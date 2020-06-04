Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я тоже хочу»: Попытать счастья

Спутник телезрителя >>
4 июня 2020
Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

«Я тоже хочу»: Попытать счастья

В общественной питерской бане встречаются Музыкант (Олег Гаркуша) и Бандит (Александр Мосин). Бандит рассказывает Музыканту, как намедни убил кого-то, а потом с будничных повесток перескакивает на религиозную байку. Мол, где-то между Питером и Угличем есть заброшенная деревня, застывшая в ядерной зиме. Там стоит покосившаяся колокольня счастья, которая забирает людей. Под словом «забирает» таится, судя по всему, недосказанное «в рай». Надо только пройти через два этапа отбора: естественный (дойти до колокольни, не околев по пути) и божественный (колокольня может и не забрать). В самых ближайших планах Бандита отправиться за счастьем. Рефрен «Я тоже хочу» звучит впервые как пассивное заявление Музыканта, а в конце приобретает интонации общечеловеческой претензии и обиды, адресованных молчаливому небу. По дороге к колокольне, Музыкант и Бандит подбирают Алкаша, Старика, Проститутку (Алиса Шитикова) и Пророка (Петр Балабанов).

«Я тоже хочу»: Попытать счастья

Есть еще один герой фильма - алкоголь. О нем говорят, на него ругаются и его постоянно употребляют. Попивая пивко, бандит делится с Музыкантом своими планами. Алкашу ничего не надо, кроме бутылки водки, его насильно тащат в это путешествие, почти против его воли. Проститутка ненавидит алкоголь, потому что он погубил жизнь ее матери. Бутылка беленькой передается по кругу во время всего путешествия, пока компания кружит по Питеру под завывания Леонида Федорова и группы «Аукцыон». Такое внимание к водке со стороны режиссера можно трактовать по-разному. Либо он намекает на национальную проблему злоупотребления, либо это высказывание частного характера. Балабанов сам появляется в кадре в роли Режиссера и быстро умирает, в чем часто видят недоброе предзнаменование: Алексей Октябринович себя похоронил на экране, значит, это его последний фильм. Интереснее другое: почему Балабанова не забирает колокольня? Сразу хочется плоско пошутить про то, что даже небеса не простят ему «Груз-200».

«Я тоже хочу»: Попытать счастья

Есть еще остроумное высказывание об абсолютно потребительском отношении русского человека к Богу, как к источнику некоего Счастья. Бандит убивает четырех человек, затем идет в церковь стряхнуть с себя свежий грех, поставив свечку. И ни минуты не сомневается в том, что заслуживает счастья. Проститутка отучилась на философском и про Бога не вспоминала, но все туда же - за счастьем, к колокольне. Музыканту, кажется, все равно, но он тоже хочет, раз бесплатно дают. Только Алкаш ведет себя честно. Ему ничего не надо, он ничего не просит и ни о чем не думает.

Балабанов продолжает тему уродов и людей, но людей в кадре всё меньше. Идея фильма смутно напоминает «Пикник на обочине» Стругацких: поиски абстрактного счастья на территории зараженной зоны. Но «Я тоже хочу» - это такой роуд-муви в древнерусской тоске, с зачатками комедии, мистики, притчи и чего-то еще. Он ни минуты не удивляет, но оставляет ощущение неприятного предчувствия.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет
«Дом, который построил Джек»: Ларс фон Триер уничтожает искусство
Фильмы Алексея Балабанова покажут в 23 российских городах
Молодые кинокритики в пятый раз вручили премию «Голос»
Русские в Румынии
День Балабанова в Ханты-Мансийске
Неделя российского кино в Нью-Йорке завершилась
«Горько!» покажут в Нью-Йорке
Хроники Балабанова
Разбойники
«Полный артхаус»
Россияне в Роттердаме
Фонд кино обнародовал цифры господдержки
«Я тоже хочу». Премьера
12 фильмов декабря'12
Балабанов снимет байопик о молодом Сталине
«2morrow/Завтра». Послезавтра. Дайджест.
6 «2morrow/Завтра»
«2morrow\Завтра» - на старте!
«У бога свои планы»: победа на «Киношоке»
Поиск по меткам
Женя ШабынинамистикаРоссийские фильмы
персоны
Алексей БалабановОлег ГаркушаАлександр МосинАлиса Шитикова
фильмы
Я тоже хочу

фотографии >>
«Я тоже хочу»: Попытать счастья фотографии
«Я тоже хочу»: Попытать счастья фотографии
«Я тоже хочу»: Попытать счастья фотографии
«Я тоже хочу»: Попытать счастья фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.
Владимир Шибанков
1 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шибанков.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Ольга Долинина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Расселл Брэнд
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Розалинд Расселл
Юлиан Свежевский
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен