«Хватай и беги»: Дорожный «междусобойчик»

Постмодернисткое роуд-муви с погонями на крутых тачках
Чарли
и Энни
проживали счастливые денечки в небольшом калифорнийском городке до тех пор, пока девушке не улыбнулась удача. Энни предложили возглавить одну из кафедр колледжа при Лос-Анджелеском университете. Вся проблема в том, что Чарли ни в коем случае нельзя покидать город и, тем более, появляться в Городе Ангелов, потому как находится под защитой государства с связи с программой защиты свидетелей. Ведь на самом деле он не простой парень, а водила на стреме, при помощи которого удирали с места ограбления грабители банков. И именно в Лос-Анджелесе обитают его подельники, которых он «кинул», запрятав их за решетку и припрятав награбленное. И все же Чарли соглашается нарушить все правила и отвезти свою любимую на место работы ее мечты, тем самым запустив череду умопомрачительных и забавных приключений-злоключений...
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«Хватай и беги» Дакса Шепарда и Дэвида Палмера
«Хватай и беги» Дэкса Шепарда
и Дэвида Палмера
— это не масштабный блокбастер, созданный по лекалу «Форсажа»
, а нечто приключенческое, обернутое в обертку артхаусного роуд-муви с элементами комедии и мелодрамы. По сути, это дружеский дорожный «междусобойчик»
, потому как в картине участвуют друзья, любимые и знакомые этих двух постановщиков, которые уже неоднократно работали вместе. Например, девушку главного героя в исполнении Шепарда
играет его реальная «подруга жизни» Кристен Белл
— они вместе уже более пяти лет. Да и остальной актерский состав состоит из друзей, с которыми когда-либо вместе снимались Шепард
и Белл
: Брэдли Купер
, Том Арнольд
, Кристин Ченоуэт
, Майкл Розенбаум
, Джой Брайант
, Дэвид Кехнер
, Джейсон Бэйтман
, Шон Хэйес
... Так что за веселье на площадке волноваться не приходиться. Но веселое ли кино получилось у них после полутора месяцев съемок?
Ответ на это неоднозначен.
С одной стороны перед нами продуманный сценарий, парочка великолепных погонь и максимальная достоверность множества сцен. А с другой — довольно-таки неудобный временами юмор, включающий в себя шутки ниже пояса и гей-тематику, чья пропаганда, как известно, в нашей стране скоро может быть признана вне закона. Присутствует и шокирующий ханжей эпизод с «лимонной вечеринкой»
, в котором в кадре появляются голые старички. К тому же, в ленте говорят именно так, как в жизни, т.е. припечатывают крепким словцом. Так что все, кто привык к нормальным, слезоточивым историям, будут безмерно разочарованы. Но зато зрители, любящие эстетику Тарантино
и 70-х, будут, я думаю, очень довольны всем тем беспределом, что творится на экране.
Явным плюсом, помимо реалистичности (практически все трюки исполняют сами актеры), является еще и крепкий постмодернисткий каркас, на котором висит вся конструкция этого слегка безумного и бездумного фильма. Прежде всего, авторы отсылают нас к временам таких лихих боевиков, как «Буллит»
и «Смоки и Бандит»
. Но, конечно же, не остаются в стороне и шедевры типа «Исчезающей точки»
. За все цитаты, разумеется, отвечают автомобили, задействованные в фильме. Один из них — «Линкольн Континенталь» 1967 года выпуска — можно считать настоящей «звездой», тем более, что его собратья довольно часто появлялись с фильмах с дорожной романтикой. А Бо Бриджес
, появившийся ближе к финалу лично олицетворяет эту романтику, так как в начале 80-х появился в «Гонщике «Серебряной мечты
».
В итоге, перед нами неровное постмодернисткое роуд-муви с изрядной долей стёба, реалистичной проработкой персонажей и погонями на крутых тачках. Особенно здесь хорош Брэдли Купер в роли мерзавца. Что же касается выражения его лица при виде обнаженных дряхлых старичков, то его может понять любой.
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