«Киллер Джо»: Они заказали убийство

Маленький шедевр от создателя «Французского связного»
Где-то в Техасе... Семейка недотеп разрабатывает простой план убийства своей родственницы с целью получения страховки. Инициатором идеи стал Крис
, задолжавший деньги местной мафии, и страстно ненавидевший свою мать. Она-то и станет мишенью Джо
, который в свободное от работы время (он — коп) подрабатывает наемным убийцей. Правда, семейке идиотов нечего ему предоставить в качестве аванса, и тогда киллер затребовал взамен денег Дотти
, младшую сестричку Криса...
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«Киллер Джо» Уильяма Фридкина
Сюжет многим покажется знакомым. И дело даже не в том, что за многими персонажами проглядывают черты коэновских
имбецилов, попадающих в передряги из-за своих «гениальных»
планов. Пару лет назад в Театре Наций
состоялась премьера спектакля «Киллер Джо» с Еленой Морозовой
, Юлией Пересильд
и Виталием Хаевым
, поставленного Явором Гырдевым
по пьесе Трэйси Леттса
, на которой основана и новая работа Уильяма Фридкина.
Трэйси Леттс написал эту пьесу еще в далеком 1991-м, когда криминальная тема, благодаря братьям Коэнам
и Тарантино
, переживала очередной рассвет. Поэтому-то и возникают при просмотре ассоциации со множеством известных сюжетов, включая и пьесы Мартина Макдонаха
.
Уильям Фридкин
, памятный по таким шедеврам 70-х, как «Французский связной»
и «Изгоняющий дьявола»
, не в первый раз сотрудничает с Леттсом. Семь лет назад вышел их совместный проект «Глюки»
, где Эшли Джадд
боролась с навязчивыми галлюцинациями. То была история о страхах и паранойе, а в данном случае перед нами современная версия сказки про Красавицу и Чудовище, где Зверем представляется киллер, а Красавицей — девственница Дотти. Но темы и идеи пьесы Леттса гораздо шире. Это и срез общества в эпоху бурного развития технологий; и детские комплексы, диктующие манеру поведения людей; и невозможность нормальных чувств в современном мире. В целом же, это просто честная картина о том, каковы мы на самом деле: мелкие, никчемные, недалекие людишки, поступками которых движут секс и деньги.
Благодаря великолепному тексту, Фридкину
не составило труда направить своих актеров в нужное русло. Разумеется, картина большей частью представляет собой бенефис Мэттью Макконахи
, который, по сути, украл у своих коллег все экранное время. Особенно в жестком брутальном финале, где киллер Джо расставляет все точки над «i»
. Лишь Джуно Темпл
способна удержать на себе внимание, не замечая напора со стороны Макконахи
. Впрочем, за это следует благодарить Леттса, придумавшего такую необычную героиню. Что касается Джины Гершон
, Эмиля Хирша
и Томаса Хэйдена Черча
, то они все-таки блестяще отработали свою партию, если учитывать особенности их недалеких персонажей.
Еще одна приятная особенность ленты — это «невидимость»
двух основных фигур, из-за которых и возник весь этот сыр-бор. Мамашу, за которой идет охота, мы лишь увидим мельком один разок, а ее любовника, ставшего поворотным ключом сюжета, нам покажут всего пару раз и то со спины. Можно сказать, что они представляют собой элементы Рока, преследующего основных героев, а это отсылает нас к античному театру, в мир масок, за которыми скрывались истинные лица и чувства.
Нельзя не отметить так же продуманную работу оператора Калеба Дешанеля
, реалистичные декорации художника Франко-Джакомо Карбоне
и жестковато-лиричные мелодии Тайлера Бэйтса
. Впрочем, это уже лишнее, потому как и без их упоминания понятно, что картина у Фридкина
получилась неоднозначная и заслуживающая детального просмотра.
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