«Билет на VEGAS»: Карты, деньги, Галустян

Приключения русских в Америке
Счастливая пара Макс (Иван Стебунов
) и Лиза (Ингрид Олеринская
) решили отдать должное советскому прошлому и принять участие в лотерее. Потом они купили кровать, занялись на ней любовью, поругались из-за невыброшенного мусора и бюстгальтеров в морозилке, а затем и вовсе расстались. Пока одного успокаивал и напаивал глуповатый друг-гонщик (Владимир Яглыч
), а вторую неспешно «маникюрила» типичная лучшая подруга-стерва (Наталья Ноздрина
), по телевизору объявили, что выиграл билет именно с тем номером, который был у некогда счастливой бывшей пары. Дальше – Вегас, козни зловредного Элвиса-армянина (Михаил Галустян
), наркотический трип, русская, украинская и мексиканская мафия, а также другие невероятные приключения русских в Америке.
«Билет на VEGAS»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Российские кинематографисты как правило пытаются снять так, чтобы было как у американцев, забывая что бюджеты разнятся как минимум на порядок. История культурного противостояния уходит корнями в те времена, когда Кулешов придумал динамический монтаж, который сегодня многие считают визитной карточкой американцев. С тех пор война с химерой не только набрала обороты, но и превратилась в сюжет, достойный пера Рабле. И вот, кажется, забрезжил луч надежды. «Билет на Вегас» Гора Киракосяна
– это, по всем параметрам, типичный коммерческий фильм с Михаилом Галустяном: подражание западной манере съемки, сюжет с двумерными персонажами и зарубежная музыка. С последними проектами Галустяна эту картину роднит еще и то, что режиссер – армянин, долгое время проживший в США. Возможно в этом факте биографии кроется отгадка, почему «Билет на Вегас» все-таки похож на американский фильм, и не так важно, что весь американский быт, воспроизведенный на экране, - это киномиф, почерпнутый из эпохи видеосалонов и прокатов. А что такое Америка для тех, кто там ни разу не был, но смотрел в 80-90-е фильмы об этой стране? Элвис Пресли, Лас-Вегас (или Вэгас), розовый Кадиллак, свободная любовь, наркотики, шастающие по улицам афроамериканцы и, конечно, продажные копы.
Чтобы утрировать эту реальность до непрожиточного максимума, Киракосян конструирует сюжет фильма из нескольких кусков, каждый из которых был задействован в картине со словом «Вегас» в названии («Однажды в Вегасе»
, «Мальчишник в Вегасе»
, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
и другие). Для пущего натурализма использован закадровый синхронный перевод реплик на английском (примерно как в начале «Бригады: Наследник»
, когда она ещё кажется не таким уж плохим фильмом) - безошибочно узнаваемый одинокий голос человека, который звучал из каждого телевизора, стоило вставить видеокассету в магнитофон.
В этот миф отлично вписываются персонажи-типажи, которых довольно живо разыгрывают Стебунов, Олеринская, Яглыч и Ноздрина. Как всегда экспрессивен Виталий Хаев
, сыгравший грозного мафиози по имени Яша. Неожиданно удачно вписался в образ ветерана (вероятно, афганской войны) Олег Тактаров
, которому чертовски идут ретро-усы и протяжное «Вэгас». Ну, и Дэнни Трехо с невозмутимым лицом сыграл Дэнни Трехо
, что он с переменным успехом делает на протяжении всей карьеры.
«Билет на Вегас» может подарить радость узнавания, которая перевешивает исконную зрительскую нелюбовь к вторичности. Все аллюзии в фильме по-тарантиновски ироничны: персонаж Владимира Яглыча, одетый как Водила в «Драйве» Николаса Виндинга Рефна
, жует зубочистку и с блеском вписывает дорогущий автомобиль в дерево. Мексиканский доктор, специалист по ампутации внутренних органов, надевает костюм химзащиты, превращающий его в Уолтера Уайта
из сериала «Во все тяжкие»
. Второй намек на этот сериал – участие Дэнни Трехо в аналогичной роли. Добавить к этому нотку самоиронии – и получается проект, внешне западный, но внутренне – российский, а точнее даже – советский. Многонациональный оркестр, особенно его артистический сектор, звучит слаженно. Как модно сейчас повторять, «побеждает не тот, кто берет самую высокую ноту, а тот, кто дольше её держит». «Билет на Вегас» взял не самую высокую ноту, но взятую продержал весь хронометраж.
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