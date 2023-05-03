«Хранители снов»: Спи, моя радость, усни

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«Ловушка для привидения»: Приключения Лизуна в Германии

Для студии Paramount Pictures фильм стал большим кассовым успехом, поскольку при бюджете в $17 млн заработал 220 млн долларов

Интервью

Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли»

Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу