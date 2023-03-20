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«Самый пьяный округ в мире»: За ваше и наше здоровье

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20 марта 2023

На ТВ вновь показывают криминальную драму Джона Хиллкоута «Самый пьяный округ в мире». Макс Милиан вспоминает первые впечатления от просмотра картины.


Аль Капоне, Джон Диллинджер, Голландец Шульц, Лаки Лучано, Наки Томпсон... Галерею этих реальных одиозных фигур, ставших впоследствии персонажами нашумевших фильмов и сериалов, можно продолжать аж до времен Ветхого Завета, но суть подобного сорта людей останется неизменна — все они были преступниками, так называемыми «врагами общества». И братья Бондурант, о которых далее пойдет речь, такие же головорезы, как те двое разбойников, что были распяты на кресте.

Смотреть онлайн «Самый пьяный округ в мире»
На дворе начало 30-х годов — самый разгар сухого закона. Форрест (Том Харди) и Ховард (Джейсон Кларк) Бондуранты известны на весь округ Франклин, что в штате Вирджиния, подпольным производством чистого виски. Под их грозными ручищами вся местная полиция, да и горожане побаиваются праведного гнева Форреста. В народе здесь бытует легенда о бессмертии братьев, и это поверье настолько въелось в местный колорит, что даже Форрест — главарь клана — поверил в свою неуязвимость. И все было бы прекрасно, если бы не их младший брат Джек (Шайя ЛаБаф)и специальный агент Чарли Рейкс (Гай Пирс). Первому наскучило водить машину с контрабандным алкоголем, и он решил сам заниматься бутлегерством. А второй прибыл в город из Чикаго, чтобы либо прибрать к рукам бизнес Бондурантов, либо извести их всех в случае отказа сотрудничать. Братья отдавать свое дело постороннему человеку, разумеется, отказались, и полилась кровь рекой из многих шей, грудных клеток и прочих ненужных частей тел.


Картина Джона Хиллкоута, поставленная по сценарию Ника Кейва (его знают, надеюсь, многие из вас), основана на романе-хронике Мэтта Бондуранта. Последний является внуком Джека, но он, судя по описанным в фильме событиям, честно и беспристрастно рассказал историю своих предков.

Первое, что приходит на ум при просмотре картины, это ее однозначное родство с гангстерским кино и вестернами. Если от первого жанра взяты персонажи и время действия, то второй ярко выражен в структуре сценария, характерах и взаимоотношениях. Уверенная немногословность Форреста, мальчуковая вспыльчивость Джека, холодная ярость Ховарда, абсолютное зло в лице Чарли Рейкса, собачья преданность официантки Мегги (Джессика Честейн) и непосредственность Берты (Миа Васиковска) — все это прекрасно смотрелось бы и в антураже Дикого Запада. Но вместе с тем в сюжете чувствуется нечто средневековое, особенно в сценах с насилием. Тут же вспоминаются «Песнь о Нибелунгах» и Зигфрид с его условным бессмертием, да и размеренное повествование явно намекает на неспешную, но захватывающую рыцарскую сагу. Только вместо рыцарей здесь герои Вальтера Скотта, но не обремененные бескорыстием. И у многих зрителей складывается ощущение недосказанности, словно летописец не успел дописать последнюю главу, в которой бы он указал на пагубность основных персонажей. А все потому, что это хроника, частная жизнь, вырванная из общего контекста и лишенная какого-либо предвзятого мнения. Это люди, их ошибки, их любовь и их смерть. Хотя под занавес Джек, от чьего имени ведется сия повесть, не упустил возможности пошутить по поводу смерти старшего брата. Но и это следует рассматривать как частный случай, особенность характера одного из главных героев данной саги.

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Фильм можно считать идеальным. Работа оператора Бенуа Бельомма подчеркивает особенности времени и пространства. Костюмы Марго Уилсон сидят на всех актерах так, словно они пришли к нам из прошлого. Декорации Криса Кеннеди заставляют поверить, что перед нами тот самый пьяный округ, заявленный в названии. А музыка, написанная самим Ником Кейвом и Уорреном Эллисом, настолько вписывается в 30-е, что даже кавер на песню Лу Рида White Light/White Heat не выбивается из общего ряда. О звездах, сыгравших главные роли, скажу лишь следующее — все справились со своими задачами. Но особенно запал в душу мерзкий тип в исполнении Гая Пирса. Прилизанные волосы, тонкие перчатки, одежда с иголочки — и перед вами будет готов один из лучших злодеев 2012 года, так что если будете готовиться к какому-либо маскараду, то подумайте, прежде всего, о Чарли Рейксе. И, конечно же, пальма первенства у Тома Харди с перерезанным горлом и его боевой подруги Джессики Честейн. Эта парочка стоит того, чтобы посмотреть из-за них весь фильм. Хотя мне лично жаль, что Гэри Олдману не дали широко размахнуться для того, чтобы вернуть нам на мгновение безумца из «Леона». Что касается ЛаБафа и Васиковски, то они, по сюжету, еще просто дети.

И все же картина без особых претензий. Это идеальный вариант хорошо рассказанной истории, но никак не «Крестный отец», вдохнувший жизнь в вымирающий жанр. А посему и смотреть его стоит в качестве развлечения и отвлечения от мирских забот.


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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   5.02.2022 - 12:19
не очень поняла, а зачем в повторный прокат фильм пускать. Что-то зачастили это делать, хотя казалось бы - зачем? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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