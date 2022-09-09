«Жизнь Пи»: Полосатый рейс

Неординарный сюжет о жизни подростка в открытом океане с богатым философским подтекстом
История жизни обыкновенного индийского подростка Писена «Пи» Пателя, сына директора зоопарка, круто изменилась после гибели огромного грузового судна, затонувшего по пути из Индии в Канаду. Позади становление личности юного героя, поиски собственного пути, наконец, история первой любви, а впереди — долгое путешествие по волнам Тихого океана в компании бенгальского тигра по имени Ричард Паркер. Книга канадского писателя Янна Мартела, получившего в 2001-м году Букеровскую премию, наконец, была перенесена на экран и заняла достойное место в одном ряду с другими экранизациями масштабных произведений этого этого года, как «Анна Каренина
» или «Облачный атлас
». Хотя до этого небезосновательно считали, что роман, в котором в течении почти 250-ти дней по волнам Тихого Океан куда-то катится лодка с индийским парнишкой и огромным тигром экранизировать невозможно.
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«Жизнь Пи» Энга Ли
«Жизнь Пи
» — новая работа режиссера Энга Ли
, автора гей-вестерна «Горбатая гора
» и приключенческой драмы «Затаившийся тигр, крадущийся дракон
». Под его чутким руководством изначально неординарный сюжет о жизни подростка в открытом океане с богатым философским подтекстом, на деле оказывается синкретической религиозной притчей, изложенной устами повзрослевшего главного героя (Ирфан Хан)
. Благодаря использованию невероятной красоты визуальных компьютерных спецэффектов картине удается огибать разнообразные межконфессиональные нестыковки и эмоционально удерживать зрителя вплоть до самого финала. Разъяренная стихия моря, тонущий корабль, сияющие медузы и рыбы в океанических глубинах, волшебные острова — 3D-проекция для картины такого масштаба пришлась весьма кстати.
Хотя в фильме три актера играют роль главного героя, Пи, больше всех выпало на долю Сураджа Шармы
, именно он играл главного героя — подростка, которому предстояло выжить посреди бескрайнего океана в компании тигра. Его дебют впечатляет, ведь почти весь фильм актеру пришлось разговаривать с зеленым экраном, и лишь в некоторых сценах был задействован живой тигр, но зрители, безусловно, верят ему. Поиски истинного «Я» и вера в Бога стали смыслом существования для юного «Пи». Ему одинаково дороги и важны индуизм, христианство и ислам, его жизнь — бесконечная молитва, а личная драма — в попытке «укротить тигра» и открыть Бога «в себе». Духовный катарсис на деле сопряжен с психологической травмой героя, рассчитывавшего на взаимность дружбы с тигром, так легко отказавшегося от него после финала их путешествия.
Концовка неоднозначна: в самом финале появляется еще одна история, предлагающая более вероятный ход развития событий. Герой рассказал две истории, и нам следует сделать выбор, в какую из них следует верить? Одна более реалистична и способна свести с ума, другая, похожая на басню или притчу, утверждающая, — есть Бог.
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