Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик

Спутник телезрителя >>
24 мая 2020
Слай в знакомом амплуа убийцы без страха и упрека

«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик

Наемный убийца пенсионного возраста Джеймс Бономо (Сталлоне) вместе с напарником ждет в баре, не вызывающем доверия, заказчиков с деньгами за последнее дело. Вместо обещанных долларов им присылают безумного наемника (Джейсон Момоа), двухметрового загорелого детину, который, как часто бывает с людьми его комплекции, легко теряется в толпе. Пока Джимми Бобо, как называют его друзья-убийцы, отлучился по малой нужде, гигант незаметно подкрадывается к его напарнику и зверски убивает. Герой Сталлоне отбивается подручными средствами и, разумеется, обращает великана в бегство. Покинув мужскую уборную, Джимми обещает отомстить незнакомцу с прической «конский хвост», а заодно получить свои деньги. В это же время работодателями Бобо заинтересовалась полиция в лице детектива Тейлора Квона (Сунг Кан). Так и не найдя мотивированную причину помогать «копу», злостный нарушитель закона решает сотрудничать с корейцем, родившимся в США, просто так.

«Неудержимый», поставленный по комиксу француза Алексиса Нолента, должен был носить название «Пуля в голове», как и первоисточник. Однако постмодернистские игры российских прокатчиков сроднили новый фильм со Сталлоне с двумя его предыдущими картинами. С другой стороны, схожие названия – под стать содержанию этих последних лент. Возникают сомнения, знает ли «экшн-звезда тысячелетия», что снимается в разных проектах. Эту же мысль, вряд ли умышленно, усиливает режиссер Уолтер Хилл, наполняя фильм бесконечными намеками на «Рэмбо», «Рокки» и другие ленты со Слаем.

«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик

Сталлонецентристское устройство картины выражается и в том, что не так важно, кто обращается к главному герою и какие реплики произносят партнеры. Большинство персонажей существуют на экране для того, чтобы в нужный момент прыгнуть головой на летящую пулю, или рассказать зрителю важный отрывок из биографии героя. Бобо, дескать, школу не окончил, служил, сидел в тюрьме, но все равно в глубине души добрый и хороший парень, только добр он не по закону, а по своему «братанскому» кодексу. Учитывая, что аналогичных героев за первый месяц 2013-го года уже нарисовали Том Круз («Джек Ричер») и Джейсон Стэтэм («Паркер»), стоило ожидать от «Неудержимого» чего-то такого, что коллеги еще не показали. Но Слай и ныне там.

Однако без звезды фильм развалился бы вовсе. Сталлоне, актер старой боевиковой школы, способен на полном серьезе играть в фильме, где фразы «Это мое последнее дело», «Да ты знаешь, какая у меня крыша» или «Я отомщу» произносят без постмодернистской иронии. Затершийся и исчерпавший себя трафарет, по которому голливудские продюсеры вырезают примерно одно и то же что из книги, что из комикса, держится исключительно на статусе актера с пометкой «главный герой боевика» и «кумир детства». В этом плане, Сталлоне, играющий «человека из прошлого», поклонника старинного, никому не известного виски и мобильного телефона с выдвижной антенкой, обладает бесконечным кредитом зрительского доверия. И вряд ли кого-то смутит или рассмешит, что экс-Рэмбо в новом тысячелетии сотрудничает с корейцем, а истребляет зарвавшихся от алчности и чувства собственного достоинства афроамериканца и выходца с Гаити. По сложившейся за почти полвека традиции, Сталлоне должен кого-то неудержимо убивать. Точнее – всех.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий 23 года   9.02.2013 - 20:11
Сталонне уже 70 лет скоро! а он все крутых парней играет, и в отличной физической форме))) Молодец мужик! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Джек Ричер»: Человек и закон
«Джек Ричер: Никогда не возвращайся»: Настоящий герой уклоняется от пуль и алиментов
«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики
«Паркер»
«Неудержимые 2»
Джейсон Момоа: «Хаку - отличный способ начать прослушивание»
Поиск по меткам
Американское киноБоевиктриллер
персоны
Адевале Акиннуойе-АгбайеСон КанХолт МакКалланиДжейсон МомоаВероника РосатиДжон СедаКристиан СлэйтерСильвестр СталлонеУолтер ХиллСара Шахи
фильмы
Неудержимый

фотографии >>
«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик фотографии
«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик фотографии
«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик фотографии
«Неудержимый»: Сталлонецентристский боевик фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Сергей Щербин
Андрес Гарсия
Даг Джонс
Мишель Лонсдейл
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен