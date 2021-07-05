Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Возвращение героя»: I'll be back

Спутник телезрителя >>
5 июля 2021
Балет из перестрелок с Арнольдом Шварценеггером

«Возвращение героя»: I'll be back

Арнольд Шварценеггер, борец за экологию, любитель женщин, тигров и танков, бизнесмен и бывший губернатор Калифорнии, ну и наконец, актер, на фильмах которого выросло целое «видеосалонное» поколение, вернулся в кино. Последний герой боевиков при этом согласился работать с корейцем Ким Чжи Уном («Я видел дьявола», «История двух сестер»), впервые взявшимся за съемки фильма в Америке, и тут уж многие затаили дыхание в ожидании либо пана, либо провала, в том числе и ваш покорный слуга. Не будем выдерживать театральную паузу и сразу скажем – это не провал, но и не суперэкшен, которого почти все ожидали.

По сути корейский творец взялся за вольную перелицовку вестерна с Гэри Купером «Ровно в полдень»: немолодой шериф остается в маленьком приграничном городке на пути у приближающегося преступника, сбежавшего от ФБР, и встречающей его на границе с Мексикой банды головорезов. Единственная разница – Гэри Куперу отказали в помощи все жители городка, в том числе близкие друзья, и он вынужден один противостоять злодеям, а Шварценеггер остался в опустевшем населенном пункте с командой верных помощников и целым складом с арсеналом и боеприпасами, принадлежащим помешанному на оружии гику (Джонни Ноксвил из «Чудаков»). И, конечно же, там, где у режиссера фильма 52-го года Циннемана настоящая драма и нелицеприятное замечание про человеческую сущность, у Чжи-уна шутка на шутке и настоящий балет из перестрелок, словом, - поклон в пояс ранним боевикам со Шварцем.

«Возвращение героя»: I'll be back

Хотя Шварценеггер в самом начале фильма на вопрос «как ты себя чувствуешь?» отвечает: «старым», «Возвращение героя» не скатывается к нанизыванию туповатых гэгов на вялый сюжетный хребет, как в случае со вторыми «Неудержимыми», где у бывшего губернатора была роль манекена с пулеметом. А главное, в роли шерифа он совершенно не выглядит старым или неуместным.

Надо отметить, что его выгодно «оттеняют» актеры второго плана. Кроме Фореста Уитэкера в роли проворонившего наркобарона фэбээровца и возглавляющего «комиссию по встрече» плохиша, прекрасного Питера Стормаре, в фильме засветился действительно хороший актер Луис Гузман и появляющийся, чтобы быть убитым, но от этого еще более любимый Гарри Дин Стэнтон. Те, кто уважают Джонни Ноксвила, получают в его лице дополнительный бонус, хотя я скорее был рад, что он не так уж часто шутит. Единственный, кто не очень красит вполне неплохой гибрид экшн-фильма и вестерна – это мчащийся на гоночном авто к границе наркобарон, красавец, франт и фат Кортес (Эдуардо Норьега). Как-то не верится, что в финальном stand-off'е на мосту он почти что смог уделать героя Шварца. Полноте, это как минимум не солидно.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
ТДВ   18.04.2013 - 23:55
... - на что? читать далее>>
№ 2
Сергей РГ (Алма-Ата)   6.03.2013 - 04:53
Честно говоря, эта американская "крутость" уже сидит в печенках, а престарелые "герои" и "неудержимые" кроме жалости, никаких эмоций не вызывают... читать далее>>
№ 1
OOPS-TOP (Липецк.обл.)   22.02.2013 - 12:02
Посмотрел недавно,хороший фильм для любителей боевиков,короче есть на что посмотреть:) читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гражданская оборона
Экшн-2013
13 фильмов февраля'13
Арнольд Шварценеггер на Красной Площади
Железный Арни приедет на танке?
Кино-2013
Железный Арни вернется в Москву
«Неудержимые 2» - в прокате
Поиск по меткам
Американское киноБоевикДмитрий Карпюктриллер
персоны
Джейми АлександрДжон Патрик АмедориЗак ГилфордЛуис ГусманДжонни НоксвиллЭдуардо НорьегаГенезис РодригесРодриго СанторуПитер СтормареГарри Дин СтэнтонФорест УитакерДэниэл ХенниКим Чжи УнАрнольд Шварценеггер
фильмы
Возвращение героя

фотографии >>
«Возвращение героя»: I'll be back фотографии
«Возвращение героя»: I'll be back фотографии
«Возвращение героя»: I'll be back фотографии
«Возвращение героя»: I'll be back фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Меньшов
5 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Меньшов.
Юрий Петров
4 июля ушёл из жизни актёр Юрий Петров.
Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.

День рождения >>

Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Людмила Колесникова
Павел Морозенко
Глеб Пускепалис
Евгений Славский
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Василий Фунтиков
Женевьева Град
Диана Линн
Иза Миранда
Ширли Найт
Уоррен Оутс
Иоанна Пежак
Райан Хэнсен
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен