась постапокалиптическая деградация. В дом к Закри приходит женщина по имени Мероним (Холли Берри
). Вместе они отправляются в долгий и опасный путь, в котором Закри обретает познания.
Одноименный роман Дэвида Митчелла - сложная пирамидальная конструкция, распухшая на несколько столетий и состоящая из шести маленьких частных историй, изложенных в разных литературных жанрах: путевые заметки, английская мелодрама 30-х годов в духе Во, Хартли и Моэма, приключенческий детективный триллер, сатира, антиутопия, постапокалипсис с мистическими элементами. Это по сути упражнения в стиле, чисто литературная игрушка, написанная, вероятно, исключительно ради формы. Слабая связь между историями держится на неочевидной идее инкарнаций одной души. Технически же герои Митчелла связаны лишь письменным наследием, попадающим им в руки, едва уловимыми дежа-вю, и всплывающим в некоторых историях родимым пятном в форме кометы - печать странствующей по оболочкам души.
Режиссеры проекта пошли дальше и пренебрегли начальной формой, усложнив ее до калейдоскопа перекликающихся между собой мотивов. На экране все шесть историй от начала до конца развиваются параллельно, достигая кульминации в унисон. Эта вавилонская башня, аж тремя режиссерами построенная из разных жанров, стилистики и интонаций, переключающихся с драмы на комедию, на удивление имеет стройную понятную структуру и ни минуты не дает заскучать на протяжении всех трех часов экранного времени. Тыквер
и Созвездие Вачовски
наглядно демонстрируют тему перевоплощений души: одни и те же актеры играют разные роли (от двух до восьми), меняя даже пол и расы. Идея смелая, но ее старомодная рукотворная реализация выглядит неудачнее, чем графический прием в «Петле времени
», превративший Джозефа Гордона-Левитта
в молоденького Брюса Уиллиса
. Хьюго Уивинг
в роли демонической медсестры Нокс смотрится более-менее убедительно, но в роли дознавателя-корейца он похож на героя сериала «Вавилон-5
». История с переодеванием на фоне технического совершенства фильма выглядит дешевым фарсом.
«Атлас
» - первый в истории кино независимый фильм, чей бюджет слегка перевалил за 100 миллионов. При всей своей смелости, режиссеры не могли позволить себе полутонов и недосказанностей. Поэтому Вачовски и Тыквер вытаскивают на передний план вполне определенную кармическую идею, которая плотно стягивает расходящиеся между историями швы. В оригинальном источнике смысл, как водится, расплывается в неясных очертаниях десятка идей. Всё взаимосвязано, даже простое, на первый взгляд, стечение обстоятельств - лишь правомерное следствие действий когда-то кем-то совершенных. Но Митчелл (уж не знаю, специально ли) написал книгу о литературе, как тайнике множества жизней, проходящих сквозь века. О том, как чья-то сохранившаяся на бумаге история, попадает в руки незнакомому человеку и совершенно завладевает его мыслями, продлевая себе жизнь в чужой памяти. А фильм «Облачный атлас» - повторяющаяся хроника многолетней борьбы за свободу, на которую героев подталкивает простое человеческое чувство - любовь к ближнему. И рано или поздно те, кому суждено быть вместе - будут вместе, пускай на это может уйти не одна сотня лет и десяток жизней.
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