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«Киллер Джо»: Они заказали убийство

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18 сентября 2023
Маленький шедевр от создателя «Французского связного»

«Киллер Джо»: Они заказали убийство

Где-то в Техасе... Семейка недотеп разрабатывает простой план убийства своей родственницы с целью получения страховки. Инициатором идеи стал Крис, задолжавший деньги местной мафии, и страстно ненавидевший свою мать. Она-то и станет мишенью Джо, который в свободное от работы время (он — коп) подрабатывает наемным убийцей. Правда, семейке идиотов нечего ему предоставить в качестве аванса, и тогда киллер затребовал взамен денег Дотти, младшую сестричку Криса...

Смотреть онлайн «Киллер Джо» Уильяма Фридкина
Сюжет многим покажется знакомым. И дело даже не в том, что за многими персонажами проглядывают черты коэновских имбецилов, попадающих в передряги из-за своих «гениальных» планов. Пару лет назад в Театре Наций состоялась премьера спектакля «Киллер Джо» с Еленой Морозовой, Юлией Пересильд и Виталием Хаевым, поставленного Явором Гырдевым по пьесе Трэйси Леттса, на которой основана и новая работа Уильяма Фридкина. Трэйси Леттс написал эту пьесу еще в далеком 1991-м, когда криминальная тема, благодаря братьям Коэнам и Тарантино, переживала очередной рассвет. Поэтому-то и возникают при просмотре ассоциации со множеством известных сюжетов, включая и пьесы Мартина Макдонаха.

«Киллер Джо»: Они заказали убийство

Уильям Фридкин, памятный по таким шедеврам 70-х, как «Французский связной» и «Изгоняющий дьявола», не в первый раз сотрудничает с Леттсом. Семь лет назад вышел их совместный проект «Глюки», где Эшли Джадд боролась с навязчивыми галлюцинациями. То была история о страхах и паранойе, а в данном случае перед нами современная версия сказки про Красавицу и Чудовище, где Зверем представляется киллер, а Красавицей — девственница Дотти. Но темы и идеи пьесы Леттса гораздо шире. Это и срез общества в эпоху бурного развития технологий; и детские комплексы, диктующие манеру поведения людей; и невозможность нормальных чувств в современном мире. В целом же, это просто честная картина о том, каковы мы на самом деле: мелкие, никчемные, недалекие людишки, поступками которых движут секс и деньги.

Благодаря великолепному тексту, Фридкину не составило труда направить своих актеров в нужное русло. Разумеется, картина большей частью представляет собой бенефис Мэттью Макконахи, который, по сути, украл у своих коллег все экранное время. Особенно в жестком брутальном финале, где киллер Джо расставляет все точки над «i». Лишь Джуно Темпл способна удержать на себе внимание, не замечая напора со стороны Макконахи. Впрочем, за это следует благодарить Леттса, придумавшего такую необычную героиню. Что касается Джины Гершон, Эмиля Хирша и Томаса Хэйдена Черча, то они все-таки блестяще отработали свою партию, если учитывать особенности их недалеких персонажей.

«Киллер Джо»: Они заказали убийство

Еще одна приятная особенность ленты — это «невидимость» двух основных фигур, из-за которых и возник весь этот сыр-бор. Мамашу, за которой идет охота, мы лишь увидим мельком один разок, а ее любовника, ставшего поворотным ключом сюжета, нам покажут всего пару раз и то со спины. Можно сказать, что они представляют собой элементы Рока, преследующего основных героев, а это отсылает нас к античному театру, в мир масок, за которыми скрывались истинные лица и чувства.

Нельзя не отметить так же продуманную работу оператора Калеба Дешанеля, реалистичные декорации художника Франко-Джакомо Карбоне и жестковато-лиричные мелодии Тайлера Бэйтса. Впрочем, это уже лишнее, потому как и без их упоминания понятно, что картина у Фридкина получилась неоднозначная и заслуживающая детального просмотра.


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