«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

Параноидальный аттракцион с инопланетянами
В благовидном американском пригороде, где бассейны радуют глаз чистой лазурной водой, а уютные двухэтажные дома с легко выбиваемыми дверями внушают жильцам чувство защищенности, начинают происходить странные вещи. Жертвой паранормальных явлений становится среднестатистическая семья Барретт – муж, жена и двое сыновей. В первую ночь миссис Барретт (Кери Расселл
) обнаруживает открытый холодильник, разбросанную по полу еду и отворенную настежь дверь на задний двор. Творящиеся каждую ночь мистические события становятся «все страньше и страньше»: то пропадают все фотографии, то срабатывает сигнализация, будто в дом проникли сразу со всех сторон, а однажды утром три стаи перелетных птиц атакуют дом, как японские летчики-камикадзе. Пока муж (Джош Хэмилтон
) пытается найти этому логическое объяснение, выясняется, что младший сын Сэм (Кадан Рокетт
) видел во сне некоего Дрему из детской страшилки, который все это вытворяет, а тот просил мальчика никому не рассказывать об увиденном.
«Мрачные небеса»
открываются эпиграфом из писателя-фантаста Артура Чарльза Кларка
: «Существует две возможности: либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны
». Затем под грозную музыку рисуется идиллический американский пригород, за чьей подстриженной изгородью Дэвид Линч
так любит находить скрытые желания и психические отклонения обывателей-соотечественников. Возникнув как персонаж детской страшилки (вольный пересказ гофмановского «Песочного человека»
), инопланетный разум становится все более агрессивным. Бывалый охотник на пришельцев Эдвин Поллард (Дж. К. Симмонс
) объясняет перепуганным Барреттам, что гости из открытого космоса используют против людей их страхи, возможно, даже ставят какие-то опыты. Мрачная тень Соляриса, который обратил свои способности против человечества, нависает над одной лишившейся социальной поддержки семьей.
Новый фильм Скотта Чарльза Стюарта
не столько об инопланетном вторжении, сколько о человеческой разрозненности и запуганности, которая кроется за внешней стабильностью и благополучием. Как только между родителями начинаются склоки, в жизни младшего сына появляются неведомые силы, вырывающие его из лона семьи. Эти же силы оказывают мощное давление на старших Барреттов, представая в образе ночных кошмаров. Все они – о проникновении в дом, о вреде, который кто-то может причинить их детям. Те же, пока наивные и идеалистичные, рвутся исследовать мир. Тринадцатилетний Джесс (Дакота Гойо
) считает себя довольно взрослым, поэтому тусуется с парнем постарше, смотрит порно-фильмы и пробует травку. Если от этого отгородить сына еще возможно, то от «игр» с инопланетянами уже сложнее, а точнее – никак нельзя. Помешать космической экспансии не могут ни взрослые, ни врачи, ни представители закона. В первую очередь, потому что они не верят в существование чего-то иррационального.
Режиссер «Пастыря»
и «Легиона»
, отойдя от привычной тематики боевиков с католической символикой, снял законсервированный фильм о человеческой ничтожности и неспособности противостоять большому внешнему злу. Склеенные из разнородных клише, «Мрачные небеса» пугают громкими звуками и резкими монтажными склейками, а также создают атмосферу тотальной паранойи, свойственной хорошим страшилкам, которые когда-то было так весело и страшно рассказывать в компании темной ночью. Традиции соответствует и то, что экранная семья лишь выглядит как семья, а не кажется единым целым. Вдобавок окружающие готовы поверить в любые грехи давних знакомых, лишь бы не нарушать хлипкую внутреннюю гармонию.
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