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«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

Спутник телезрителя >>
28 июля 2020
Спокойствие и уют в компании эльфов, хоббитов, гномов и волшебников

«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

Хоббит Бильбо Беггинс, скупердяй и социофоб, живет в своей уютной норе спокойной размеренной жизнью, пока в один погожий денек у него на пороге не появляется Гендальф. Серый маг произносит слово «приключения», на которое Бильбо реагирует попыткой поскорее закрыть дверь и вернуться к камину. Вечером того же дня к Бильбо вваливается дюжина гномов, по-свински опустошает хозяйские закрома, устраивает военный совет, моет посуду и поет песни. Среди гномов - король Торин, который за 60 лет до описываемых событий собирался унаследовать процветающее королевство внутри горы Эребор, но вместо этого стал свидетелем того, как гору разрушил и захватил огнедышащий дракон Смауг. Со временем страсти улеглись, по Средиземью прошел невнятный слух о том, что дракон давно уже не следит за горой, и Торин решает отвоевать свое королевство. Но практически все, к кому он обращается за помощью, настойчиво отговаривают его от этой затеи. Имея армию из 12 гномов и одного пожилого волшебника, будешь рад пополнению в любом виде. По подсказке Гендальфа Торин пытается завербовать в этот надежды маленький оркестр хоббита - существо маленькое и незаметное, идеально подходящее для разведки и воровства.

«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

Если и были какие-то опасения, что «Хоббит» - это отдельная история, выполненная в самостоятельном стиле, и привычное Средиземье предстанет в обновленном виде, то старая гвардия актеров из «Властелина Колец» - один из поводов прекратить волноваться. «Хоббит», а точнее первая часть очередной трилогии - легкомысленный приквел с комедийным уклоном, увертюра к эпохальной битве Света и Тьмы, развернувшейся почти десять лет назад в кинотеатрах по всему миру. Хронологический порядок, в котором следуют шесть частей эпоса вызывает в памяти другую культовую кино-эпопею - «Звездные войны» Лукаса. Если в случае с Лукасом до сих пор идут жаркие споры о причинах такой странной последовательности (в топе - «обуяла жадность» и что-то там невнятное про технические возможности, сам Лукас как-то пошутил, что хотел поскорее снять Звезду Смерти, которая появляется в четвертой части), то у Джексона, который еще тогда, 15 лет назад, хотел перенести мир Толкина на экран, начав с «Хоббита», возникли проблемы с правообладателями. Поэтому, конечно, вселенная «Хоббита» визуально ничем не отличается от вселенной «Властелина колец»: тот же размах, те же герои, даже та же самая музыка, но вот интонационные различия очень заметны.

«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

Как бы Джексон не старался удержать настроение и запредельную патетику «Властелина», слишком явственно проглядывает лицо семилетнего читателя, для которого была написана книга про похождения Бильбо. На главную роль Джексон позвал комедийного актера Мартина Фримана, который широкой аудитории стал известен по прекрасному дуэту с Мос Дефом в комедии «Автостопом по Галактике» и роли Ватсона в английском сериале «Шерлок», а десять лет назад играл дублера постельных сцен с холодными руками в «Реальной любви». Серьезного эльфа Линдира играет один из создателей музыкально-комедийного шоу «Летучие Конкорды» Брет Маккензи - человек, вызывающий у англоязычной аудитории интенсивную улыбку. Режиссер и не отрицает, что курс на комедийность был взят намеренно.

Если попутчиками Фродо были гном, эльф, хоббиты и люди, то Бильбо окружают преимущественно гномы, по уровню романтизации образа выигрывающие разве что у орков и троллей. Помимо гномов в фильме слово дается самым несимпатичным обитателям Средиземья, в наличии бессодержательный длинный диалог троллей, хвастливая речь короля орков (они разговаривают!), наконец, получасовая игра в угадайку между Бильбо и Голумом, утомляющая своей неспешностью. Все эти эпизоды очень детские именно по уровню возникающих проблем и их решений. Зло пока что персонифицировано, а главное (прям как в жизни) по природе своей невероятно тупое, и его можно перехитрить, даже будучи полуросликом. Абсолютное темное зло где-то затаилось и готовится к своему даже не выходу, а всего лишь формированию. Полагаю, что по ходу развития трилогии напряжение будет расти, улыбки гаснуть, а шутки обрываться на полуслове.

«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

«Хоббит, или Туда и Обратно» - тоненькая детская книжка, которую режиссер зачем-то (тут должен быть оглушающий звон монет) растянул на три части, общей длительностью достигающих почти девять часов, и будет кормить зрителя с руки раз в год, отрабатывая миллионный бюджет экранизации. На таких условиях совершенным издевательством кажется решение выпустить фильм в формате 3-D: на третьем часу чешется переносица и голова трещит по швам, потому что наклонить или повернуть ее нельзя - картинка начинает двоиться. А тут еще обещают все-таки запустить в нескольких кинотеатрах копию с 48 кадрами в секунду, чтобы позволить эффекту присутствия окончательно убить визуальную разницу между кино и телепередачей. Тот самый «теплый ламповый», который отвечает за глубину картинки и делает кино тем, чем оно и является - иллюзией.

Что касается хронометража, есть, конечно, вероятность, что для Джексона отойти от единообразия формы физически трудно, и кассовые сборы здесь совсем не при чем. Но давайте смотреть правде в глаза: за десять лет отсутствия Фродо и компании популярность обрели разного уровня интересности персонажи всевозможных саг и эпопей, заслонив своей зловещей тенью некогда самого влиятельного соперника джексоновской трилогии на ринге бокс офиса - Гарри Поттера. Зритель всегда чувствовал себя уютно в компании героев, которые прощаются с тем, чтобы вскоре вернуться. И вернуться именно в том привычном виде, который обеспечит зрительский покой и радость. В этом безумном мире, где все меняется с молниеносной скоростью, постер новой части, стабильно появляющийся под Рождество - та самая зона комфорта, за которую не жалко заплатить. И Джексон вновь дарит нам три года спокойствия и уюта в компании эльфов, хоббитов, гномов и волшебников.


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обсуждение >>
№ 13
Изабелла де Валуа   16.11.2019 - 21:06
Непонятно,зачем включать любовную линию межлу Кили и эльфийкой Вообще же именно эту повесть можно было экранизировать одним фильмом на 3 часа,но нет же,наворотили чёрте что. Леголас,бледная безрукая немочь...какая-то... читать далее>>
№ 12
Анаболий (Сыктыврот)   8.03.2013 - 23:22
Рецензия хорошая и грамотная. Меня тоже сильно разочаровали многие детские моменты в фильме. Властелин Колец подкупал именно своей взрослостью, атмосферой безнадёжности и тщетности всех усилий главных... читать далее>>
№ 11
Рапунцель (Липецк)   6.02.2013 - 21:52
я очень хочу посмотреть этот фильм,в кино не сходила,буду глядеть дома!и рицензия какая-та глупая!а главный герой,исполняющий Бильбо,лапуля такой!и кстати эта фраза,про того что человек устанет... читать далее>>
№ 10
Шляпа   18.01.2013 - 01:29
Как-то показали исчезновение... аля улю "сумрак" в "ночном\дневном дозоре". Бегство хоббита в "Городе гоблинов" показали немного глупо:"встал столбом - все прошли и якобы... читать далее>>
№ 9
Женя Шабынина   27.12.2012 - 01:08
Дело в том, что я пишу рецензию не на книгу, а все-таки на фильм. И все время пытаюсь об этом помнить. А Вы фильм-то сами смотрели? Там есть как минимум парочка героев, которых в книге не было вообще.... читать далее>>
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«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье фотографии
«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье фотографии
«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье фотографии
«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье фотографии
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