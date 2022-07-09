«Феи: Тайна зимнего леса» // Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь

Фильм для девочек о волшебстве, природе и социальном равновесии
Конечно же, все поклонники «Питера Пэна» помнят вечную спутницу вечного мальчика — фею Tinker Bell, которая называлась по-русски Чинь-Чинь, Чинить-Паять, Починка или Динь-Динь. Хоть и мала ростом, но для книги Барри Чинить-Паять персонажем была немаловажным: вспомнить хотя бы, что именно благодаря ей (а точнее ее чудесной пыльце) и Питер Пэн, и его спутники могли летать. Особо запоминается и вздорный характер феечки, которая, взревновав Питера к Венди, накликала на всех беду, — впрочем, сама же и расхлебывала потом последствия.
Так вот, эта самая Чинь-Чинь (Динь-Динь) стала главным персонажем целой серии Диснеевских полнометражных фильмов под общим названием Tinker Bell (или «Феи
» — в русском переводе). Питеру в этих история не нашлось места (а Венди, кстати, появляется на минутку в первой части), поскольку действие фильмов происходит преимущественно в стране фей и описывает жизнь Динь-Динь, очевидно, до встречи с Питером Пэном.
По идее создателей этого фейного мира, маленькие летающие человечки отвечают за исправное функционирование природы. У каждой феи своя роль: кто-то учит птичек летать, кто-то развешивает капельки росы на паутине, эти — опыляют цветы, те — красят божьих коровок… Одним словом, девочковые
такие фильмы, красота невозможная, у всех феечек осиные талии, изящные прозрачные крылышки, модные платьишки, помпончики на туфельках и такой шлейф из золотистой пыльцы следом сыпется, а лучше всех королева, у которой будто все одеяние состоит из золотого свечения. Плюс, конечно же, красоты природы: цветы, травки, бабочки, солнечные блики, смешные светлячки со светящимися попками, ажурные снежинки, радуга — все, что душе угодно.
Наверное, фильм был бы и вовсе приторным, если бы не характер главной героини, которая строптива, хулиганиста, непокорна и если злится, то краснеет вся как твоя божья коровка. Жаль, что Disney в русском переводе не сохранил ей имя Чинить-Паять, ибо брошенная Барри вскользь фраза о том, что Чинь-Чинь «из простых фей, невысокого полета», «всем феям кастрюли и сковородки чинит» превратилась здесь в целую историю. Собственно, первый фильм
, появившийся в 2008-м году на хоум-видео в Америке и на больших экранах у нас, рассказывает о страданиях Динь-Динь по поводу своего пролетарского статуса. Подружки ее такими романтичными делами заняты — цветочками, водичкой, светом, а ей корзинки плести приходится. Вот и взбунтовалась: «Не хочу, говорит, быть простою мастерицей»… Понятно, из этого беда получилась, чуть приход весны не сорвала Динь-Динь своими капризами, но сама же все исправила, поняв, наконец, что феи разные нужны. Такой вот получился гимн рабочему классу.
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«Феи: Тайна зимнего леса» Пегги Холмс и Роберта Ганнавея
Всего в этой серии сделано 3 полнометражных фильма (плюс один 20-минутный ТВ-спешл), сейчас выходит четвертый (опять же на хоум-видео в Америке, а в России на больших экранах) и в целом эту тетралогию можно было бы обозвать «Феи: времена года», ибо каждый большой фильм посвящен какому-то сезону. Начали с весны, потом сразу наступила осень, затем вернулись к лету, а сейчас дело и до зимы дошло. В каждой истории Динь-Динь, благодаря своему норову, устраивает какую-нибудь выходку, которая вот-вот должна обернуться концом фейного света, однако сама же все исправляет в итоге, и мир становится лучше прежнего. Так и в «Тайне зимнего леса
», где Динь-Динь приспичило побывать на зимней стороне мира. А вход туда летним феям запрещен, поскольку крылья могут замерзнуть, да и вообще всяк сверчок знай свой шесток. Динь-Динь, конечно, опасается нарушать запрет, но как не нарушить, если на границе с зимним лесом у нее по-особому засветились крылья, а причину можно узнать только там же, в зимнем лесу.
Конечно же, авантюра приводит сначала к ужасным последствиям. Но потом все заканчивается хорошо (а как же иначе может быть?). Как и в предыдущих фильмах серии создатели «Тайны зимнего леса» исподволь рассуждают о балансе консервативных и революционных тенденций. Завязанный на природные циклы мир фей очень ортодоксален: здесь на все есть правила, каждому отведена своя роль, всему очерчены границы и сбиться с шагу нельзя, ибо любое нарушение порядка приведет к хаосу и катастрофе. В то же время и природа, и мир постоянно меняются, поэтому и полная ригидность не хороша. Изменять порядок и ход вещей опасно, всегда чревато самыми невыносимыми последствиями и стоит десять раз подумать прежде, чем совершать даже самую крошечную революцию. Однако, если ты действительно чувствуешь необходимость перемен, если готов к последствиям, если знаешь, что ответственность за последующие события полностью ложится на твои плечи, то рискнуть стоит. Не исключено, что в результате, пережив небольшое потрясение, мир станет немного лучше.
Конечно, «Феи: Тайна зимнего леса
» не лучший фильм компании Disney. И вполне понятно, почему в Америке ему не досталось даже широкого проката — он не слишком динамичный, довольно предсказуемый и моментами такой милый, что хочется заесть соленым поп-корном. И все же, наблюдая за миром фей маленький зритель (а скорее даже зрительница) наверняка не только получит удовольствие, но и освоит, возможно, очень важную идею: все характеры хороши, даже самые сложные и вздорные, при условии, что их обладатели готовы нести ответственность за свои поступки.
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