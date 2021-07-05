«Возвращение героя»: I'll be back

Балет из перестрелок с Арнольдом Шварценеггером
Арнольд Шварценеггер
, борец за экологию, любитель женщин, тигров и танков, бизнесмен и бывший губернатор Калифорнии, ну и наконец, актер, на фильмах которого выросло целое «видеосалонное» поколение, вернулся в кино. Последний герой боевиков при этом согласился работать с корейцем Ким Чжи Уном
(«Я видел дьявола»
, «История двух сестер
»), впервые взявшимся за съемки фильма в Америке, и тут уж многие затаили дыхание в ожидании либо пана, либо провала, в том числе и ваш покорный слуга. Не будем выдерживать театральную паузу и сразу скажем – это не провал, но и не суперэкшен, которого почти все ожидали.
По сути корейский творец взялся за вольную перелицовку вестерна с Гэри Купером «Ровно в полдень»
: немолодой шериф остается в маленьком приграничном городке на пути у приближающегося преступника, сбежавшего от ФБР, и встречающей его на границе с Мексикой банды головорезов. Единственная разница – Гэри Куперу отказали в помощи все жители городка, в том числе близкие друзья, и он вынужден один противостоять злодеям, а Шварценеггер остался в опустевшем населенном пункте с командой верных помощников и целым складом с арсеналом и боеприпасами, принадлежащим помешанному на оружии гику (Джонни Ноксвил
из «Чудаков»
). И, конечно же, там, где у режиссера фильма 52-го года Циннемана
настоящая драма и нелицеприятное замечание про человеческую сущность, у Чжи-уна шутка на шутке и настоящий балет из перестрелок, словом, - поклон в пояс ранним боевикам со Шварцем.
Хотя Шварценеггер в самом начале фильма на вопрос «как ты себя чувствуешь?» отвечает: «старым», «Возвращение героя» не скатывается к нанизыванию туповатых гэгов на вялый сюжетный хребет, как в случае со вторыми «Неудержимыми»
, где у бывшего губернатора была роль манекена с пулеметом. А главное, в роли шерифа он совершенно не выглядит старым или неуместным.
Надо отметить, что его выгодно «оттеняют» актеры второго плана. Кроме Фореста Уитэкера
в роли проворонившего наркобарона фэбээровца и возглавляющего «комиссию по встрече» плохиша, прекрасного Питера Стормаре
, в фильме засветился действительно хороший актер Луис Гузман
и появляющийся, чтобы быть убитым, но от этого еще более любимый Гарри Дин Стэнтон
. Те, кто уважают Джонни Ноксвила, получают в его лице дополнительный бонус, хотя я скорее был рад, что он не так уж часто шутит. Единственный, кто не очень красит вполне неплохой гибрид экшн-фильма и вестерна – это мчащийся на гоночном авто к границе наркобарон, красавец, франт и фат Кортес (Эдуардо Норьега
). Как-то не верится, что в финальном stand-off'е на мосту он почти что смог уделать героя Шварца. Полноте, это как минимум не солидно.
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