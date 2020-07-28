«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

Спокойствие и уют в компании эльфов, хоббитов, гномов и волшебников
Хоббит Бильбо Беггинс, скупердяй и социофоб, живет в своей уютной норе спокойной размеренной жизнью, пока в один погожий денек у него на пороге не появляется Гендальф
. Серый маг произносит слово «приключения», на которое Бильбо реагирует попыткой поскорее закрыть дверь и вернуться к камину. Вечером того же дня к Бильбо вваливается дюжина гномов, по-свински опустошает хозяйские закрома, устраивает военный совет, моет посуду и поет песни. Среди гномов - король Торин
, который за 60 лет до описываемых событий собирался унаследовать процветающее королевство внутри горы Эребор, но вместо этого стал свидетелем того, как гору разрушил и захватил огнедышащий дракон Смауг. Со временем страсти улеглись, по Средиземью прошел невнятный слух о том, что дракон давно уже не следит за горой, и Торин решает отвоевать свое королевство. Но практически все, к кому он обращается за помощью, настойчиво отговаривают его от этой затеи. Имея армию из 12 гномов и одного пожилого волшебника, будешь рад пополнению в любом виде. По подсказке Гендальфа Торин пытается завербовать в этот надежды маленький оркестр хоббита - существо маленькое и незаметное, идеально подходящее для разведки и воровства.
Если и были какие-то опасения, что «Хоббит» - это отдельная история, выполненная в самостоятельном стиле, и привычное Средиземье предстанет в обновленном виде, то старая гвардия актеров из «Властелина Колец
» - один из поводов прекратить волноваться. «Хоббит», а точнее первая часть очередной трилогии - легкомысленный приквел с комедийным уклоном, увертюра к эпохальной битве Света и Тьмы, развернувшейся почти десять лет назад в кинотеатрах по всему миру. Хронологический порядок, в котором следуют шесть частей эпоса вызывает в памяти другую культовую кино-эпопею - «Звездные войны
» Лукаса
. Если в случае с Лукасом до сих пор идут жаркие споры о причинах такой странной последовательности (в топе - «обуяла жадность» и что-то там невнятное про технические возможности, сам Лукас как-то пошутил, что хотел поскорее снять Звезду Смерти, которая появляется в четвертой части), то у Джексона, который еще тогда, 15 лет назад, хотел перенести мир Толкина на экран, начав с «Хоббита», возникли проблемы с правообладателями. Поэтому, конечно, вселенная «Хоббита» визуально ничем не отличается от вселенной «Властелина колец»: тот же размах, те же герои, даже та же самая музыка, но вот интонационные различия очень заметны.
Как бы Джексон
не старался удержать настроение и запредельную патетику «Властелина», слишком явственно проглядывает лицо семилетнего читателя, для которого была написана книга про похождения Бильбо. На главную роль Джексон позвал комедийного актера Мартина Фримана
, который широкой аудитории стал известен по прекрасному дуэту с Мос Дефом
в комедии «Автостопом по Галактике
» и роли Ватсона в английском сериале «Шерлок
», а десять лет назад играл дублера постельных сцен с холодными руками в «Реальной любви
». Серьезного эльфа Линдира играет один из создателей музыкально-комедийного шоу «Летучие Конкорды
» Брет Маккензи
- человек, вызывающий у англоязычной аудитории интенсивную улыбку. Режиссер и не отрицает, что курс на комедийность был взят намеренно.
Если попутчиками Фродо были гном, эльф, хоббиты и люди, то Бильбо окружают преимущественно гномы, по уровню романтизации образа выигрывающие разве что у орков и троллей. Помимо гномов в фильме слово дается самым несимпатичным обитателям Средиземья, в наличии бессодержательный длинный диалог троллей, хвастливая речь короля орков (они разговаривают!), наконец, получасовая игра в угадайку между Бильбо и Голумом
, утомляющая своей неспешностью. Все эти эпизоды очень детские именно по уровню возникающих проблем и их решений. Зло пока что персонифицировано, а главное (прям как в жизни) по природе своей невероятно тупое, и его можно перехитрить, даже будучи полуросликом. Абсолютное темное зло где-то затаилось и готовится к своему даже не выходу, а всего лишь формированию. Полагаю, что по ходу развития трилогии напряжение будет расти, улыбки гаснуть, а шутки обрываться на полуслове.
«Хоббит, или Туда и Обратно» - тоненькая детская книжка, которую режиссер зачем-то (тут должен быть оглушающий звон монет) растянул на три части, общей длительностью достигающих почти девять часов, и будет кормить зрителя с руки раз в год, отрабатывая миллионный бюджет экранизации. На таких условиях совершенным издевательством кажется решение выпустить фильм в формате 3-D: на третьем часу чешется переносица и голова трещит по швам, потому что наклонить или повернуть ее нельзя - картинка начинает двоиться. А тут еще обещают все-таки запустить в нескольких кинотеатрах копию с 48 кадрами в секунду, чтобы позволить эффекту присутствия окончательно убить визуальную разницу между кино и телепередачей. Тот самый «теплый ламповый», который отвечает за глубину картинки и делает кино тем, чем оно и является - иллюзией.
Что касается хронометража, есть, конечно, вероятность, что для Джексона отойти от единообразия формы физически трудно, и кассовые сборы здесь совсем не при чем. Но давайте смотреть правде в глаза: за десять лет отсутствия Фродо и компании популярность обрели разного уровня интересности персонажи всевозможных саг и эпопей, заслонив своей зловещей тенью некогда самого влиятельного соперника джексоновской трилогии на ринге бокс офиса - Гарри Поттера. Зритель всегда чувствовал себя уютно в компании героев, которые прощаются с тем, чтобы вскоре вернуться. И вернуться именно в том привычном виде, который обеспечит зрительский покой и радость. В этом безумном мире, где все меняется с молниеносной скоростью, постер новой части, стабильно появляющийся под Рождество - та самая зона комфорта, за которую не жалко заплатить. И Джексон вновь дарит нам три года спокойствия и уюта в компании эльфов, хоббитов, гномов и волшебников.
обсуждение >>