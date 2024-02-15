«Метро»: Российский «Титаник»-mini

Отечественный фильм-катастрофа, в котором стихию побеждает любовь
Обычным будним утром в тоннеле метрополитена на кольцевой линии образуется трещина в стене, через которую с увеличивающимся напором сочится вода из Москвы-реки. Причиной этому послужила активная застройка, ведущаяся в центральной части столицы. Утром того же дня брак врача Андрея Гарина (Сергей Пускепалис
) и его жены Ирины (Светлана Ходченкова
) начинает трещать по швам. Женщина уже год обманывает мужа в объятиях любовника — циничного предпринимателя Владимира (Анатолий Белый
) (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
). Личная драма и драма общественная перемешиваются в водовороте экстремальных событий.
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«Метро»
Фильм «Метро»
, снятый по одноименной книге Дмитрия Сафонова, драматургически выстроен почти как механический балет. Гарин не может отвести дочь на машине в школу, и они спускаются в метро, чтобы проехать две станции до школы. Парень (Алексей Бардуков
) хочет познакомиться с девушкой (Катерина Шпица
), она отвечает отказом, но разговор завязывается в злополучном поезде. Бизнесмен-любовник опаздывает на важную встречу, так как Садовое кольцо превратилось в неподвижную асфальтовую реку, поэтому он вынужден после десятилетнего перерыва опуститься до поездки с согражданами. Наконец, любительница водки по утрам (Елена Панова
), убегая от стражей порядка, скрывается в лабиринтах метрополитена и тоже оказывается в составе, который движется к неизбежному. Когда секундомер отмеряет полчаса, нагнетаемый музыкой и монтажом саспенс уступает место масштабной картине катастрофы. Жизнь на экране замирает — от переизбытка эмоций гаснет даже экран. Потом затишье — и второй акт.
Чтобы зритель не расслаблялся, история «Метро» расщеплена на множество микросюжетов: реакция властей, происки бессовестных журналистов, рабочие переживания Ирины, которая не может дозвониться ни до мужа, ни до дочки, паника возле станции метро и, конечно, галерея пострадавших, находящихся в вечном движении. С рядом оговорок фильм Антона Мегердичева
становится кинопроекцией тех страхов, которые вспыхивали в сознании у людей во время терактов в московском (и не только) метро. Вместе с тем картина демонстрирует сплошь положительные человеческие качества, открывающиеся в стрессовых ситуациях, а также чувства, усиливающиеся от отчаяния. Например, отношения героев Бардукова и Шпицы выглядят, возможно, более сказочными, чем у ДиКаприо
и Уинслет
в «Титанике»
.
По качеству компьютерной графики, правда, отечественный фильм-катастрофа еще не готов тягаться с передовыми голливудскими картинами, но этот недостаток компенсируется работой актерского ансамбля. Сергей Пускепалис несет моральную ношу обеспокоенного отца, мужа, преданного женой, и врача, отвечающего за чужие жизни. Вновь маску самоуверенного негодяя примеряет Анатолий Белый, чей отрицательный заряд чуть гасит Станислав Дужников
в роли нелепого и болтливого курьера. Их не менее органично дополняют две молодые актрисы — Катерина Шпица и Анфиса Вистингаузен
. Первая разряжает мрачную атмосферу подземки хрупкостью девушки-астматички, вторая — детской непосредственностью, которая порой скрыта за по-детски же нелепой обидой.
Несмотря на тщательное ваяние великой кинематографической иллюзии, «Метро» не пренебрегает и характерными особенностями современности. Хамство, неприязнь к приезжим, пробки, проблемы с оборудованием в больницах. Даже глава метрополитена (Владимир Стержаков
) изображен с некоторой иронией: сначала он мусолит пальцами сигарету, но так и не закуривает, а затем тайком выпивает водку из пластикового стаканчика. Фильм Антона Мегердичева напоминает «72 метра
», в котором экипаж подводной лодки оказался отрезанным от внешнего мира, незримый маятник хладнокровно отсчитывал секунды, и промедление было смерти подобно. Разность же финалов обусловлена тем, что в «Метро» есть высшее правосудие, вершащееся по законам кармы: вора бьет током, а бизнесмен оказывается в центре катастрофы, вызванной бесконтрольным возведением домов, на котором специализируется его фирма. Ну, а любовь побеждает речную воду, гранит, безалаберность, астму и смерть.
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