«Охотники на ведьм 3D»: Гензель и Гретель мстят за пряничный домик

Джереми Реннер и Джемма Артертон стреляют во имя братьев Гримм
В некотором царстве в некотором государстве во времена, внешне приближенные к средневековью, в одной деревушке стали пропадать маленькие дети. По умолчанию было установлено, что во всем виноваты ведьмы. Шериф деревни (Питер Стормаре
), следуя интуиции, пытается казнить первую попавшуюся рыжеволосую женщину (Пихла Виитала
), а разумный мэр (Райнер Бок
) нанимает вооруженных до зубов специалистов узкого профиля по охоте на ведьм - Ганзеля (Джереми Реннер
) и его сестру Гретель (Джемма Артертон
). Во время расследования дела о пропавших детях Ганзель и Гретель пополняют профессиональный глоссарий, обретают необычных друзей и узнают подробности семейной истории, по причине которых они так рано и внезапно осиротели.
На волне неугасающего интереса публики ко всему потустороннему постмодернистское переложение сказки братьев Гримм в детективный мистический боевик с элементами комедии выглядит как откровенный чёс, чем и является. Ставки на хороший актерский состав и зрелищность не искупают сверх-вторичности продукта. После невероятно красивых анимированных титров полтора часа резни в сказочном лесу довольно быстро приедаются.
Комедийная составляющая выражается в малочисленных шутках (местами очень тонких) и забавной интерпретации современных реалий, для российского зрителя не всегда заметных. Например, привязанные к бутылкам молока буклеты о пропавших детях - пародийная отсылка к стародавней американской традиции размещать подобные объявления на пакетах с молоком (на этом мотиве строится сюжет клипа группы Blur "Coffe & TV"
). Сценаристы также не устояли перед соблазном передать привет "Сумеркам",
но, пожалуй, самая удачная шутка в фильме - это сахарный диабет, который заработал Ганзель, объевшись пряников в плену у первой ведьмы. Сказка ложь, как говорится, да в ней намёк...
Фильму, как это ни странно, не хватает крайней степени абсурда и мускулинной крутизны. Понятно, что появление на экране голой женской, пардон, задницы и сцен с кровавыми избиениями автоматически исключает фильм из разряда "детский", но его и с трудом можно назвать взрослым. Он завис где-то между гиллиямовскими "Братьями Гримм"
и родригесовским "От заката до рассвета"
. Рубеж условностей уже стерт, в руках у Реннера тяжеленный обрез, рыжеволосая женщина палит по ведьмам из гранатомета, но герои, вместо того, чтобы сцеживать присущие боевикам скупые крепкие замечания, которых тут так не хватает, общаются на языке детских сказок. Возникает ощущение, что режиссер Томми Виркола
раздвигает границы первоисточника, но не решается покинуть сказочный лес и вступить на территорию бессмысленного и беспощадного слэшера. В итоге, несмотря на то, что маркировка у фильма 18+, самым благодарным зрителем "Охотников на ведьм"
может быть как раз-таки ребенок. Или взрослые поклонницы Джереми Реннера.
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