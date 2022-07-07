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«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром

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7 июля 2022
Современная трактовка событий «Джентльменов удачи»

«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром

Предновогодний римейк советской комедии — это несколько лет как главное отечественное развлечение, вроде кулачных боев или купания в проруби. Полезны ли «Джентльмены, удачи!» для здоровья кинорынка и зрителя — вопрос спорный. Гораздо проще сравнить его с фильмом 1971 года и отметить, что у социальной проблематики в современных российских картинах такая же «борода», какая была в советских комедиях.

Смотреть онлайн «Джентльмены, удачи!» Александра Баранова и Дмитрия Киселёва
Вор и убийца по кличке Смайлик (Сергей Безруков) вместе с двумя простаками-подручными крадет Доспех Золотого Воина — подарок Казахстана музею Санкт-Петербурга. Череда абсурдных событий, которая начинается с того, что кто-то в бывшей советской республике решил подарить культурной столице России доспех за девять миллионов долларов, на этом не заканчивается. В том же самом городе живет Леша Трешкин (Сергей Безруков) — инфантильный аниматор, который любит свою девушку, свою работу, свои усы, а также, как выяснится позже, обладает феноменальным ударом головой, которым пользуется в крайне стрессовых ситуациях. Как и сорок лет назад, безобидного друга детей ловит доблестная полиция, приняв за вора и убийцу, и буквально принуждает к сотрудничеству. Тот отправляется в Египет, где, как и в Турции, тепло, хоть весь день ныряй. В местной тюрьме новоиспеченный авторитет встречается с подельниками Смайлика — Мухой (Антон Богданов) и Шатуном (Гоша Куценко). Дальше — современная трактовка событий «Джентльменов удачи» с несколько иной концовкой, эдаким сплавом «Терминатора» и старых советских киносказок, снятых Александром Роу и Александром Птушко.

«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром

Фильм «Джентльмены, удачи!», конечно, значительно отличается от ленты Александра Серого. В картине Александра Баранова и Дмитрия Киселева возникает длинноногая блюстительница порядка (Марина Петренко), по совместительству — дочь генерала (Валентин Смирнитский), а вместе с ней — и любовная линия (даже две с половиной такие линии). Генерал, разумеется, безвылазно сидит в участке и всеми командует, а дочь раз за разом доказывает, что она профнепригодна, зато у нее доброе сердце. Шпилька в адрес полиции не единственная «острая» шутка. Учитель пения Джафар (Дато Бахтадзе), прицепившийся к Трешкину, Мухе и Шатуну в Египте, едет в Россию за невестой. Мол, там бесплатно, а на родине дорого. Еще в добродушной новогодней сказке про воров есть танец любовников, у которых один костюм хот-дога на двоих. Во всем этом водовороте несправедливости, а порой и пошлости, Трешкин — единственный герой, с самого начала вызывающий интерес. Да и на Смайлика, если опустить глупую кличку, любопытно взглянуть как на культурного наследника Саши Белого.

Стоит признать, не будь в фильме Безрукова, то картина вряд ли бы вообще получилась. Он вдыхает жизнь в карикатурного злодея и инфантильного героя нашего времени. Рядом с ними отходит на второй план даже колоритный Шатун, заикающийся интеллектуал, которому первый, вероятно, несправедливо назначенный срок сломал жизнь. Ему же принадлежит самая драматическая сцена в фильме: измазанный синей краской, герой Куценко ходит по египетскому пляжу с фразой «Романтическое приключение с аватаром». Сфотографироваться с «героем» из блокбастера Джеймса Кэмерона стоит один доллар. Потом окажется, что Шатун уже пятнадцать лет не видел жену и дочку. И в глазах зрителя из нелепого заики он превратится в самого несчастного человека в фильме. Осталось дождаться, когда наш заикающийся кинематограф с тяжелым грузом прошлого, наконец, перестанет примерять самодельные костюмы Шрека, аватара или Джека Воробья, а излечится от проблем с речью, как в начале одного известного фильма.


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обсуждение >>
№ 28
Юлия111 (Санкт-Петербург)   6.03.2013 - 23:22
Такого глупого фильма еще не видела за всю жизнь!Безруков,без сомнения,актер талантливый,но роли выбирать не умеет,это точно. читать далее>>
№ 27
КАМАЗ (Набережные Челны)   7.01.2013 - 17:25
Фильм легкий, смешной. Ансамбль актеров отличный. Серега Безруков как всегда универсален. Ну и привет нашему Чагину с КамАЗ-Мастером)))) читать далее>>
№ 26
Лышко (Димитровград)   7.01.2013 - 17:00
вот всем хорош безруков-безмерно талантлив,харизматичен,а роли выбирать не умеет.что не фильм,то разочарование.одним мастерством жив не будешь....а о фильме-ну назвали бы его "трое из простоквашино"-претензий... читать далее>>
№ 25
Jack-vorobei   6.01.2013 - 21:14
Сходил сегодня на этот фильм. Кино понравилось. Вынужден не согласиться со многими недовольными, собравшимися здесь. Никто из создателей новых "Джентльменов удачи" и не претендует на то, что... читать далее>>
№ 24
Lexx   6.01.2013 - 14:38
Да нормальный фильм! Вполне можно посмотреть на новогодние праздники. Согласен, что сюжет получился не ахти, но его "вытянул" Безруков на роли Трешкина/Смайлика. И еще Марина Петренко внесла... читать далее>>
Всего сообщений: 20
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«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром фотографии
«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром фотографии
«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром фотографии
«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром фотографии
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