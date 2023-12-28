«Снежная королева»: Потолок ледяной, дверь скрипучая

Супер 3D-мультфильм от российских аниматоров
Уже первый трейлер «Снежной королевы
» обещал российскому зрителю сногсшибательное зрелище, так что многие ждали премьеры с нетерпением. И в смысле эффектности мультфильм оправдывает большие надежды: великолепные пейзажи, сумасшедшие пролеты камеры, актуальный монтаж. Неудивительно, что «Снежная королева» была куплена в 20 стран мира, и еще с несколькими продюсеры вели переговоры.
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«Снежная королева»
Вообще, в этом фильме все очень модное. Начиная с сюжета. Сказка Андерсена переделана на новый манер, не сильно, но так, чтобы добавились в нее разные дополнительные мотивации и интриги. Начинается фильм с сообщения, что Снежная королева вознамерилась избавить мир от художников и планомерно уничтожает всех, вплоть до чудесного зеркальщика Вегарда, в волшебных зеркалах которого отражается истинная сущность вещей и людей. Однако и этого Королеве мало: спустя несколько лет она посылает своего раба-тролля на поиски детей мастера. Так в эту историю оказываются втянуты Кай и Герда: мальчик прямо из сиротского приюта отправлен на спине Северного Ветра в холодные объятья ледяной красавицы, а Герда случайно «соскакивает» да еще и тролля утаскивает за собой. Теперь они оба пешком добираются до Ледяного дворца. Девочка — чтоб спасти брата, а тролль — чтобы выполнить задание хозяйки. Никакой вам старомодной простоты, а сплошные навороты, которые приняты в нынешнем кино.
Картинка тоже очень современная, богатая и в основном сделана с большим вкусом. Моментами фильм можно даже принять за какой-нибудь голливудский блокбастер. Зимний мир, через который путешествуют Герда с Тролем, абсолютно завораживает своей компьютерной гламурной красотой (впрочем, хороши и небольшие островки лета, присутствующего, например, в волшебном садике), интерьеры радуют глаз, отлично придуман дворец Королевы со странными ледяными гоблинами, обледеневший корабль среди снегов выглядит хоть и странно, но стильно, а флеш-ставка, изображающую войну троллей, вносит приятное разнообразие в трехмерный мир. Сама Герда — красавица, хоть на обложку глянцевого журнала. Глаза большие-голубые, пальтишко модное, сапожки (а их показывают крупным планом, чуть не с макро-съемкой) — будто из рекламы шикарного обувного магазина. Рядом зверек симпатичный, белая ласка с нежной шкуркой (так и просится на шубку или воротничок). Все, как в лучших домах.
На пике моды и озвучка, для которой была привлечена целая плеяда звезд. И Нюша
тут, и Иван Охлобыстин
, и Галина Тюнина
, и Лиза Арзамасова
, Дмитрий Нагиев
, Юрий Стоянов
, Анна Ардова
. И даже продюсер есть крутой — Тимур Бекмамбетов
. Если присмотреться внимательнее, то обнаруживается множество недочетов. Вопросы вызывают некоторые персонажи, даже почти все второстепенные герои, которые не слишком обаятельно придуманы и не всегда хорошо исполнены. Довольно много можно заметить сюжетных нестыковок. Самые из них очевидные происходят из-за того, что Кай и Герда по изначальному замыслу не были братом и сестрой (на то указывают ранние трейлеры и синопсисы фильма), эта идея явно была вписана уже на последних стадиях производства (вроде бы она принадлежит Бекмамбетову), когда невозможно уже было переделывать ряд сцен. Из этого, конечно же, не получилось ничего хорошего: логика изначального сюжета разрушилась, а новый сложился не вполне, оставляя в уме внимательного зрителя недоумение и много вопросов. Но и это, и многие другие недостатки можно фильму простить за общую «крутость».
Куда сложнее пережить тот факт, что вообще посягнули. Детям-то все равно, но взрослая аудитория неизменно будет сравнивать новую «Снежную» с той, старой
, великой, образы и идеи которой отпечатались на сетчатке глаза и подкорке головного мозга. Разве это Маленькая разбойница в новом фильме? Что она против ТОЙ Маленькой разбойницы. Разве это Королева в новом фильме? Да она — кукла какая-то против ТОЙ королевы. Разве ЭТА Герда — героиня? Да она в своем модном пальтишко и красивых сапожках — никто против той бедно одетой девочки, которая босиком шла по снегу к своему названному братцу. Без всяких пролетов камеры и спецэффектов та Герда заставляла замирать сердце, когда сигала на олене с высоких скал и скакала потом по трескающемуся льду, и слова, произносимые финкой звучали как приговор этому нечеловеческому подвигу «Сильнее, чем она есть, ее никто не может сделать. Что может быть сильнее преданного сердца
?», а сразу за этими словами крошечная Герда вскакивала на оленя в полубреду прям как есть, без шубы и сапог, и мчалась вновь сквозь ночную стужу, пока олень не падал с ног. А финка-то, финка кричала ей в след, чуть не плача «Шубу надень, шубу!
» И вместе с ней заливался слезами зритель.
Увы, при всех экранных роскошествах в новой «Снежной» нет и десятой доли той страсти, что заложена в старый фильм Льва Атаманова. Ну да что сравнивать? Таких фильмов как ТА «Снежная королева» — всего пара десятков на всю историю анимации.
Если же забыть о гамбургском счете, то и эта «Снежная королева» вполне не дурна. Она способна доставить удовольствие, позабавить, даже растрогать и, наверняка, многим поможет хорошо провести время на зимних каникулах. А уж если посмотреть на русское безрыбье, так и вовсе получается, что это один из лучших наших полнометражных мультфильмов за весь постсоветский период.
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