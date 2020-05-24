«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик

Слай в знакомом амплуа убийцы без страха и упрека
Наемный убийца пенсионного возраста Джеймс Бономо (Сталлоне
) вместе с напарником ждет в баре, не вызывающем доверия, заказчиков с деньгами за последнее дело. Вместо обещанных долларов им присылают безумного наемника (Джейсон Момоа
), двухметрового загорелого детину, который, как часто бывает с людьми его комплекции, легко теряется в толпе. Пока Джимми Бобо, как называют его друзья-убийцы, отлучился по малой нужде, гигант незаметно подкрадывается к его напарнику и зверски убивает. Герой Сталлоне отбивается подручными средствами и, разумеется, обращает великана в бегство. Покинув мужскую уборную, Джимми обещает отомстить незнакомцу с прической «конский хвост», а заодно получить свои деньги. В это же время работодателями Бобо заинтересовалась полиция в лице детектива Тейлора Квона (Сунг Кан
). Так и не найдя мотивированную причину помогать «копу», злостный нарушитель закона решает сотрудничать с корейцем, родившимся в США, просто так.
«Неудержимый»
, поставленный по комиксу француза Алексиса Нолента
, должен был носить название «Пуля в голове», как и первоисточник. Однако постмодернистские игры российских прокатчиков сроднили новый фильм со Сталлоне с двумя его предыдущими картинами. С другой стороны, схожие названия – под стать содержанию этих последних лент. Возникают сомнения, знает ли «экшн-звезда тысячелетия», что снимается в разных проектах. Эту же мысль, вряд ли умышленно, усиливает режиссер Уолтер Хилл
, наполняя фильм бесконечными намеками на «Рэмбо»
, «Рокки»
и другие ленты со Слаем.
Сталлонецентристское устройство картины выражается и в том, что не так важно, кто обращается к главному герою и какие реплики произносят партнеры. Большинство персонажей существуют на экране для того, чтобы в нужный момент прыгнуть головой на летящую пулю, или рассказать зрителю важный отрывок из биографии героя. Бобо, дескать, школу не окончил, служил, сидел в тюрьме, но все равно в глубине души добрый и хороший парень, только добр он не по закону, а по своему «братанскому» кодексу. Учитывая, что аналогичных героев за первый месяц 2013-го года уже нарисовали Том Круз
(«Джек Ричер»
) и Джейсон Стэтэм
(«Паркер»
), стоило ожидать от «Неудержимого» чего-то такого, что коллеги еще не показали. Но Слай и ныне там.
Однако без звезды фильм развалился бы вовсе. Сталлоне, актер старой боевиковой школы, способен на полном серьезе играть в фильме, где фразы «Это мое последнее дело», «Да ты знаешь, какая у меня крыша» или «Я отомщу» произносят без постмодернистской иронии. Затершийся и исчерпавший себя трафарет, по которому голливудские продюсеры вырезают примерно одно и то же что из книги, что из комикса, держится исключительно на статусе актера с пометкой «главный герой боевика» и «кумир детства». В этом плане, Сталлоне, играющий «человека из прошлого», поклонника старинного, никому не известного виски и мобильного телефона с выдвижной антенкой, обладает бесконечным кредитом зрительского доверия. И вряд ли кого-то смутит или рассмешит, что экс-Рэмбо в новом тысячелетии сотрудничает с корейцем, а истребляет зарвавшихся от алчности и чувства собственного достоинства афроамериканца и выходца с Гаити. По сложившейся за почти полвека традиции, Сталлоне должен кого-то неудержимо убивать. Точнее – всех.
обсуждение >>