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«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт

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29 сентября 2019
Любовь спасает мир от зомби-апокалипсиса

«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт

По неопределенной причине на Землю обрушивается катастрофа в виде всеобщей зомбификации. Количество ходячих мертвецов критически превалирует над оставшимися в живых повстанцами, которые ютятся в середине города, окруженные огромной железной стеной. Главный герой (Николас Холт) - новообращенный зомби по имени Р (всё, что сохранилось в памяти о прежней жизни) шатается по аэропорту и ведет пространный внутренний монолог о постигшей его судьбе. Р живёт в боинге и увлекается коллекционированием различных безделушек, слушает на досуге винил (звук лучше!) и цепляется за остатки собственной человечности. Но периодически зов плоти заглушает раздумья, и Р выходит на охоту за мозгами. Во время одной из таких вылазок Р встречает дочь предводителя повстанцев Джулиэтт (Тереза Палмер) и, следуя незнакомому доселе чувству, укрывает ее от толпы собратьев по несчастью в своём боинге. Недоверие и страх Джулиэтт постепенно уступают симпатии и желанию сотрудничать. А Р заново учится быть человеком.

«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт

От тягомотных мистических творений про опасную межвидовую любовь, которые заполонили книжный рынок за последнюю пятилетку, роман американца Айзека Мариона выгодно отличает чувство юмора и находчивость. В нем раскрывается внутренний мир зомби, который тяготится своей неспособностью бегло высказаться вслух на волнующие его темы. Он иронично рассуждает о своем внешнем виде, предается фантазиям о забытой прошлой жизни и дает оценки окружающей его действительности практически безостановочно. Добродушный юмор Мариона отражается даже в таких деталях как имена: несмотря на очевидную аллюзию к бессмертной шекспировской трагедии, имя Р на английском языке образует именно тот звук, который прорывается у зомби сквозь мычание - аррр.

В попытке очеловечить своего героя Марион выдает лежащее на поверхности объяснение неуемной тяги зомби к пожиранию мозгов. Мозги хороши тем, что дают шанс забыться в сладком сне чужих воспоминаний и ненадолго почувствовать себя человеком. Р запасается мозгами покойного парня Джулиэтт и как наркоман, улучив момент, украдкой лакомится чужой жизнью, впитывая между делом полезную информацию на будущее.

«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт

Рассмотреть в зомби человека уже попытался Эндрю Карри в комедийной мелодраме «Фидо» (2006). За основу он взял итог вышедшей двумя годами ранее феерической комедии «Зомби по имени Шон», где человечество не просто счастливо избежало апокалипсиса, но и научилось сосуществовать с зомби, пытаясь выжать из них максимальную выгоду. В «Фидо» все перевернуто с ног на голову: безжалостные американцы образца 60-х используют рабский труд зомби с помощью специальных ошейников, которые нейтрализуют их тягу к убийству и помогают сосредоточится на работе по дому и уходу за детьми. В обоих фильмах проскальзывает жесточайшая сатира на общество потребления, но именно в «Фидо» есть тот самый мотив, который позже развил в своем романе Марион - любовь.

«Тепло наших тел» - это не просто трогательная комедия с отличным романтическим саундтреком и миловидными исполнителями главных ролей (Холт, пожалуй, никогда не был так хорош). Социальный подтекст здесь гораздо глубже, чем может показаться: наличие любви для Р сродни несбыточной мечте, осмелившись на которую, он приобретает стимул вырваться из привычной среды. Фильм, в общем, о том, что чаяния мечтателя могут оказаться не менее заразительными, чем неизвестный недуг, а коллективная сплоченность во имя высоких идеалов в прямом смысле преображает человечество.


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«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт фотографии
«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт фотографии
«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт фотографии
«Тепло наших тел»: Ррр и Джулиэтт фотографии
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№ 1
Lexx   31.01.2013 - 19:04
Ага! Ррррр... и Джулиет влюбились, и Ммммм.... с Капулетти уже не дерутся? )))) Ррррромантика! читать далее>>
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