«Охота»: Неси ружьё

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На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

В ночь с 25 на 26 августа, 02:05, ОТР

60 лет самому изобретательному режиссеру Южной Кореи

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Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим

Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»