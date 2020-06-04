«Я тоже хочу»: Попытать счастья

Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
В общественной питерской бане встречаются Музыкант (Олег Гаркуша
) и Бандит (Александр Мосин
). Бандит рассказывает Музыканту, как намедни убил кого-то, а потом с будничных повесток перескакивает на религиозную байку. Мол, где-то между Питером и Угличем есть заброшенная деревня, застывшая в ядерной зиме. Там стоит покосившаяся колокольня счастья, которая забирает людей. Под словом «забирает» таится, судя по всему, недосказанное «в рай». Надо только пройти через два этапа отбора: естественный (дойти до колокольни, не околев по пути) и божественный (колокольня может и не забрать). В самых ближайших планах Бандита отправиться за счастьем. Рефрен «Я тоже хочу
» звучит впервые как пассивное заявление Музыканта, а в конце приобретает интонации общечеловеческой претензии и обиды, адресованных молчаливому небу. По дороге к колокольне, Музыкант и Бандит подбирают Алкаша, Старика, Проститутку (Алиса Шитикова
) и Пророка (Петр Балабанов
).
Есть еще один герой фильма - алкоголь. О нем говорят, на него ругаются и его постоянно употребляют. Попивая пивко, бандит делится с Музыкантом своими планами. Алкашу ничего не надо, кроме бутылки водки, его насильно тащат в это путешествие, почти против его воли. Проститутка ненавидит алкоголь, потому что он погубил жизнь ее матери. Бутылка беленькой передается по кругу во время всего путешествия, пока компания кружит по Питеру под завывания Леонида Федорова и группы «Аукцыон». Такое внимание к водке со стороны режиссера можно трактовать по-разному. Либо он намекает на национальную проблему злоупотребления, либо это высказывание частного характера. Балабанов сам появляется в кадре в роли Режиссера и быстро умирает, в чем часто видят недоброе предзнаменование: Алексей Октябринович себя похоронил на экране, значит, это его последний фильм. Интереснее другое: почему Балабанова не забирает колокольня? Сразу хочется плоско пошутить про то, что даже небеса не простят ему «Груз-200»
.
Есть еще остроумное высказывание об абсолютно потребительском отношении русского человека к Богу, как к источнику некоего Счастья. Бандит убивает четырех человек, затем идет в церковь стряхнуть с себя свежий грех, поставив свечку. И ни минуты не сомневается в том, что заслуживает счастья. Проститутка отучилась на философском и про Бога не вспоминала, но все туда же - за счастьем, к колокольне. Музыканту, кажется, все равно, но он тоже хочет, раз бесплатно дают. Только Алкаш ведет себя честно. Ему ничего не надо, он ничего не просит и ни о чем не думает.
Балабанов продолжает тему уродов и людей, но людей в кадре всё меньше. Идея фильма смутно напоминает «Пикник на обочине» Стругацких: поиски абстрактного счастья на территории зараженной зоны. Но «Я тоже хочу» - это такой роуд-муви в древнерусской тоске, с зачатками комедии, мистики, притчи и чего-то еще. Он ни минуты не удивляет, но оставляет ощущение неприятного предчувствия.
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