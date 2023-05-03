«Хранители снов»: Спи, моя радость, усни

Рождественско-пасхальная сказка от студии DreamWorks
Хранители — это команда волшебных существ, которые оберегают детей. Она состоит из небезызвестного в России Санта-Клауса и куда менее популярных Зубной феи
(дарит ребенку монетку взамен выпавшего молочного зуба), Песочного человека (убаюкивает шалунов с помощью волшебного песка и навевает детям приятные сны) и Пасхального кролика (на праздник Пасхи в подарок хорошим детям оставляет гнезда с разноцветными яйцами). Интрига завязывается в тот момент, когда повседневные труды Хранителей нарушает Кромешник (Бугимен) — темное существо, несущее страх и ночные кошмары. И тут выясняется, что сил побороть Кромешника у Хранителей недостаточно: им нужно принять в свои ряды аутсайдера, шалопая и вообще непонятного типа Ледяного Джека
, который только и делает, что забавляется с детьми зимними играми (снежки, катания на санях, морозные узоры). Главная проблема Джека в том, что дети его не видят и не верят в него (это отчасти соответствует действительности, ибо данный персонаж не слишком популярен даже в англоязычных странах). Прежде, чем справиться с Кромешником, Джеку нужно будет разобраться в себе самом и вспомнить свое прошлое.
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«Хранители снов»
«Хранители снов»
не слишком-то привлекают своим синопсисом или даже трейлером, впрочем, наверняка многие все равно пойдут его смотреть: известно, что фирма DreamWorks веников не вяжет. И впрямь. Удовольствие гарантировано — для детей уж точно. Это мультик смешной и трогательный, очень динамичный и не чуждый лиризма, вовлекающий в сказку, но и обсуждающий в то же время самые обычные жизненные вопросы и морально-нравственные дилеммы. Как в качественном семейном кино обсуждение это идет на самых разных уровнях: для малышей здесь идея про веру в сказку, для взрослых — про толерантность и способность мыслить широко, для подростков — про то, как важно заглянуть вглубь себя и понять кто ты, увидеть главные свои черты и свойства. Однако все эти моралите, разумеется, обернуты в шикарную блестящую обертку, посыпаны юмором, и упакованы в специальную оболочку, чтобы проглотил их зритель легко, не поморщившись. В каком-то смысле, «Хранителей снов» можно назвать квинтэссенцией Голливудской мультипликации, с ее великолепными отточенными сценариями, сумасшедшими визуальными эффектами, потрясающим дизайном и мощным этическим посланием.
Классный фильм, одним словом. Он завораживает, ошеломляет, удерживает внимание даже взрослого человека в таком крепком захвате, что уже не остается места ни для скуки, ни для рефлексии, ни для досужих смсок. И невольно начинаешь думать постфактум, а не слишком ли это? Не перебор ли? Все эти сумасшедшие спецэффекты, дополнительное измерение 3D-проекции, которое заставляет ощущать действие как более реалистичное, сценарии, за которыми стоят калькуляции зрительских эмоций, и «кривые настроений», которыми, по рассказам, увешены стены студии DreamWorks… Все это вместе взятое превращает кино в изысканный аналог американских горок, где смелый-трусливый, умный-глупый, каждый-любой будет чувствовать примерно одно и то же, вскрикивать в одних и тех же местах, и выходить из зала с одним и тем же гарантированным успокоительным «просветлением».
Ну да не стоит, наверное, углубляться в такие размышления. Манипулятивные или нет, «Хранители снов» — это красивая, добрая сказка. И хотя события фильма разворачиваются на Пасху, по духу своему «Хранители» — рождественская история, успокоительная и умиротворяющая, заставляющая думать о том, что все будет хорошо, и что высшие силы не дадут людей в обиду, по крайней мере, до тех пор, пока люди не утратят в них веру. Пожалуй, сложно найти более подходящее зрелище в преддверие Нового года и конца света.
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