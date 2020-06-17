«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию

Джейсон Стэтэм в роли «вора с принципами»
Вор-ас Паркер (Джейсон Стэтэм
) хочет сойти со скользкой дорожки, решив напоследок, по кино-уголовной
традиции, провернуть дельце на миллион долларов. Все проходит почти гладко, но из-за головотяпства одного из участников банды гибнет пожилой мужчина. На этом неприятности гуманного бандита не заканчиваются: «коллеги» предлагают ему пойти на ограбление века, а в случае отказа грозят нанести увечья, несовместимые с жизнью. Паркер отказывается, отстреливает негру мочку уха, а сам с огнестрельным ранением выпрыгивает из джипа и остается умирать на берегу тихой американской реки. Череда счастливых случайностей дарует новоявленному Робин Гуду жизнь, чтобы он отомстил негодяям и поделился деньгами богатых с бедными соотечественниками.
Хотя роль «вора с принципами» считается более глубоким образом в сравнении с типичным героем боевика, в «Паркере»
ожидаемая многослойность не выходит за меловой круг, которым добро отчерчивается от зла. Предатели предают, воры воруют, убийцы убивают, герой всех спасает. Джейсон Стэтэм, как и Том Круз
в недавнем «Джеке Ричере»
, не выходит из привычного амплуа, однако лишается маски ловеласа и стрелка, не знающего промаха. Главный его козырь – циничный юмор и не знающая границ гуманность («Не делайте глупостей – и я никого не убью»
). Выступая в роли демократии с пистолетом, он наводит порядок там, где оказываются бессильны полиция, закон и гражданская сознательность. Кроме этого Паркера с Ричером роднит и то, что изначально они оба – герои многосерийного американского «pulp-fiction». Романы Дональда Уэстлейка
могут стать основой для новой голливудской франшизы. Правда, на старте «Паркер» явно уступает фильму с Крузом.
Главная проблема фильма Тэйлора Хэкфорда
- проигрышная позиция основного сюжета, который выглядит намного скучнее «задника
» - социальной и экономической жизни в США. Расслоение предстает во всей красе: начало ленты посвящено обывателям и их незамысловатым развлечениям (бег свиней, конкурс «Красавица штата», танцы для пожилых людей), а в финале аналогичными сочными мазками рисуется побережье богачей, тратящих миллионы на виллы с видом на закат и водную гладь. Равнодушный к социальному расслоению Паркер, разумеется, предпочитает американский демос, не испорченный ни деньгами, ни квартирным вопросом. Тот, в свою очередь, платит ему любовью, доверием, а также, по просчету системы образования, принимает честного разбойника чуть ли не за божественного посланника.
Сюжет же, отличающийся скоростным режимом и прямотой автобана, сливается в мелькание пресных и узнаваемых сцен-ситуаций. Озабоченный собственными демонами, главный герой несется по пунктам назначения поездом мимо нищего, чтобы не убить одного честного жулика, покарать какого-нибудь нечистого на руку мафиози и оставить сексуально неудовлетворенной агента по недвижимости Лесли (Дженнифер Лопес
). Сытые игры главных актеров смотрятся вдвойне скучными благодаря ударным эпизодическим ролям – старик, который не может говорить без специального прибора, или мать Лесли, большая поклонница одежды модных цветов и сериалов. Их попадания гораздо точнее «выстрелов» новоявленного бритоголового Робина Гуда, Ника Нолта
в неизменном образе пожилого ментора и бесполезной, но очень старательной эрзац-помощницы главного героя, мечтающей об одном из тех домов, что она ежедневно предлагает более зажиточным американцам.
Возникновение «Паркера» как злого брата-близнеца «Джека Ричера», казалось бы, говорит о моде на справедливость, которую не может обеспечить всесильный американский (да и мировой) закон. Однако они выглядят слабым отголоском картин о рассерженных социальной несправедливостью («Таксист
», «Одиночество бегуна на длинную дистанцию
»). Какой бы задник к ним не подставляли, это в первую очередь боевики, а потом уже ода демократии и попытка навести порядок.
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