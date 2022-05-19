«Мастер»: Найди своего хозяина

Красивый и неспешный фильм о поисках покровителя
Сутулый моряк Фредди Куэлл (Хоакин Феникс
), самый большой талант которого делать сногсшибательную бормотуху из таких подручных средств как ракетное топливо или проявитель, после окончания Второй Мировой возвращается на Родину. Со скандалом сбежав с двух рабочих мест, пьяный Фредди забредает на яхту в поисках новой работы, а наутро знакомится с руководителем рейса, румяным мужчиной по имени Ланкастер Додд (Филипп Сеймур Хоффман
), идейным вдохновителем секты под названием «Миссия».
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«Мастер» Пола Томаса Андерсона
Как любой создатель мелкого культа, Додд — искусный оратор и демагог. Основы его деятельности лежат на границе между психологией и столоверчением: с помощью гипноза он вводит последователей культа в транс за тем, чтобы они могли заглянуть в свои прошлые жизни. Додд быстро распознает в Куэйле слабый и доверчивый ум, вводит его в круг своей семьи и начинает практиковать на Фредди свои незатейливые психологические фокусы. Со временем Фредди становится правой рукой Додда, а заодно и его цепным псом.
Слово Master в переводе с английского языка (помимо дословного очевидного «мастер») означает также «хозяин» или «учитель». Мастером в прямом смысле слова можно назвать актёра Хоакина Феникса, который вышел за пределы человеческой природы и показал натуральное животное. Нейтральный перевод, которым ограничились российские прокатчики — самая неподходящая характеристика отношений Куэйла и Додда. Мелькнувшее в начале знакомства героев сотрудничество быстро начинает мутировать в подобие отношений Отца и Сына, Учителя и Ученика, Хозяина и Слуги. Эта история вовсе не о мужской дружбе, а об обоюдном покровительстве, которым обмениваются герои (каждый в доступной ему манере) и защите. Архетипический герой Феникса напоминает сразу и Адама, и Блудного Сына, и Петра, и Иуду. Его любовь к Додду происходит не столько из веры, сколько из верности.
Гонимый отовсюду, неприкаянный, никем не любимый Куэйл, который внешне больше напоминает дикого зверя, чем человека, находит приют у щедрого незнакомца. Додд, который до встречи с Фредди по большей части распинался в салонах перед экзальтированными старушками, впервые видит перед собой загнанного в тупик человека, нуждающегося в помощи. И впервые, может быть, его распространенная болтовня приобретает смысл и дает какие-то результаты. Самозванец, чьи способности частенько вызывают сомнения у скептиков, он случайно находит любопытный экземпляр для своих исследований, который подпитывает чувство его собственной значимости.
Вечно беременная жена Додда (Эми Адамс
) — серый кардинал. На людях она — верный союзник, наедине с мужем — властный диктатор, из той породы людей, что мягко стелят, но жестко спать. Неуправляемая натура Фредди, алкоголика с патологической ненавистью к себе, одержимого видениями детородных органов и голых женских тел, слабо, но отражается в непоседливой фигуре Додда, склонного к широким жестам. Додд с трудом усмиряет Фредди, жена одергивает Додда — простенькая бытовая иерархия.
Несмотря на все отрицания режиссера, принято считать, что прототипом образа Додда стал отец сайентологии Рон Д. Хаббард. В рамках высказываемой Андерсоном
мысли это совершенно неважно. «Мастер»
— красиво снятый, неспешный фильм о том, что даже проходимец может стать учителем для того, кто всего-то искал хозяина.
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