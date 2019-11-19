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«Джек Ричер»: Человек и закон

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19 ноября 2019
Ретро-боевик с Томом Крузом

«Джек Ричер»: Человек и закон

Мирный американский день превращается в страшный сон градоначальника: неизвестный из снайперской винтовки убивает без видимой причины пять человек. Благодаря обилию улик, полиции удается практически сразу задержать виновника – бывшего участника кувейтсткой кампании, снайпера Барра (Джозеф Сикора). Честные налогоплательщики в ужасе, а спасти «психопата» от смертной казни берется адвокат и дочка прокурора штата (Розамунд Пайк). На судебном процессе ей предстоит схлестнуться с отцом (Ричард Дженкинс), до этого не проигравшим ни одного дела. Кроме нее математическому торжеству американского закона берется помешать Джек Ричер (Том Круз), бывший военный, ныне человек-невидимка без мобильного телефона, интернета и счета в банке. Его, как темного духа, вызывает из ниоткуда Барр, когда на полицейском допросе с трудом выводит имя человека, который должен знать что-то важное. Ричер вступает в игру – так запускается другой, не менее суровый маятник.

«Джек Ричер»: Человек и закон

Прикидывающийся проходным американским боевиком с Томом Крузом, «Джек Ричер» оказывается как минимум несколько нетипичным образчиком жанра. Даже до просмотра интерес вызывают две детали. Начать с девятого тома переносить серию о Джеке Ричере, про которого Ли Чайлд написал уже семнадцать книг, – идея в лучших традициях кинозлодеев. Сам автор утверждает, что роман «Один выстрел» («One shot»), который лег в основу картины, лучше всего подходит для знакомства с персонажем, к тому же эта книга, по его мнению, наиболее киногенична.

Вторая деталь – участие великого и ужасного Вернера Херцога. Семидесятилетний немец обладает таким запасом независимости, что ни за какие деньги его не купишь. Если уж снимается, то либо в «Трудно быть богом», либо у любимчика из новых enfant terrible - Хармони Корина («Мистер Одиночество»). Сотрудничество с МакКуэрри, за плечами которого сценарии к «Туристу», «Подозрительным лицам» и «Операции “Валькирия”», а также одна режиссерская работа («Путь оружия»), о чем-то, да говорит.

«Джек Ричер»: Человек и закон

Персонаж Тома Круза – герой давно ушедшей эпохи. Неразговорчивый, принципиальный, с обостренным чувством справедливости: убийцу застрелит на месте, ребенка закроет грудью. Именно такой человек, видимо, нужен обществу, в котором сажают невиновных. Стиль фильма под стать Ричеру – размеренный детектив с элементами боевика, легко обходящийся без фоновой музыки. Вместо нее – диалоги, местами смешные, местами прямолинейные, как главный герой.

Равнение на фильмы 70-80-х делает интонацию «Джека Ричера» индивидуальной, непохожей на типичные боевики с одной бессмертной звездой. Выигрышный эффект ретро Том Круз испытал на себе еще в «Рыцаре дня», но тут и стилизация точнее, и сюжет позабористее. Борьба Человека с Законом не может закончиться хэппи-эндом, один выстрел не сделает людей во всем мире более счастливыми, а торжество справедливости всегда синоним одиночества. Поэтому даже самый монолитный герой боевика последних лет оказывается более живым и правдивым, чем якобы остроумные весельчаки, симулирующие жизнь. Впрочем, на постоянного героя кинопроката Ричеру замахиваться не стоило бы, загадочность и свежесть – его главные козыри, которых не будет уже в следующей части.


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Ссылки по теме
«Джек Ричер: Никогда не возвращайся»: Настоящий герой уклоняется от пуль и алиментов
«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
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«Джек Ричер»: Человек и закон фотографии
«Джек Ричер»: Человек и закон фотографии
«Джек Ричер»: Человек и закон фотографии
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№ 3
луиза латыпова (екатеринбург)   16.01.2013 - 22:21
Том Круз - любимец женской аудитории. Всегда такой красивый, ловкий и неуязвимый. Спаситель душ человеческих. Никого другого в роли Джека Ричера представить невозможно, хотя были достойные претенденты... читать далее>>
№ 2
Rima   16.01.2013 - 21:24
Не ожидала, что фильм окажется таким интересным. Это не просто боевик со спецэффектами, а увлекательный детектив с захватывающим и не предсказуемым сюжетом. Я не поклонница Тома Круза, но играет он действительно... читать далее>>
№ 1
Posetitel   9.01.2013 - 08:03
Достойное начало года с таким фильмом! Все фильмы прошлого 2012 года отдыхают. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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