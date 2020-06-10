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«Облачный атлас»: Шесть жизней

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10 июня 2020
Шесть историй о родственных душах и любви к ближнему

«Облачный атлас»: Шесть жизней

В середине 19 века страдающий ипохондрией американский нотариус Адам Юинг (Джим Стерджесс) возвращается домой с островов в Тихом Океане на борту торгового судна «Пророчица». В пути Адам ведет дневник своего сентиментального путешествия, на страницах которого разворачивается интересная история о дружбе и предательстве. В 1931 году молодой английский композитор Роберт Фробишер (Бэн Уишоу), пустившись в бега от многочисленных кредиторов, устраивается подмастерьем к подслеповатому сифилитику Вивиану Эйрсу (Джим Бродбент), бывшему когда-то великим композитором. Фробишер регулярно отправляет своему ученому любовнику Руфусу Сиксмиту длинные послания, описывая мелодраматические коллизии с домочадцами Эйрса, и в одном из писем упоминает, что увлекся «Тихоокеанским Дневником» некоего Адама Юинга.

70-е годы 20 века. Калифорния. Постаревший Сиксмит (Джеймс Д'Арси) застревает в лифте с потомственной журналисткой Луизой Рей (Хэлли Берри). Убедившись в профессиональных амбициях девушки, Сиксмит решает слить ей взрывоопасный компромат на энергетическую компанию, в которой он работает. В результате ряда неприятных случайностей Луизе в руки попадают старые письма Фробишера, от которых она не может оторваться.

«Облачный атлас»: Шесть жизней

Нулевые. Англия. Престарелый издатель Тимоти Кавендиш (Джим Бродбент) становится свидетелем того, как на светском рауте, посвященном литературной премии, его подопечный Дермот Хоггинс (Том Хэнкс), обидевшись на издевательски низкую оценку своей книги, выкидывает авторитетного критика в окошко. Скандал обеспечивает успех книги, деньги льются рекой. Но Кавендиш вынужден бежать от свирепой родни Хоггинса в некое укрытие, на пути к которому он листает присланную ему кем-то рукопись - историю расследования Луизы Рей.

2144 год. Нео-Сеул. За несколько часов до казни фабрикантка-клон Сонми-451 (Пэ Ду На) соглашается рассказать чистокровному Архивисту (Джеймс Д'Арси) подробную и невероятную историю своего вознесения к бунту против системы. Вознесению отчасти поспособствовал отрывок из старого фильма «Страшное Испытание Тимоти Кавендиша». Далекое будущее, в котором большинство земель отравлены расползающейся радиацией. Закри (Том Хэнкс) - неотесанный козопас, проживающий в общине жителей Долины - мирных собирателей, которые поклоняются богине Сонми и периодически страдают от налетов кровожадных Коннов - воинов-наездников. Раз в год происходят мены - в деревню к жителям Долин заселяется кто-нибудь из Провидцев - редкий вид людей, которых не коснулась постапокалиптическая деградация. В дом к Закри приходит женщина по имени Мероним (Холли Берри). Вместе они отправляются в долгий и опасный путь, в котором Закри обретает познания.

«Облачный атлас»: Шесть жизней

Одноименный роман Дэвида Митчелла - сложная пирамидальная конструкция, распухшая на несколько столетий и состоящая из шести маленьких частных историй, изложенных в разных литературных жанрах: путевые заметки, английская мелодрама 30-х годов в духе Во, Хартли и Моэма, приключенческий детективный триллер, сатира, антиутопия, постапокалипсис с мистическими элементами. Это по сути упражнения в стиле, чисто литературная игрушка, написанная, вероятно, исключительно ради формы. Слабая связь между историями держится на неочевидной идее инкарнаций одной души. Технически же герои Митчелла связаны лишь письменным наследием, попадающим им в руки, едва уловимыми дежа-вю, и всплывающим в некоторых историях родимым пятном в форме кометы - печать странствующей по оболочкам души.

Режиссеры проекта пошли дальше и пренебрегли начальной формой, усложнив ее до калейдоскопа перекликающихся между собой мотивов. На экране все шесть историй от начала до конца развиваются параллельно, достигая кульминации в унисон. Эта вавилонская башня, аж тремя режиссерами построенная из разных жанров, стилистики и интонаций, переключающихся с драмы на комедию, на удивление имеет стройную понятную структуру и ни минуты не дает заскучать на протяжении всех трех часов экранного времени. Тыквер и Созвездие Вачовски наглядно демонстрируют тему перевоплощений души: одни и те же актеры играют разные роли (от двух до восьми), меняя даже пол и расы. Идея смелая, но ее старомодная рукотворная реализация выглядит неудачнее, чем графический прием в «Петле времени», превративший Джозефа Гордона-Левитта в молоденького Брюса Уиллиса. Хьюго Уивинг в роли демонической медсестры Нокс смотрится более-менее убедительно, но в роли дознавателя-корейца он похож на героя сериала «Вавилон-5». История с переодеванием на фоне технического совершенства фильма выглядит дешевым фарсом.

«Облачный атлас»: Шесть жизней

«Атлас» - первый в истории кино независимый фильм, чей бюджет слегка перевалил за 100 миллионов. При всей своей смелости, режиссеры не могли позволить себе полутонов и недосказанностей. Поэтому Вачовски и Тыквер вытаскивают на передний план вполне определенную кармическую идею, которая плотно стягивает расходящиеся между историями швы. В оригинальном источнике смысл, как водится, расплывается в неясных очертаниях десятка идей. Всё взаимосвязано, даже простое, на первый взгляд, стечение обстоятельств - лишь правомерное следствие действий когда-то кем-то совершенных. Но Митчелл (уж не знаю, специально ли) написал книгу о литературе, как тайнике множества жизней, проходящих сквозь века. О том, как чья-то сохранившаяся на бумаге история, попадает в руки незнакомому человеку и совершенно завладевает его мыслями, продлевая себе жизнь в чужой памяти. А фильм «Облачный атлас» - повторяющаяся хроника многолетней борьбы за свободу, на которую героев подталкивает простое человеческое чувство - любовь к ближнему. И рано или поздно те, кому суждено быть вместе - будут вместе, пускай на это может уйти не одна сотня лет и десяток жизней.


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обсуждение >>
№ 9
Настя красницкая (Чебоксары)   7.02.2015 - 09:47
Настораживает меня сюжет "Восхождения Юпитера", и рыжие волосы девушки Вачковски, но " Облачный атлас" произвел на меня такое ... сейчас подберу слово ... завораживающее впечатление,... читать далее>>
№ 8
Мараа   21.02.2013 - 11:03
Думаю, у каждого найдется много-много разных причин любить или не любить этот фильм. Главное, что всегда имеется выбор. И одно то, что фильм вызывает определенные эмоциональные или иные душевные всплески... читать далее>>
№ 7
Владимр   19.11.2012 - 14:00
Идея этого фильма причина и следствия, попросту кармы был гораздо лучше изложен философами Индии несколько тысяч лет назад. Данный фильм неплохой, но он изначально снимался для массового зрителя с присущим... читать далее>>
№ 6
Лалю (СПб)   12.11.2012 - 17:11
По поводу грима, возможно и были огрехи , но в целом всё приемлемо, если до тонкостей разбирать этот фильм или любой другой, то можно столько нарыть :)) ?! За помощью к господину Гордону, он любит... читать далее>>
№ 5
Лалю (СПб)   12.11.2012 - 17:01
Да, уж, сюжет накручен, но от этого фильм не становится хуже, одинаковых мнений никогда не будет ,вкусы разные и у всех восприятие мира совершенно разное, фильм не для "каждого" зрителя, здесь... читать далее>>
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