«С новым годом, мамы!»: Жизнь подарила мне и тебе

Праздничный киноальманах, после которого хочется плакать и звонить маме
Российские кинопроизводители в этом году обещают отечественному зрителю весьма обширное новогоднее киноменю. Первым в списке значится блюдо от режиссера Сарика Андреасяна
«С новым годом, мамы!
», в котором авторы акцентируют внимание зрителей на самых обычных проблемах, с которыми сталкиваются семьи в современном мире. Киноальманах из пяти новелл, связанных воедино самым чистым и бескорыстным чувством – любовью к матери, стал продолжением весьма полюбившегося зрителю фильма «Мамы
», выход которого состоялся совсем недавно и был приурочен к международному женскому дню. Создатели второй части с удовольствием эксплуатируют такой формат и тематику фильма, на опыте убедившись, что это сочетание не даст картине затеряться, обеспечит прокатный успех в преддверии семейного праздника и станет развлечением для многих соотечественников в течение долгих и трудных каникул.
Сюжеты новелл, как и положено, развиваются параллельно, и каждая из них представляет собой отдельное законченное произведение. Одной из самых ярких историй стал эпизод «Увидеть Париж и…
». Главный герой (Павел Воля
) решает во что бы то ни стало осуществить давнюю мечту своей матери Веры Евгеньевны (Ирина Розанова
) в первый раз в жизни увидеть Париж. Как и всякое кинооливье, этот сюжет милый и трогательный, с добрыми, но не всегда уместными шутками. Павел Воля окончательно растерял свой былой эпатаж, распрощался с образом гламурного подонка и теперь усиленно пытается выглядеть на как нормальный взрослый человек. И, что удивительно, ему это идет. Сюжет развивается как в сказке формата «Караван историй» и достигает своего апогея, когда в кадре появляется легендарный и неотразимый Ален Делон
, который, как и положено заграничным звездам, до конца не понимает масштабов того, что с ним на самом деле произошло.
Существует много фильмов о матерях: «Мать
» Пудовкина
, «Мать и сын
» Сокурова
, «Долгие проводы
» Киры Муратовой
, и этот список можно продолжать до бесконечности, но большинство из них драмы, создатели же «С Новым Годом, Мамы», ориентируясь на массового зрителя и праздничный релиз, решили придерживаться легкой, сентиментальной концепции и обрекли себя на успех.
В нынешних условиях, когда надеяться на что-то столь же пронзительное, как «Ма-а-ма! Жизнь подарила, Мир подарила, Мне и тебе
» не приходится, — это идеальная лента для семейного похода в кино: ее можно смотреть вместе с детьми и взрослыми всех возрастов, и каждый найдет в фильме свою историю и не преминет прослезиться, а после просмотра обязательно позвонить своей маме. Даже странно, что ни одна мобильная компания не выпустила специальный тариф
к премьере.
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