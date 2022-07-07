«Джентльмены, удачи!»: Романтическое приключение с аватаром

Современная трактовка событий «Джентльменов удачи»
Предновогодний римейк советской комедии — это несколько лет как главное отечественное развлечение, вроде кулачных боев или купания в проруби. Полезны ли «Джентльмены, удачи!
» для здоровья кинорынка и зрителя — вопрос спорный. Гораздо проще сравнить его с фильмом 1971 года
и отметить, что у социальной проблематики в современных российских картинах такая же «борода», какая была в советских комедиях.
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«Джентльмены, удачи!» Александра Баранова и Дмитрия Киселёва
Вор и убийца по кличке Смайлик (Сергей Безруков
) вместе с двумя простаками-подручными крадет Доспех Золотого Воина — подарок Казахстана музею Санкт-Петербурга. Череда абсурдных событий, которая начинается с того, что кто-то в бывшей советской республике решил подарить культурной столице России доспех за девять миллионов долларов, на этом не заканчивается. В том же самом городе живет Леша Трешкин (Сергей Безруков
) — инфантильный аниматор, который любит свою девушку, свою работу, свои усы, а также, как выяснится позже, обладает феноменальным ударом головой, которым пользуется в крайне стрессовых ситуациях. Как и сорок лет назад, безобидного друга детей ловит доблестная полиция, приняв за вора и убийцу, и буквально принуждает к сотрудничеству. Тот отправляется в Египет, где, как и в Турции, тепло, хоть весь день ныряй. В местной тюрьме новоиспеченный авторитет встречается с подельниками Смайлика — Мухой (Антон Богданов
) и Шатуном (Гоша Куценко
). Дальше — современная трактовка событий «Джентльменов удачи» с несколько иной концовкой, эдаким сплавом «Терминатора
» и старых советских киносказок, снятых Александром Роу
и Александром Птушко
.
Фильм «Джентльмены, удачи!», конечно, значительно отличается от ленты Александра Серого. В картине Александра Баранова
и Дмитрия Киселева
возникает длинноногая блюстительница порядка (Марина Петренко
), по совместительству — дочь генерала (Валентин Смирнитский
), а вместе с ней — и любовная линия (даже две с половиной такие линии). Генерал, разумеется, безвылазно сидит в участке и всеми командует, а дочь раз за разом доказывает, что она профнепригодна, зато у нее доброе сердце. Шпилька в адрес полиции не единственная «острая» шутка. Учитель пения Джафар (Дато Бахтадзе
), прицепившийся к Трешкину, Мухе и Шатуну в Египте, едет в Россию за невестой. Мол, там бесплатно, а на родине дорого. Еще в добродушной новогодней сказке про воров есть танец любовников, у которых один костюм хот-дога на двоих. Во всем этом водовороте несправедливости, а порой и пошлости, Трешкин — единственный герой, с самого начала вызывающий интерес. Да и на Смайлика, если опустить глупую кличку, любопытно взглянуть как на культурного наследника Саши Белого.
Стоит признать, не будь в фильме Безрукова, то картина вряд ли бы вообще получилась. Он вдыхает жизнь в карикатурного злодея и инфантильного героя нашего времени. Рядом с ними отходит на второй план даже колоритный Шатун, заикающийся интеллектуал, которому первый, вероятно, несправедливо назначенный срок сломал жизнь. Ему же принадлежит самая драматическая сцена в фильме: измазанный синей краской, герой Куценко ходит по египетскому пляжу с фразой «Романтическое приключение с аватаром». Сфотографироваться с «героем» из блокбастера Джеймса Кэмерона
стоит один доллар. Потом окажется, что Шатун уже пятнадцать лет не видел жену и дочку. И в глазах зрителя из нелепого заики он превратится в самого несчастного человека в фильме. Осталось дождаться, когда наш заикающийся кинематограф с тяжелым грузом прошлого, наконец, перестанет примерять самодельные костюмы Шрека
, аватара или Джека Воробья
, а излечится от проблем с речью, как в начале одного известного фильма.
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