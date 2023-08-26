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«Охота»: Неси ружьё

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26 августа 2023
Злободневный эксплуатейшн о педофилии

«Охота»: Неси ружьё

Режиссер Томас Винтерберг — друг и соратник Ларса Фон Триера, вместе с которым они в свое время бросили в лицо истеблишмента манифест «Догма-95». Его новый фильм — вывернутое наизнанку «Торжество», самая известная его работа, сделанная в рамках той самой «Догмы».

Смотреть онлайн «Охота» Томаса Винтерберга
Главный герой (Мадс Миккельсен), добропорядочный датчанин среднего возраста, работает воспитателем в детском саду и добивается от своей бывшей жены права видеться с сыном. С самого начала фильма нам показывают его как идеального члена общества: импозантный, деликатный, нежный интеллигент. Единственное, в чем выражается его брутальность, это безобидные посиделки с друзьями и традиционное мужское развлечение — охота. После тяжелого развода у него завязываются новые отношения с коллегой-воспитательницей, и скоро вроде бы все должно окончательно наладиться, но одна из подопечных, дочь лучшего друга, проявляет к милахе-наставнику слишком много внимания. В ответ на естественную дистанцию в ней затаится обида, и несколько детских глупостей, произнесенных в сердцах, будут восприняты взрослыми слишком серьезно.

«Охота»: Неси ружьё

«Торжество», по-висконтиевски вскрывавшее перверсии, гноящиеся за фасадом благополучия, тоже касалось педофилии. Именно после этого фильма Винтербергу пришла в голову идея показать ту же проблему с другого ракурса. Началось кропотливое изучение материала. На этот раз ему удалось очень детализировано и правдоподобно изобразить механизм массовой истерии. В «Торжестве» феодальная мораль заставляла членов семьи хранить непристойную тайну, в то время как здесь параноидальный страх либерального общества нарушить социальные табу заставляет жителей городка сплотиться и начать «охоту на ведьм», точь-в-точь как в средние века. Вчерашние друзья по бане и охотничьему клубу, коллеги, все жители города сначала перестают здороваться, затем отпускать еду в магазинах, а потом и вовсе бьют окна и подбрасывают труп любимого пса. В фильме нет интриги, мы с самого начала знаем, что герой невиновен, но в напряжении держит надежда на разумный исход. По мере того, как город сходит с ума, мы наблюдаем и постепенное внутреннее освобождение гонимой жертвы случайности и искренне ликуем, когда избитый, он возвращается в магазин, чтобы дать по морде мяснику и забрать свои продукты. Любопытно, что чуть ли не единственным разумным персонажем, неподвластным коллективному безумию, оказывается девушка из Восточной Европы.

Процесс, который ведут над персонажем Миккельсена, конечно, кафкианский, и в голове всплывает другой фильм об угнетении без права оправдаться — «Классовые отношения» Штраубов, снятые по роману Кафки «Америка». Но в отличие от него, в «Охоте» нет никакого остранения и необходимой художественной условности. Визуально он напоминает «Догму» ручной камерой и стремлением к реализму, но «Догму» беззубую, прошедшую тщательный пост-продакшн и поставленную на службу конвенциональной режиссуре. Винтербергу удалось снять фильм качественный, удивительно злободневный и выполняющий важную социальную задачу. Но это все-таки скорее эксплуатейшн: эмоциональный аттракцион смазан, и прилежно работает. Все его достоинства проходят по разряду утилитарных, и если он и останется в истории кино, то только за это.


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