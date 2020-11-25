«Мужчина нарасхват»: Джерард Батлер и горячие мамочки

Комедия о тренере детской футбольной команды, которого очень любят матери маленьких игроков
Англичанин Джордж Драйер (Джерард Батлер
) бросает профессиональный футбол и едет в маленький городок в Вирджинии, где живет его бывшая жена (Джессика Бил
), собирающаяся вот-вот вступить в новый брак, и семилетний сын. В надежде наладить отношения с ребенком, которому он в свое время уделял мало внимания, Джордж устраивается тренером в его футбольную команду. Это вроде бы положительно влияет на отношения отца и сына, но на горизонте появляется новая опасность в лице молодых мам (Кэтрин Зета-Джонс
, Ума Турман
, Джуди Грир
), видящих в Джордже потенциальный сексуальный объект. Что и говорить, в таких условиях вернуть семью представляется довольно сложным.
Сама по себе идея фильма, выросшая из личного опыта сценариста Робби Фокса
, обещала быть интересной. Тренер детской команды по футболу, который получает слишком много любви и внимания от матерей свои маленьких игроков – в этой роли Джерард Батлер смотрится совсем неплохо. Однако у режиссера «Мужчины нарасхват», Габриэле Муччино
, свои мысли на сей счет. Человек, снявший два самых мелодраматичных фильмаУилла Смита
, «В поисках счастья
» и «Семь жизней
», просто не может оставить историю сексуальных эскапад и связанных с ними комичных случайностей без отчетливо проговариваемой морали и упора на семейные ценности.
Все, что в «Мужчине нарасхват» связано с желанием рассмешить, сводится к домовладельцу Джорджа, сдающему ему флигель во дворе своего шикарного дома и отчаянно завидующему прожженному ловеласу. Когда герой Батлера не общается с сыном, он устало и не очень правдоподобно отбивается от назойливого внимания изнывающих от страсти женщин, которые липнут к нему, как мухи, и пытается заставить свою все еще любимую жену отказаться от свадьбы. Поневоле вспоминается избитая фразочка «хорошую вещь браком не назовут», однако и активная половая жизнь Батлера почему-то тоже не вызывает особой радости ни у него самого, ни у зрителя. Возможно, все дело в женских типажах картины – «горячие мамочки» все же бывают погорячее, но тогда это было бы кино другого жанра, с саксофоном за кадром и обязательными поясами для чулок. Видимо, поэтому Батлер в основном мямлит и отказывается от женских приставаний, что только вызывает к нему повышенный интерес.
В подобных комедиях («Чего хотят женщины
»), рассчитанных, прежде всего на женскую аудиторию, все обычно держится на харизме главного героя и на актерах второго плана. Харизмы Батлеру не занимать, он убедителен, пусть и в такой не очень богатой на нюансы роли, а вот второстепенные персонажи выглядят совсем ходульно, и даже сильно старающийся Деннис Куэйд не спасает положения. Ну, да главное ведь не это. Главное, что мальчишку будет воспитывать родной отец, всегда готовый вытащить его на тренировку под проливным дождем, а не какой-то скучный рохля. Не знаю, как вам такая развязка, а у меня просто камень с души свалился.
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