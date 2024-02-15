Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Метро»: Российский «Титаник»-mini

Спутник телезрителя >>
15 февраля 2024
Отечественный фильм-катастрофа, в котором стихию побеждает любовь

«Метро»: Российский «Титаник»-mini

Обычным будним утром в тоннеле метрополитена на кольцевой линии образуется трещина в стене, через которую с увеличивающимся напором сочится вода из Москвы-реки. Причиной этому послужила активная застройка, ведущаяся в центральной части столицы. Утром того же дня брак врача Андрея Гарина (Сергей Пускепалис) и его жены Ирины (Светлана Ходченкова) начинает трещать по швам. Женщина уже год обманывает мужа в объятиях любовника — циничного предпринимателя Владимира (Анатолий Белый) (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов). Личная драма и драма общественная перемешиваются в водовороте экстремальных событий.

Смотреть онлайн «Метро»
Фильм «Метро», снятый по одноименной книге Дмитрия Сафонова, драматургически выстроен почти как механический балет. Гарин не может отвести дочь на машине в школу, и они спускаются в метро, чтобы проехать две станции до школы. Парень (Алексей Бардуков) хочет познакомиться с девушкой (Катерина Шпица), она отвечает отказом, но разговор завязывается в злополучном поезде. Бизнесмен-любовник опаздывает на важную встречу, так как Садовое кольцо превратилось в неподвижную асфальтовую реку, поэтому он вынужден после десятилетнего перерыва опуститься до поездки с согражданами. Наконец, любительница водки по утрам (Елена Панова), убегая от стражей порядка, скрывается в лабиринтах метрополитена и тоже оказывается в составе, который движется к неизбежному. Когда секундомер отмеряет полчаса, нагнетаемый музыкой и монтажом саспенс уступает место масштабной картине катастрофы. Жизнь на экране замирает — от переизбытка эмоций гаснет даже экран. Потом затишье — и второй акт.

«Метро»: Российский «Титаник»-mini

Чтобы зритель не расслаблялся, история «Метро» расщеплена на множество микросюжетов: реакция властей, происки бессовестных журналистов, рабочие переживания Ирины, которая не может дозвониться ни до мужа, ни до дочки, паника возле станции метро и, конечно, галерея пострадавших, находящихся в вечном движении. С рядом оговорок фильм Антона Мегердичева становится кинопроекцией тех страхов, которые вспыхивали в сознании у людей во время терактов в московском (и не только) метро. Вместе с тем картина демонстрирует сплошь положительные человеческие качества, открывающиеся в стрессовых ситуациях, а также чувства, усиливающиеся от отчаяния. Например, отношения героев Бардукова и Шпицы выглядят, возможно, более сказочными, чем у ДиКаприо и Уинслет в «Титанике».

По качеству компьютерной графики, правда, отечественный фильм-катастрофа еще не готов тягаться с передовыми голливудскими картинами, но этот недостаток компенсируется работой актерского ансамбля. Сергей Пускепалис несет моральную ношу обеспокоенного отца, мужа, преданного женой, и врача, отвечающего за чужие жизни. Вновь маску самоуверенного негодяя примеряет Анатолий Белый, чей отрицательный заряд чуть гасит Станислав Дужников в роли нелепого и болтливого курьера. Их не менее органично дополняют две молодые актрисы — Катерина Шпица и Анфиса Вистингаузен. Первая разряжает мрачную атмосферу подземки хрупкостью девушки-астматички, вторая — детской непосредственностью, которая порой скрыта за по-детски же нелепой обидой.

Несмотря на тщательное ваяние великой кинематографической иллюзии, «Метро» не пренебрегает и характерными особенностями современности. Хамство, неприязнь к приезжим, пробки, проблемы с оборудованием в больницах. Даже глава метрополитена (Владимир Стержаков) изображен с некоторой иронией: сначала он мусолит пальцами сигарету, но так и не закуривает, а затем тайком выпивает водку из пластикового стаканчика. Фильм Антона Мегердичева напоминает «72 метра», в котором экипаж подводной лодки оказался отрезанным от внешнего мира, незримый маятник хладнокровно отсчитывал секунды, и промедление было смерти подобно. Разность же финалов обусловлена тем, что в «Метро» есть высшее правосудие, вершащееся по законам кармы: вора бьет током, а бизнесмен оказывается в центре катастрофы, вызванной бесконтрольным возведением домов, на котором специализируется его фирма. Ну, а любовь побеждает речную воду, гранит, безалаберность, астму и смерть.


версия для печати

обсуждение >>
№ 21
Одетта (Москва)   28.02.2013 - 12:38
Я нечасто хожу на зрелищные фильмы, тем более российского производства, но "Метро" мне понравилось. В нем есть и реализм, и героизм - настоящий, не из комиксов - и даже юмор местами. В принципе,... читать далее>>
№ 20
ПростоБорис (Москва)   25.02.2013 - 17:09
Нормальное кино, кстати. Приличный российский фильм-катастрофа, как бы ни странно это не звучало. Конечно, переборщили в долгой и нудной сцене торможения, ну да ладно, вроде по сценарию скорость максимальная... читать далее>>
№ 12
МироВлад   23.02.2013 - 02:42
... Олег, вы неисправимы. Почему вы так любите употреблять слова, значения которых не понимаете? Вам вообще слово блокбастер понятно? Это во-первых. А во-вторых, сейчас оригинальных идей вообще не существует.... читать далее>>
№ 10
Серегей Ванинков (Москва)   22.02.2013 - 02:53
А я вас, в своё время приметил на сайте Афиши, может года два-три назад, но сейчас вот перешел сюда, ибо на Афише вообще невозможно находиться. ... читать далее>>
№ 9
rutaglo   22.02.2013 - 02:03
... Сарказм и пародию знаю, но в современном обществе не всегда распознаю. Как уже сказали, здесь так выражаются) читать далее>>
Всего сообщений: 13
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает
Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
Сергей Пускепалис погиб в ДТП
«Пальма» выйдет в китайский прокат
Скончался народный артист России Сергей Сосновский
Всё кинеальное просто: Ирина Горбачёва, Роман Курцын и Алексей Филимонов
«Кинотавр»: Краткая история российского кино на фоне истории страны
Отечественное кино продолжает движение вверх: 10 самых кассовых российских фильмов
104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
«Жги!», «Ёлки новые» и ещё 10 фильмов декабря
«Салют-7»: Как снимали русскую «Гравитацию»
Китай хочет присвоить российское «Метро»
10 причин стреляться с «Дуэлянтом»
В киноклубе «Эльдар» состоится творческий вечер Анатолия Белого
33 российских фильма 2016-го: Чем дышит наше кино?
«Формула кино» и «Синема парк» против обеспечения 20% экранного времени российским фильмам
10 российских фильмов, которые вы не видели, а зря
«Метро» стал самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате
Сергей Пускепалис: «Мы все из одной коммуналки»
Российское кино в Скандинавии
Поиск по меткам
Алексей ФилипповРоссийские фильмы
персоны
Сергей Астахов (II)Алексей БардуковАнатолий БелыйАнфиса ВистингаузенСтанислав ДужниковДенис КурышевИван МакаревичАлексей МаслодудовАнтон МегердичевАлександр НаумовЕлена ПановаКирилл ПлетнёвСергей ПускепалисРоман РадовНиколай РябковСергей СосновскийИгорь ТолстуновАлександр ФисенкоСветлана ХодченковаКатерина Шпица
фильмы
Метро

фотографии >>
«Метро»: Российский «Титаник»-mini фотографии
«Метро»: Российский «Титаник»-mini фотографии
«Метро»: Российский «Титаник»-mini фотографии
«Метро»: Российский «Титаник»-mini фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Колесникова
14 февраля ушла из жизни актриса Тамара Колесникова.
Виктория Островская
13 февраля ушла из жизни актриса Виктория Островская.
Нина Молева
11 февраля ушла из жизни актриса, театральный деятель Нина Молева.

День рождения >>

Юлия Кадушкевич
Екатерина Крупенникова
Алексей Макаров
Ирина Малышева
Владимир Пучков
Агриппина Стеклова
Нонна Терентьева
Анна Уколова
Анатолий Хостикоев
Лёля Хохлова (II)
Клэр Блум
Флоринда Болкан
Кевин МакКарти
Джейн Сеймур
Тото
Крис Фарли
Ядвига Янковская-Цесляк
все родившиеся 15 февраля >>

Афиша кино >>

Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Между нами лето
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2024
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен