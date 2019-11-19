«Джек Ричер»: Человек и закон

Ретро-боевик с Томом Крузом
Мирный американский день превращается в страшный сон градоначальника: неизвестный из снайперской винтовки убивает без видимой причины пять человек. Благодаря обилию улик, полиции удается практически сразу задержать виновника – бывшего участника кувейтсткой кампании, снайпера Барра (Джозеф Сикора
). Честные налогоплательщики в ужасе, а спасти «психопата» от смертной казни берется адвокат и дочка прокурора штата (Розамунд Пайк
). На судебном процессе ей предстоит схлестнуться с отцом (Ричард Дженкинс)
, до этого не проигравшим ни одного дела. Кроме нее математическому торжеству американского закона берется помешать Джек Ричер (Том Круз
), бывший военный, ныне человек-невидимка без мобильного телефона, интернета и счета в банке. Его, как темного духа, вызывает из ниоткуда Барр, когда на полицейском допросе с трудом выводит имя человека, который должен знать что-то важное. Ричер вступает в игру – так запускается другой, не менее суровый маятник.
Прикидывающийся проходным американским боевиком с Томом Крузом, «Джек Ричер
» оказывается как минимум несколько нетипичным образчиком жанра. Даже до просмотра интерес вызывают две детали. Начать с девятого тома переносить серию о Джеке Ричере, про которого Ли Чайлд
написал уже семнадцать книг, – идея в лучших традициях кинозлодеев. Сам автор утверждает, что роман «Один выстрел
» («One shot»), который лег в основу картины, лучше всего подходит для знакомства с персонажем, к тому же эта книга, по его мнению, наиболее киногенична.
Вторая деталь – участие великого и ужасного Вернера Херцога
. Семидесятилетний немец обладает таким запасом независимости, что ни за какие деньги его не купишь. Если уж снимается, то либо в «Трудно быть богом
», либо у любимчика из новых enfant terrible - Хармони Корина («Мистер Одиночество
»). Сотрудничество с МакКуэрри, за плечами которого сценарии к «Туристу
», «Подозрительным лицам
» и «Операции “Валькирия”
», а также одна режиссерская работа («Путь оружия
»), о чем-то, да говорит.
Персонаж Тома Круза – герой давно ушедшей эпохи. Неразговорчивый, принципиальный, с обостренным чувством справедливости: убийцу застрелит на месте, ребенка закроет грудью. Именно такой человек, видимо, нужен обществу, в котором сажают невиновных. Стиль фильма под стать Ричеру – размеренный детектив с элементами боевика, легко обходящийся без фоновой музыки. Вместо нее – диалоги, местами смешные, местами прямолинейные, как главный герой.
Равнение на фильмы 70-80-х делает интонацию «Джека Ричера» индивидуальной, непохожей на типичные боевики с одной бессмертной звездой. Выигрышный эффект ретро Том Круз испытал на себе еще в «Рыцаре дня
», но тут и стилизация точнее, и сюжет позабористее. Борьба Человека с Законом не может закончиться хэппи-эндом, один выстрел не сделает людей во всем мире более счастливыми, а торжество справедливости всегда синоним одиночества. Поэтому даже самый монолитный герой боевика последних лет оказывается более живым и правдивым, чем якобы остроумные весельчаки, симулирующие жизнь. Впрочем, на постоянного героя кинопроката Ричеру замахиваться не стоило бы, загадочность и свежесть – его главные козыри, которых не будет уже в следующей части.
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