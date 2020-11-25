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«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки

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25 ноября 2020
Комедия о тренере детской футбольной команды, которого очень любят матери маленьких игроков

«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки

Англичанин Джордж Драйер (Джерард Батлер) бросает профессиональный футбол и едет в маленький городок в Вирджинии, где живет его бывшая жена (Джессика Бил), собирающаяся вот-вот вступить в новый брак, и семилетний сын. В надежде наладить отношения с ребенком, которому он в свое время уделял мало внимания, Джордж устраивается тренером в его футбольную команду. Это вроде бы положительно влияет на отношения отца и сына, но на горизонте появляется новая опасность в лице молодых мам (Кэтрин Зета-Джонс, Ума Турман, Джуди Грир), видящих в Джордже потенциальный сексуальный объект. Что и говорить, в таких условиях вернуть семью представляется довольно сложным.

Сама по себе идея фильма, выросшая из личного опыта сценариста Робби Фокса, обещала быть интересной. Тренер детской команды по футболу, который получает слишком много любви и внимания от матерей свои маленьких игроков – в этой роли Джерард Батлер смотрится совсем неплохо. Однако у режиссера «Мужчины нарасхват», Габриэле Муччино, свои мысли на сей счет. Человек, снявший два самых мелодраматичных фильмаУилла Смита, «В поисках счастья» и «Семь жизней», просто не может оставить историю сексуальных эскапад и связанных с ними комичных случайностей без отчетливо проговариваемой морали и упора на семейные ценности.

«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки

Все, что в «Мужчине нарасхват» связано с желанием рассмешить, сводится к домовладельцу Джорджа, сдающему ему флигель во дворе своего шикарного дома и отчаянно завидующему прожженному ловеласу. Когда герой Батлера не общается с сыном, он устало и не очень правдоподобно отбивается от назойливого внимания изнывающих от страсти женщин, которые липнут к нему, как мухи, и пытается заставить свою все еще любимую жену отказаться от свадьбы. Поневоле вспоминается избитая фразочка «хорошую вещь браком не назовут», однако и активная половая жизнь Батлера почему-то тоже не вызывает особой радости ни у него самого, ни у зрителя. Возможно, все дело в женских типажах картины – «горячие мамочки» все же бывают погорячее, но тогда это было бы кино другого жанра, с саксофоном за кадром и обязательными поясами для чулок. Видимо, поэтому Батлер в основном мямлит и отказывается от женских приставаний, что только вызывает к нему повышенный интерес.

В подобных комедиях («Чего хотят женщины»), рассчитанных, прежде всего на женскую аудиторию, все обычно держится на харизме главного героя и на актерах второго плана. Харизмы Батлеру не занимать, он убедителен, пусть и в такой не очень богатой на нюансы роли, а вот второстепенные персонажи выглядят совсем ходульно, и даже сильно старающийся Деннис Куэйд не спасает положения. Ну, да главное ведь не это. Главное, что мальчишку будет воспитывать родной отец, всегда готовый вытащить его на тренировку под проливным дождем, а не какой-то скучный рохля. Не знаю, как вам такая развязка, а у меня просто камень с души свалился.


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№ 1
Владимир М. (Донецк)   26.12.2012 - 08:13
Муть. Скукотища. Хорошо, что не хожу в кинотеатры - можно "по диагонали" просмотреть весь фильм минут за пятнадцать. Очень жаль тех, кто потратил свои деньги и драгоценное время, купив билеты. Оценка... читать далее>>
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«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки фотографии
«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки фотографии
«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки фотографии
«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки фотографии
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