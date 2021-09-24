«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак»: Трюки. Драки. Джеки Чан

Индиана Джонс в азиатском флаконе
Охотник за сокровищами Джеки Си (Джеки Чан
), он же Азиатский Ястреб, получает задание найти шесть бронзовых голов животных из китайского календаря, украшавших фонтан Летнего Дворца в Пекине и исчезнувших после того, как дворец был разрушен англо-французскими войсками во время Второй опиумной войны. Джеки Си и его команда пускаются на поиски. Выдавая себя за репортера из Нашионал Географик, Ястреб без проблем узнает о местонахождении двух статуэток и знакомится с Коко (Синтхун Яо
) – студенткой-китаянкой, борющейся за то, чтобы исторические ценности являлись общественным достоянием. Пудря мозги то ей, то европейской аристократке Катерине (Лаура Вейссбеккер
), Джеки находит одну голову за другой, и каждая очередная голова знаменует собой все больше трюков, больше навороченных технических приспособлений, больше ненужных персонажей и больше Джеки Чана.
«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак»: смотреть фильм онлайн
Последнее уже является зафиксированным рекордом Гиннесса – Джеки Чан в этом фильме перещеголял экс-рекордсмена Роберта Родригеса
(11 упоминаний в титрах), задействовав себя в 15 основных должностях, среди которых: режиссер, продюсер, сценарист, композитор, постановщик боевых сцен, каскадер и актер, конечно же. Впрочем, последний пункт кажется малосущественным, потому что играть Джеки Чану-актеру нечего – Джеки Чан-сценарист забыл прописать герою характер. В связи с этим сам факт сиквела кажется надуманным и лишним, да и сиквелом «Доспехов Бога»
фильм окрестили только российские прокатчики – в оригинале он называется просто "CZ12" (Chinese Zodiac 2012) и подается скорее как ребут, то есть «переосмысление», а никакой связи с предыдущими «Доспехами» нет. Есть охотник за сокровищами – не то Индиана Джонс
, не то Джеймс Бонд
, не то Барни Росс
, не то все вместе в одном азиатском флаконе.
Сценарный гуру Роберт Макки писал, что «эмоция рождает смысл». Определенно, Джеки Чан убежден, что «Эмоцию Рождают Трюки!», и в общем-то прав. Гонки в костюме из роликовых колес, стеллс-проникновения в особняки, драки в небе, драки под землей, драки в джунглях и в воде – все это на порядок интереснее и веселее, чем время от времени посещающие главного героя размышления на тему, «зачем я это делаю», приписанной для галочки любовной истории и пространной морали на финальных титрах, которые, слава богу, не мешают воздать Джеки за сохранение чистоты жанра и декларирование простой и гениальной как китайская стратагема мысли: кино как аттракцион - это нормально, главное чтобы гэгов побольше.
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