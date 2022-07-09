Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь

Спутник телезрителя >>
9 июля 2022
Фильм для девочек о волшебстве, природе и социальном равновесии

«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь

Конечно же, все поклонники «Питера Пэна» помнят вечную спутницу вечного мальчика — фею Tinker Bell, которая называлась по-русски Чинь-Чинь, Чинить-Паять, Починка или Динь-Динь. Хоть и мала ростом, но для книги Барри Чинить-Паять персонажем была немаловажным: вспомнить хотя бы, что именно благодаря ей (а точнее ее чудесной пыльце) и Питер Пэн, и его спутники могли летать. Особо запоминается и вздорный характер феечки, которая, взревновав Питера к Венди, накликала на всех беду, — впрочем, сама же и расхлебывала потом последствия.

Так вот, эта самая Чинь-Чинь (Динь-Динь) стала главным персонажем целой серии Диснеевских полнометражных фильмов под общим названием Tinker Bell (или «Феи» — в русском переводе). Питеру в этих история не нашлось места (а Венди, кстати, появляется на минутку в первой части), поскольку действие фильмов происходит преимущественно в стране фей и описывает жизнь Динь-Динь, очевидно, до встречи с Питером Пэном.

По идее создателей этого фейного мира, маленькие летающие человечки отвечают за исправное функционирование природы. У каждой феи своя роль: кто-то учит птичек летать, кто-то развешивает капельки росы на паутине, эти — опыляют цветы, те — красят божьих коровок… Одним словом, девочковые такие фильмы, красота невозможная, у всех феечек осиные талии, изящные прозрачные крылышки, модные платьишки, помпончики на туфельках и такой шлейф из золотистой пыльцы следом сыпется, а лучше всех королева, у которой будто все одеяние состоит из золотого свечения. Плюс, конечно же, красоты природы: цветы, травки, бабочки, солнечные блики, смешные светлячки со светящимися попками, ажурные снежинки, радуга — все, что душе угодно.

«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь

Наверное, фильм был бы и вовсе приторным, если бы не характер главной героини, которая строптива, хулиганиста, непокорна и если злится, то краснеет вся как твоя божья коровка. Жаль, что Disney в русском переводе не сохранил ей имя Чинить-Паять, ибо брошенная Барри вскользь фраза о том, что Чинь-Чинь «из простых фей, невысокого полета», «всем феям кастрюли и сковородки чинит» превратилась здесь в целую историю. Собственно, первый фильм, появившийся в 2008-м году на хоум-видео в Америке и на больших экранах у нас, рассказывает о страданиях Динь-Динь по поводу своего пролетарского статуса. Подружки ее такими романтичными делами заняты — цветочками, водичкой, светом, а ей корзинки плести приходится. Вот и взбунтовалась: «Не хочу, говорит, быть простою мастерицей»… Понятно, из этого беда получилась, чуть приход весны не сорвала Динь-Динь своими капризами, но сама же все исправила, поняв, наконец, что феи разные нужны. Такой вот получился гимн рабочему классу.

Смотреть онлайн «Феи: Тайна зимнего леса» Пегги Холмс и Роберта Ганнавея
Всего в этой серии сделано 3 полнометражных фильма (плюс один 20-минутный ТВ-спешл), сейчас выходит четвертый (опять же на хоум-видео в Америке, а в России на больших экранах) и в целом эту тетралогию можно было бы обозвать «Феи: времена года», ибо каждый большой фильм посвящен какому-то сезону. Начали с весны, потом сразу наступила осень, затем вернулись к лету, а сейчас дело и до зимы дошло. В каждой истории Динь-Динь, благодаря своему норову, устраивает какую-нибудь выходку, которая вот-вот должна обернуться концом фейного света, однако сама же все исправляет в итоге, и мир становится лучше прежнего. Так и в «Тайне зимнего леса», где Динь-Динь приспичило побывать на зимней стороне мира. А вход туда летним феям запрещен, поскольку крылья могут замерзнуть, да и вообще всяк сверчок знай свой шесток. Динь-Динь, конечно, опасается нарушать запрет, но как не нарушить, если на границе с зимним лесом у нее по-особому засветились крылья, а причину можно узнать только там же, в зимнем лесу.

«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь

Конечно же, авантюра приводит сначала к ужасным последствиям. Но потом все заканчивается хорошо (а как же иначе может быть?). Как и в предыдущих фильмах серии создатели «Тайны зимнего леса» исподволь рассуждают о балансе консервативных и революционных тенденций. Завязанный на природные циклы мир фей очень ортодоксален: здесь на все есть правила, каждому отведена своя роль, всему очерчены границы и сбиться с шагу нельзя, ибо любое нарушение порядка приведет к хаосу и катастрофе. В то же время и природа, и мир постоянно меняются, поэтому и полная ригидность не хороша. Изменять порядок и ход вещей опасно, всегда чревато самыми невыносимыми последствиями и стоит десять раз подумать прежде, чем совершать даже самую крошечную революцию. Однако, если ты действительно чувствуешь необходимость перемен, если готов к последствиям, если знаешь, что ответственность за последующие события полностью ложится на твои плечи, то рискнуть стоит. Не исключено, что в результате, пережив небольшое потрясение, мир станет немного лучше.

Конечно, «Феи: Тайна зимнего леса» не лучший фильм компании Disney. И вполне понятно, почему в Америке ему не досталось даже широкого проката — он не слишком динамичный, довольно предсказуемый и моментами такой милый, что хочется заесть соленым поп-корном. И все же, наблюдая за миром фей маленький зритель (а скорее даже зрительница) наверняка не только получит удовольствие, но и освоит, возможно, очень важную идею: все характеры хороши, даже самые сложные и вздорные, при условии, что их обладатели готовы нести ответственность за свои поступки.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Seioo   28.01.2013 - 14:57
Намного лучше анорексичных вынкс. :D читать далее>>
№ 1
Катя В. (Москва)   2.12.2012 - 11:58
Все правильно, не самый выдающийся мультик Disney, но определенно на уровне. Оценивать его по каким-то "общечеловеческим" стандартам, не учитывая, что он снят именно для детей, невозможно. А... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анжелика Хьюстон отмечает юбилей
«Феи: Легенда о чудовище»
Иногда они возвращаются
Капитан Крюк заговорит голосом Локи
«Сказка». Открытие
Итоги года (зарубежная анимация)
Правила Оскара
Феи заговорят голосами Рахмановой и Арнтгольц
«Феи»: созидание весны
Октябрь
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияфэнтези
персоны
Ольга АрнтгольцАнна БегуноваЛюси ЛьюИрина РахмановаОксана ФёдороваАнжелика Хьюстон
фильмы
ФеиФеи: Тайна зимнего леса

фотографии >>
«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь фотографии
«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь фотографии
«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь фотографии
«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Каплан
7 июля ушёл из жизни актёр Михаил Каплан.
Леонид Сергеев
5 июля ушёл из жизни автор-исполнитель Леонид Сергеев.
Алла Богуславская
5 июля ушла из жизни артистка балета Алла Богуславская.
Лев Санкин
5 июля ушёл из жизни актёр Лев Санкин.

День рождения >>

Лия Ахеджакова
Владимир Гусев (II)
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Зинаида Кириенко
Мария Кононова
Никита Тезин
Олег Шкловский
Сергей Юшкевич
Дуглас Бут
Брайан Деннехи
Тоби Кеббелл
Келли МакГиллис
Здислав Маклякевич
Ричард Роундтри
Том Хэнкс
все родившиеся 9 июля >>

Афиша кино >>

Булки
комедия
Россия, 2022
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен