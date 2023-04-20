«Дом с паранормальными явлениями»: Кино категории «Г»

«Очень страшное кино» на поле довольно известной франшизы
Удалой паренек из Южного централа Малькольм (Марлон Уэйнс
) ожидает приезда любимой девушки по имени Киша (Эссенс Эткинс
). Пока её нет, он снимает на новенькую видеокамеру обстановку в доме, уборщицу-мексиканку и потрепанного вида пса. Последний трагически погибнет под колесами автомобиля любви, а с феей чистоты тоже выйдет не очень красивая история. Вместе с Кишей в дом к Малькольму переезжает и неграмотный призрак, который любит всевозможные сексуальные утехи и не прочь выкурить косячок-другой.
«Дом с паранормальными явлениями»
продолжает традицию линейки «Очень страшное кино»
: неприятные герои встревают в парадоксальные ситуации, заимствованные из других фильмов, и оказываются еще более неприятными, чем казались до этого. Сценарий выглядит наполовину сымпровизированным: из восьмидесяти минут экранного времени четверть хронометража можно выкинуть без потери в логике повествования. Впрочем, логики в картине нет — в этом, как известно, вся соль. История, придуманная Риком Алваресом
и Марлоном Уэйнсом
, двигается благодаря шуткам про секс, гомосексуализм, свингеров, все виды человеческих испражнений и непрекращающимся упоминаниям гениталий. По сути, это набор гэгов, поэтому так трудно удержаться и не взять «сценарий» в кавычки.
Предположим, что «озабоченный» юмор интересен кому-то, скажем, из свежеиспеченных подростков (хотя бы какой-то их части). Но даже в этом случае ленту Майкла Тиддеса
портят многочисленные штампы. Пародия на фильм, выполненная в духе других пародий, с использованием старых шуток и узнаваемых персонажей, напоминает чудовище Франкенштейна. К тому же этот живой труп любит повторять свои ограниченные остроты и, что хуже всего, смеяться над ними. Первое правило анекдота пока никто не отменял.
«Актерские работы» (тут уже без кавычек не обойтись) не выходят за рамки того, что лицедеи, задействованные в фильме, обычно показывают в аналогичных проектах категории «Г». Диапазон Марлона Уэйнса, который солирует похоти маленьким оркестром, можно изучить по любой ленте с его участием, а Дейва Шеридана
продолжают эксплуатировать в роли неприглядного и медленно соображающего усача. Собралась же эта фрик-компания с неизменными масками для того, чтобы рассказать смешную историю об отношениях. Переезд девушки к парню — это как порабощение дьяволом души. Сразу в жизнь беззаботного холостяка в самом расцвете сил врываются соседи-свингеры, экстрасенсы нетрадиционной сексуальной ориентации и прочие радости жизни, позаимствованные из «Паранормального явления
» и «Изгоняющего дьявола»
. «Дом с паранормальными явлениями» умалчивает, что же делать, а лишь иронично тычет пальцем в того, кто виноват. Зато на извечный вопрос отвечает персонаж Брэда Питта
в картине «Человек, который изменил все»
. «Меняйся или сдохни!» — советует он. Этого же хочется пожелать фильмам-пародиям, которые уже тринадцать лет, с момента выхода «Очень страшного кино», никак не хотят развиваться.
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