«Прекрасные создания»: Слияние и Поглощение

Ещё одна история про любовь с угрозой для жизни
15-летняя Лена Дюкейн (Элис Энглерт
), сменив с десяток школ, переезжает в южный городок Гатлин к своему дяде Мейкону (Джереми Айронс
), затворнику и чудаку. В школе «христанутые» одноклассницы громко молятся и обзывают Лену ведьмой, учитель задает читать «Убить пересмешника», а самый симпатичный парень в классе Итан (Олден Эренрайк
) видел Лену во сне и еще до ее приезда в Гатлин успел влюбиться. Все попытки Итана завязать дружбу с Леной оборачиваются мороком и галлюцинациями. Но, проявив настойчивость, Итан вместе с заветным поцелуем получает темную историю родословной Дюкейн и знакомится с династией заклинателей.
«Прекрасные создания»: смотреть фильм онлайн
Бездонный Ящик Пандоры, ключ к которому подобрала пресловутая госпожа Мейер (чье имя еще не раз будет помянуто в ближайшие несколько лет), продолжает извергать наружу одинаковых с лица детей тьмы. Опять неприметная брюнетка, опять самый проницательный и симпатичный одноклассник, опять тайны, преграды и опасности. Любовь с угрозой для жизни — волнующий мотив и самый продаваемый тренд последних лет. Поскольку за прошедшую пару столетий в обществе кое-что поменялось, и классовые, расовые или религиозные различия уже мало что значат, опасность близких отношений перекочевала в мир столкновения обычного со сверхъестественным. Пацифизм нового поколения писателей-мистиков выражается в том, что исход этого столкновения разрешается путем компромисса в виде появления нового совершенного вида, объединяющего в себе признаки двух сторон.
В «Прекрасных созданиях»
долго назревающий конфликт темной и светлой сил схлопывается примерно таким же путём. Это достаточно философский и гуманный подход, который легко коррелирует с нашей объективной реальностью. Вырожденческие попытки сохранить чистоту вида обречены на провал. Будущее на стороне слияния, а не ксенофобии и геноцида. С этой точки зрения многочисленные произведения про любовь людей к вампирам, зомби, оборотням и ведьмам попахивают вовсе не извращением, а самой обычной толерантностью. Смех смехом, но очень может быть, что подобные романы подспудно воспитывают новое поколение людей, открытых любым связям. Хотя, кого я обманываю, цимес всех этих произведений кроется в любовном томлении.
«Созданий» от прочих собратьев по сумеречной полке отличает наличие сатиры на пуританскую Америку, которая со времен Натаниэля Готторна не сильно изменилась в вопросах морали. Союз верующих девственниц в коротких узких юбочках, ополчившихся против Лены, вызывает в памяти кружок фанатичных Свидетелй Иеговы из комедии «Отличница легкого поведения
». Воскресные церковные проповеди из уст прислужницы Сатаны — удар не в бровь, а в глаз. А уж то, что действие разворачивается в одном из южных штатов, которые, как известно, болезненно воспринимают реформы — правило номер один в историях о предрассудках.
Смелый вклад в неизвестных актеров, исполняющих главные роли, застрахован знаменитыми исполнителями второстепенных персонажей. Но скромные спецэффекты выдают с головой недостачу бюджета. Впрочем, это не портит общего впечатления. В отличие от дубляжа.
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