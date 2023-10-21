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«С новым годом, мамы!»: Жизнь подарила мне и тебе

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21 октября 2023
Праздничный киноальманах, после которого хочется плакать и звонить маме

«С новым годом, мамы!»: Жизнь подарила мне и тебе

Российские кинопроизводители в этом году обещают отечественному зрителю весьма обширное новогоднее киноменю. Первым в списке значится блюдо от режиссера Сарика Андреасяна «С новым годом, мамы!», в котором авторы акцентируют внимание зрителей на самых обычных проблемах, с которыми сталкиваются семьи в современном мире. Киноальманах из пяти новелл, связанных воедино самым чистым и бескорыстным чувством – любовью к матери, стал продолжением весьма полюбившегося зрителю фильма «Мамы», выход которого состоялся совсем недавно и был приурочен к международному женскому дню. Создатели второй части с удовольствием эксплуатируют такой формат и тематику фильма, на опыте убедившись, что это сочетание не даст картине затеряться, обеспечит прокатный успех в преддверии семейного праздника и станет развлечением для многих соотечественников в течение долгих и трудных каникул.

Сюжеты новелл, как и положено, развиваются параллельно, и каждая из них представляет собой отдельное законченное произведение. Одной из самых ярких историй стал эпизод «Увидеть Париж и…». Главный герой (Павел Воля) решает во что бы то ни стало осуществить давнюю мечту своей матери Веры Евгеньевны (Ирина Розанова) в первый раз в жизни увидеть Париж. Как и всякое кинооливье, этот сюжет милый и трогательный, с добрыми, но не всегда уместными шутками. Павел Воля окончательно растерял свой былой эпатаж, распрощался с образом гламурного подонка и теперь усиленно пытается выглядеть на как нормальный взрослый человек. И, что удивительно, ему это идет. Сюжет развивается как в сказке формата «Караван историй» и достигает своего апогея, когда в кадре появляется легендарный и неотразимый Ален Делон, который, как и положено заграничным звездам, до конца не понимает масштабов того, что с ним на самом деле произошло.

«С новым годом, мамы!»: Жизнь подарила мне и тебе

Существует много фильмов о матерях: «Мать» Пудовкина, «Мать и сын» Сокурова, «Долгие проводы» Киры Муратовой, и этот список можно продолжать до бесконечности, но большинство из них драмы, создатели же «С Новым Годом, Мамы», ориентируясь на массового зрителя и праздничный релиз, решили придерживаться легкой, сентиментальной концепции и обрекли себя на успех.

В нынешних условиях, когда надеяться на что-то столь же пронзительное, как «Ма-а-ма! Жизнь подарила, Мир подарила, Мне и тебе» не приходится, — это идеальная лента для семейного похода в кино: ее можно смотреть вместе с детьми и взрослыми всех возрастов, и каждый найдет в фильме свою историю и не преминет прослезиться, а после просмотра обязательно позвонить своей маме. Даже странно, что ни одна мобильная компания не выпустила специальный тариф к премьере.


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обсуждение >>
№ 14
Aida0.2   21.10.2023 - 10:36
Очень понравился фильм! Новеллы с участием П.Воли и С.Безруковым особенно. читать далее>>
№ 13
jkecal (Praha)   3.10.2018 - 11:44
Новеллы очень интересные, но монтаж все портит. Если бы они были отдепьно как альманах, все бы получлось лучше. читать далее>>
№ 12
AnnGoodGirl   24.01.2015 - 00:36
очень понравился фильм .не знаю почему но он безумно трогательный ..плакать хочется ))) читать далее>>
№ 11
lestat_666   7.01.2013 - 01:06
"Мамы" понравились, надо будет и этот посмотреть... читать далее>>
№ 10
Анастасия:-) (Владивосток)   5.01.2013 - 08:21
Первые Мамы понравились,а вторые намного больше!Суперрр!И сам фильм и актёры подобраны изумительно! читать далее>>
Всего сообщений: 13
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