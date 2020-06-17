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«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию

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17 июня 2020
Джейсон Стэтэм в роли «вора с принципами»

«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию

Вор-ас Паркер (Джейсон Стэтэм) хочет сойти со скользкой дорожки, решив напоследок, по кино-уголовной традиции, провернуть дельце на миллион долларов. Все проходит почти гладко, но из-за головотяпства одного из участников банды гибнет пожилой мужчина. На этом неприятности гуманного бандита не заканчиваются: «коллеги» предлагают ему пойти на ограбление века, а в случае отказа грозят нанести увечья, несовместимые с жизнью. Паркер отказывается, отстреливает негру мочку уха, а сам с огнестрельным ранением выпрыгивает из джипа и остается умирать на берегу тихой американской реки. Череда счастливых случайностей дарует новоявленному Робин Гуду жизнь, чтобы он отомстил негодяям и поделился деньгами богатых с бедными соотечественниками.

Хотя роль «вора с принципами» считается более глубоким образом в сравнении с типичным героем боевика, в «Паркере» ожидаемая многослойность не выходит за меловой круг, которым добро отчерчивается от зла. Предатели предают, воры воруют, убийцы убивают, герой всех спасает. Джейсон Стэтэм, как и Том Круз в недавнем «Джеке Ричере», не выходит из привычного амплуа, однако лишается маски ловеласа и стрелка, не знающего промаха. Главный его козырь – циничный юмор и не знающая границ гуманность («Не делайте глупостей – и я никого не убью»). Выступая в роли демократии с пистолетом, он наводит порядок там, где оказываются бессильны полиция, закон и гражданская сознательность. Кроме этого Паркера с Ричером роднит и то, что изначально они оба – герои многосерийного американского «pulp-fiction». Романы Дональда Уэстлейка могут стать основой для новой голливудской франшизы. Правда, на старте «Паркер» явно уступает фильму с Крузом.

«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию

Главная проблема фильма Тэйлора Хэкфорда - проигрышная позиция основного сюжета, который выглядит намного скучнее «задника» - социальной и экономической жизни в США. Расслоение предстает во всей красе: начало ленты посвящено обывателям и их незамысловатым развлечениям (бег свиней, конкурс «Красавица штата», танцы для пожилых людей), а в финале аналогичными сочными мазками рисуется побережье богачей, тратящих миллионы на виллы с видом на закат и водную гладь. Равнодушный к социальному расслоению Паркер, разумеется, предпочитает американский демос, не испорченный ни деньгами, ни квартирным вопросом. Тот, в свою очередь, платит ему любовью, доверием, а также, по просчету системы образования, принимает честного разбойника чуть ли не за божественного посланника.

Сюжет же, отличающийся скоростным режимом и прямотой автобана, сливается в мелькание пресных и узнаваемых сцен-ситуаций. Озабоченный собственными демонами, главный герой несется по пунктам назначения поездом мимо нищего, чтобы не убить одного честного жулика, покарать какого-нибудь нечистого на руку мафиози и оставить сексуально неудовлетворенной агента по недвижимости Лесли (Дженнифер Лопес). Сытые игры главных актеров смотрятся вдвойне скучными благодаря ударным эпизодическим ролям – старик, который не может говорить без специального прибора, или мать Лесли, большая поклонница одежды модных цветов и сериалов. Их попадания гораздо точнее «выстрелов» новоявленного бритоголового Робина Гуда, Ника Нолта в неизменном образе пожилого ментора и бесполезной, но очень старательной эрзац-помощницы главного героя, мечтающей об одном из тех домов, что она ежедневно предлагает более зажиточным американцам.

Возникновение «Паркера» как злого брата-близнеца «Джека Ричера», казалось бы, говорит о моде на справедливость, которую не может обеспечить всесильный американский (да и мировой) закон. Однако они выглядят слабым отголоском картин о рассерженных социальной несправедливостью («Таксист», «Одиночество бегуна на длинную дистанцию»). Какой бы задник к ним не подставляли, это в первую очередь боевики, а потом уже ода демократии и попытка навести порядок.


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обсуждение >>
№ 1
Arina2011   1.02.2013 - 14:35
В этом фильме Стэтэм взял на себя роль некого Робин Гуда который неотступно следует своим принципам. Фильм достойный и заслуживает твердую пятерку. Любителям боевиков будет на что посмотреть. Главный герой... читать далее>>
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«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию фотографии
«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию фотографии
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