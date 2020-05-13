Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

Спутник телезрителя >>
13 мая 2020
Параноидальный аттракцион с инопланетянами

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

В благовидном американском пригороде, где бассейны радуют глаз чистой лазурной водой, а уютные двухэтажные дома с легко выбиваемыми дверями внушают жильцам чувство защищенности, начинают происходить странные вещи. Жертвой паранормальных явлений становится среднестатистическая семья Барретт – муж, жена и двое сыновей. В первую ночь миссис Барретт (Кери Расселл) обнаруживает открытый холодильник, разбросанную по полу еду и отворенную настежь дверь на задний двор. Творящиеся каждую ночь мистические события становятся «все страньше и страньше»: то пропадают все фотографии, то срабатывает сигнализация, будто в дом проникли сразу со всех сторон, а однажды утром три стаи перелетных птиц атакуют дом, как японские летчики-камикадзе. Пока муж (Джош Хэмилтон) пытается найти этому логическое объяснение, выясняется, что младший сын Сэм (Кадан Рокетт) видел во сне некоего Дрему из детской страшилки, который все это вытворяет, а тот просил мальчика никому не рассказывать об увиденном.

«Мрачные небеса» открываются эпиграфом из писателя-фантаста Артура Чарльза Кларка: «Существует две возможности: либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны». Затем под грозную музыку рисуется идиллический американский пригород, за чьей подстриженной изгородью Дэвид Линч так любит находить скрытые желания и психические отклонения обывателей-соотечественников. Возникнув как персонаж детской страшилки (вольный пересказ гофмановского «Песочного человека»), инопланетный разум становится все более агрессивным. Бывалый охотник на пришельцев Эдвин Поллард (Дж. К. Симмонс) объясняет перепуганным Барреттам, что гости из открытого космоса используют против людей их страхи, возможно, даже ставят какие-то опыты. Мрачная тень Соляриса, который обратил свои способности против человечества, нависает над одной лишившейся социальной поддержки семьей.

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

Новый фильм Скотта Чарльза Стюарта не столько об инопланетном вторжении, сколько о человеческой разрозненности и запуганности, которая кроется за внешней стабильностью и благополучием. Как только между родителями начинаются склоки, в жизни младшего сына появляются неведомые силы, вырывающие его из лона семьи. Эти же силы оказывают мощное давление на старших Барреттов, представая в образе ночных кошмаров. Все они – о проникновении в дом, о вреде, который кто-то может причинить их детям. Те же, пока наивные и идеалистичные, рвутся исследовать мир. Тринадцатилетний Джесс (Дакота Гойо) считает себя довольно взрослым, поэтому тусуется с парнем постарше, смотрит порно-фильмы и пробует травку. Если от этого отгородить сына еще возможно, то от «игр» с инопланетянами уже сложнее, а точнее – никак нельзя. Помешать космической экспансии не могут ни взрослые, ни врачи, ни представители закона. В первую очередь, потому что они не верят в существование чего-то иррационального.

Режиссер «Пастыря» и «Легиона», отойдя от привычной тематики боевиков с католической символикой, снял законсервированный фильм о человеческой ничтожности и неспособности противостоять большому внешнему злу. Склеенные из разнородных клише, «Мрачные небеса» пугают громкими звуками и резкими монтажными склейками, а также создают атмосферу тотальной паранойи, свойственной хорошим страшилкам, которые когда-то было так весело и страшно рассказывать в компании темной ночью. Традиции соответствует и то, что экранная семья лишь выглядит как семья, а не кажется единым целым. Вдобавок окружающие готовы поверить в любые грехи давних знакомых, лишь бы не нарушать хлипкую внутреннюю гармонию.


версия для печати
Ссылки по теме
«Легион». Рецензия
«Пастырь». Рецензия
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноНаучная фантастикатриллерХоррор
персоны
Дакота ГойоКери РасселлДжей Кэй СиммонсДжош Хэмилтон
фильмы
Мрачные небеса

фотографии >>
«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал фотографии
«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал фотографии
«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал фотографии
«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Lexx   24.02.2013 - 20:04
Вообще-то, Солярис никогда не обращал свои способности против человечества, напротив, он шел на контакт, и даже по своему пытался сделать людей счастливыми. Люди же сами вполне успешно обратили свои внутренние... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Светлана Григорьева
10 мая ушла из жизни актриса Светлана Григорьева.

День рождения >>

Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Павел Лысенок
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Полина Пахомова (II)
Мария Селянская
Зента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
Влодзимеж Пресс
Иван Реон
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен