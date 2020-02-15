«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца

Финал подростковой вампирской саги
Прошло два дня с тех пор, как Белла (Кристен Стюарт
) скончалась в родовых муках, после чего возродилась в долгожданной ипостаси. Ее новорожденная дочь Ренесми (Маккензи Фой
) растет не по дням, а по часам, а запечатлённый на нее Джейкоб (Тэйлор Лотнер
) прописался в гостиной дома Калленов и готов охранять несовершеннолетнюю возлюбленную от всех подряд. Пробегавшая мимо родственница Калленов Ирина (Мэгги Грэйс
), увидев чужое семейное счастье (и вероятно, позавидовав), понимает всё превратно и доносит Волтури о нарушении закона. Узнав об этом, Каллены начинают собирать по всему свету вампиров-свидетелей, чтобы доказать свою невиновность.
Приготовьте носовые платки: на экраны выходит последняя серия сумеречной саги про любовь богатого красивого вампира к заикающейся неуклюжей старшекласснице. На фоне четырех предыдущих частей, объединенных незамысловатой идеей воздержания, финальный фильм смотрится почти на одном дыхании. Во-первых, будучи теперь на равных, Эдвард (Роберт Паттинсон
) и Белла перестают томиться в сексуальной абстиненции и часами горестно спорить о том, чем грозит вылазка за рамки платонических отношений. Во-вторых, это единственная часть, в которой есть внятный внешний конфликт. И в-третьих, помимо скорбных лиц членов семейства Калленов и клана Волтури появляются харизматичные второстепенные персонажи, часть которых, к тому же, обладает сверхъестественными способностями. И фильм ближе к концу преображается в некое приятное подобие «Людей Икс
» с отрыванием голов. Борьба за частную жизнь и семейное счастье под гнетом многовековых традиций будит революционные настроения в кругу этого маленького сообщества. Сквозь дремучие дебри страданий главных героев выползает серьезное высказывание о силе семейного сплочения. Вообще, то, какой акцент делается на семейных ценностях, заставляет даже на секундочку задуматься и прийти к выводу, что в случае с финальной частью «Сумерек»
все не так безнадежно. Белла, чьи родители давно в разводе, находит себе не просто возлюбленного, но семью, в которой все повязаны друг с другом на веки вечные темной тайной и светлой любовью. И никто никого никогда не бросит.
Проблема у «Сумерек» всегда была одна - за их производством пристально наблюдала Стефани Майер
. На радость фанатам это гарантировало доскональное перенесение литературного источника на экран. А следовательно, обеспечивало кассовые сборы. Но какой бы режиссер не брался за экранизацию - у всех это выходило из рук вон плохо. Невозможно сделать доброкачественный фильм, работая с таким мертвым сценарием и не имея никакой возможности его корректировать. Так и здесь режиссер Билл Кондон
вынужден был посвятить треть фильма застенчивому воркованию, постепенно переходящему в посткоитальный флирт.
Надо отдать должное госпоже Майер - она изменила этот мир (если не навсегда, то надолго), окончательно легитимизировав дурновкусие как источник нешуточных доходов. «Писательница» в очередной раз доказала, что самая благодарная и непритязательная аудитория - это подростки, преимущественно женского пола. Закончились «Сумерки
» - не беда, механизм запущен. Эстафетную палочку год назад перехватили «Голодные игры
» (впрочем, это более качественный продукт), выкуплены права на экранизацию еще даже не дописанной трилогии «Дивергент
» Вероники Рот
, и вот-вот наступит тот момент, когда мы наконец-то узнаем, кто же будет утвержден на роли Кристиана Грея и Анастейши Стил. Но поверьте, герои «50 оттенков серого
» в перерывах между истязаниями будут перекидываться точно такими же кошмарными банальностями, как Белла и Эдвард, ведь самым своим существованием они обязаны госпоже Майер. Некоторые может быть возразят: «Погодите-ка, но ведь все началось с "Гарри Поттера
"». Но, увы, им все закончилось: невероятные сюжетные повороты, интересные персонажи и характеры, какая-то драматургия. Теперь массовая литература (а вслед за ней и кино) заикается и спотыкается на законных основаниях и под бурные аплодисменты. «Сумерки» по природе своей бесконечны и будут тиражироваться до всепланетного посинения, пока еще одна заскучавшая домохозяйка в перерывах между кормлением грудью и запеканием индейки не напишет на туалетной бумаге очередную трилогию с новыми тенденциями. Будем надеяться, что она взбунтуется против тупости и упрощения.
Коль скоро мы оклемались от гипноза, возникает потребность разобраться, хотя бы поверхностно, в феноменологии «Сумерек». Почему в свое время это произведение и его подстрочные экранизации вызвали такой ажиотаж? Сюжет и мастерство рассказчика отпадают. «Сумерки» вызывают интерес с точки зрения не столько влияния на аудиторию женского пола, сколько выявления ее скрытых желаний. Все просто. Главная героиня - среднестатистическая девочка, не обладающая никакими выдающимися внешними признаками или удивительными способностями, проживающая довольно обыденную жизнь. Самый большой ее талант - попадать в неловкие ситуации, угрожающие ее здоровью, а то и жизни. С риторикой тоже проблемы - в основном она бубнит, краснея, и запинается. А главное ее качество - неуверенность в себе. Под это описание попадает, видимо, большой процент реальных женщин разных возрастов, проживающих на планете Земля. Кто из них не захочет случайно встретить таинственного молодого человека, который невероятно хорош собой, обязательно стильный и до кучи - неприлично богатый? Добрый, сильный, умный и талантливый (на рояле умеет играть). Который страстно и навсегда полюбит свою обыкновенную подругу за сам факт ее существования.
На фоне всех периодических изданий о женской красоте, заголовки которых кричат о том, что женщина должна изводить себя диетами и умереть от усталости у подножия беговой дорожки, чтобы хоть кому-то понравиться, эта милая сказка будоражит воображение. Мотив избранности здесь невероятно пассивный. Не надо ничего собой представлять для того, чтобы тебя любили. Много читать, хорошо готовить, остроумно шутить - не обязательно. Надо просто быть собой и уметь растворяться в своем возлюбленном. Идея гуманная, но, во-первых, высказана безыскусно, а во-вторых, наносит ущерб сознанию с той же силой, что и пресловутые журналы. Суммируя все эти очевидные факты и не принимая во внимание жирный слой томления (это для подростков), могу только предположить, что как и любая обычная женщина, Стефани Майер, когда писала этот роман, создала мир, в котором героине не угрожает одиночество и раскол семьи. Ведь любовь - это же навсегда. А семья - самое ценное, что есть у человека.
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