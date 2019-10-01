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«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать?

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1 октября 2019
Брежнева и Светлаков поддаются животным инстинктам

«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать?

Семейная жизнь несправедлива и тяжела. Муж – подающий надежды архитектор (Сергей Светлаков), постоянно пропадает на работе, в то время как его жена (Вера Брежнева) одиноко проводит дни в пустой квартире. Разве о таком семейном счастье мечтали герои, когда каждый из них произнес заветное «Да»? В совместном порыве возобновить былую прелесть романтических отношений пара отправляется на «экзотические острова», где накал супружеских страстей усугубляется появлением воинствующих туземцев. Что случится раньше убийство одного медийного лица другим или окончательная потеря человеческого облика у обоих – основная интрига кинокартины.

Затерянные в океане острова – одна из излюбленных тем в кинематографе, благодаря которой режиссер выворачивает наизнанку жизненные ценности героев, оставляя им лишь базовый инстинкт самосохранения. Похожая история обошла экраны мира в 1998 году в приключенческой мелодраме Айвана Райтмана «6 дней 7 ночей» с Харисоном Фордом и Энн Хэч. Фильм «Джунгли» четко встраивается в основную парадигму «островных» фильмов. Налет цивилизации спадает с героев постепенно: сначала они хватаются за уцелевшие гаджеты, забираясь на пальму в поисках мобильной сети, пусть даже в одних трусах, но на конечном этапе переходят на коммуникацию посредством галлюциногенных ягод, что в новых обстоятельствах оказывается куда эффективней.

«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать?

Новый фильм режиссера Александра Войтинского «Джунгли» оставляет после просмотра приятную легкость. В отечественных фильмах все ярче прослеживаются тенденции использования узнаваемых медийных фигур в главных ролях, что гарантирует фильму мало-мальские сборы и шанс получить в прокатной сетке хорошее время, особенно в провинции, где лица любимых героев примелькались с экранов телевизоров. Успешность подобной стратегии подтверждает каст-лист почти любого проекта, собравшего больше миллиона долларов, например, «Елки» и «Черная молния».

Сергею Светлакову было, о чем пошутить, а Вере Брежневой было, что показать, однако, рекомендация «6+» сдерживала действие в рамках целомудрия, пропустив на экран лишь судьбоносный поцелуй в лучах закатного солнца. Главные герои почти не разговаривают между собой, зато благодаря череде сменяющихся трюков двигается сюжет фильма. Так, героиня превращается в безжалостную амазонку, стреляющую из лука, а в герое пробуждается альфа-самец, который, преступая через устоявшиеся моральные принципы толерантного отношения к женщине, берет ситуацию в свои руки и наконец-то самостоятельно принимает решения, в лучших традициях первобытного общества. В финале фильм не только вводит зрителя в заблуждения о совместном иллюзорном счастье, но оставляет открытым вопрос жестокой реальности: «А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать?».


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«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать? фотографии
«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать? фотографии
«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать? фотографии
«Джунгли»: А как же теперь мы будем ипотеку выплачивать? фотографии
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обсуждение >>
№ 3
СССР   14.01.2013 - 12:47
Чушь, чушь и еще раз чушь ! читать далее>>
№ 2
Кинозрительница (Новокузнецк)   21.12.2012 - 20:18
Мне не нравится подобное кино, посмотрела из-за мужа, так сказать, за компанию. Ставка на примелькавшиеся лица дешева. Толька идея с галюциногенными ягодами показалась свеженькой, а так, оооочень посредственная... читать далее>>
№ 1
Туля   29.11.2012 - 12:35
Фильм классный,смотрится на одном дыхании,спасибо создателям... читать далее>>
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