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«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов

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18 апреля 2020
Сказка о тщеславии, последствиях измены и глубоких декольте

«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов

Амбициозный иллюзионист с дешевыми фокусами и фальшивой улыбкой, Оскар «Оз» Диггс (Джеймс Франко) мечтает о величии, а до той поры соблазняет наивных фермерских дочек при помощи музыкальной шкатулки. На дворе – 1905-ый год, рассвет кинематографа и затишье перед бурей двух мировых войн. В этот исторический момент на Канзас надвигается ураган, который и перенесет незадачливого фокусника из черно-белой реальности в сказочно-яркий мир страны Оз. Там, как во сне, мошенник станет волшебником и встретит тех, с кем мог бы стать ближе, если бы не замашки циничного самовлюбленного болвана.

«Оз: Великий и ужасный» от начала до конца – большая иллюзия. Сказочный сюжет, черно-белый пролог, стилизованный под «великого немого», но уже со звуком, детская история, да про политику и отношения. Изученный вдоль и поперек мир, открытый читателям многих стран в книгах Баума, в приквеле к похождениям Дороти предстает с несколько иного ракурса, но радикально нового не открывает. Двухчасовая история без особых потерь пересказывается и за меньшее время. Однако сценаристы, видимо, увлеклись деталями и сошли с дороги, вымощенной желтым кирпичом увлекательной драматургии.

«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов

Фильм состоит из многочисленных противоречий: в этой детской ленте все дамы ходят в платьях с глубоким вырезом, а главный герой недвусмысленно намекает им на возможную «дружбу», к тому же сюжет фильма больше напоминает развернутый репортаж из Страны Чудес. Человеческое этому миру, конечно, не чуждо, но глаза разбегаются при виде плотоядных лесов, летающих бабуинов и фарфоровых городов. Визуальная сторона, безусловно, запоминающаяся, будто выпила все соки из истории о том, как «маленький человек» нашел свой путь, принял себя и только тогда добился желаемого. Торжество кинематографа в лице Эдисона над политическим диктатом ведьм читается как поклон пионерам молодого искусства и еще одна великая иллюзия создателей картины. Добродушный и громоздкий фильм с хэппи-эндом выглядит приветом из прошлого, абсолютно чуждого воцарившемуся постмодернизму.

«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов

Новому фильму Сэма Рейми не хватает самоиронии, предположить, что это случится с автором «Зловещих мертвецов» можно было только в самую последнюю очередь. Зачин о не очень порядочном человеке, который должен спасти волшебную страну Оз, перетекает в обычную историю о борьбе добра без кулаков с вооруженным до зубов злом. Тут-то сказочные персонажи в вымышленном мире перестают поддаваться даже чарам Милы Кунис, Мишель Уильямс и Рейчал Вайс. Всевозможные политические и прочие аллюзии, которые, как говорят, были зашифрованы в книгах Баума, умирают под многослойной красотой компьютерной графики. Как и положено сказке, это кристально ясное кино, в котором иногда вспыхивают намеки на сновидения и потаенные желания. Девушка из Канзаса, просившая у Оза вернуть ей способность ходить, появляется в сказочной стране в образе Фарфоровой девочки, которой новоявленный волшебник уже может помочь при помощи простого клея. На многочисленные детали и второстепенных персонажей, кажется, внимание создателей картины и было распылено, а вот мотивы (сновиденческий, кинематографический) теряются в диснеевской полифонии.

«Оз: Великий и ужасный» - первая за несколько лет размашистая и яркая киносказка, в которой неидеальный персонаж загадочным образом понимает свою неправоту, плохие персонажи внезапно становятся хорошими, а хорошие – плохими, и вдобавок Джеймс Франко играет персонажей Джонни Деппа. Все это напоминает увлекательную игру, которую затеяли отец пяти детей Сэм Рейми и заботящиеся о своих чадах Рейчел Вайс и Мишель Уильямс. Размах и задор тут примяли хорошую сказку, какую детям обычно рассказывают без костюмов и спецэффектов, перед сном. Но подрастающее поколение, являющееся целевой аудиторией, вряд ли отвлечется от цветущего нового мира.


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Оз: Великий и Ужасный

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«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов фотографии
«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов фотографии
«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов фотографии
«Оз: Великий и ужасный» // Только без фокусов фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Mendelson   12.03.2013 - 22:45
Сказку Баум написал в 1900-м. История, рассказанная в приквеле, в основном, основана на его же оригинальных героях. Не нужно искать подтексты там, где их нет. Хотя бы в единственном нормальном американском... читать далее>>
№ 6
Lexx   10.03.2013 - 12:54
... Дык Америка Америку пропагандирует! :) Смотрите! Главный герой - мошенник, волей Божией определенный принести свободу в Изумрудный город... Ничего не напоминает? Ага, оно самое! Эти товарищи... читать далее>>
№ 5
Серегей Ванинков (Москва)   10.03.2013 - 03:27
Ой, а можно поробнее? Кто там кого пропогандирует? ВРоде зло наказано, алчность тоже, не про капитализм же кино. ... читать далее>>
№ 4
Lexx   9.03.2013 - 17:41
Совсем, как советские киносказки. Банальная политическая пропаганда! читать далее>>
№ 3
Серегей Ванинков (Москва)   6.03.2013 - 15:31
Очень жду этот фильм, обажаю Рейми читать далее>>
Всего сообщений: 6
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