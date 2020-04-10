«Мама»: Проклятье и Аннабель

Дебютный фильм режиссера «Оно»
Фильм, снятый дебютантом Андресом Мускетти
под чутким продюсерским оком Гильермо дель Торо
, начинается многообещающе. Мужчина, только что убивший пару коллег по работе и бывшую жену, берет двух своих дочек, пятилетнюю Викторию и годовалую Лилли, в поездку по заснеженной дороге неизвестно куда. Как выясняется – до ближайшего крутого поворота, на котором машина слетает с шоссе и врезается в дерево. Чудом уцелевшие папа и девочки бредут по лесу через сугробы, пока не натыкаются на заброшенную хижину. Там отчаявшийся отец достает пистолет и бросит Викторию отвернуться. К счастью для девочек, в дело вмешивается некая сущность, которая становится для них чем-то вроде мамы на протяжении следующих 5 лет.
Не будем гадать, чем в течении такого внушительного срока занималась полиция, но когда повзрослевших сироток находят спустя пятилетку нанятые их дядей Лукасом трапперы, выясняется, что они фактически разучились ходить и говорить. Впрочем, Виктория быстро обретает простейшие навыки, пока Лилли предпочитает бегать по полу по-паучьи. Добившийся опеки над племянницами Лукас (Николай Костер-Вальдау
из «Игры престолов»
играет, кстати, и их сорвавшегося с катушек отца) получает от психиатра Дрейфусса дом, где он и его подружка Аннабель (Джессика Честейн
) смогут с ними жить. Взамен опекун разрешает доктору Дрейфуссу проводить с девочками еженедельные сессии, чтобы следить за их состоянием. Не всё так просто - мама, как известно, бывает только одна, и сущность из леса вернется за своими доченьками, пусть даже и не родными. После того, как она отправит Лукаса в больницу, в доме, кроме неё и девочек, останется только Аннабель.
Интригующая завязка, отличная операторская работа и неожиданно темноволосая и татуированная Честейн в роли басистки рок-группы, похожая образом на Джоэн Джетт
, вызывают определенные ожидания, которые так и не будут оправданы. Как только умело нагнетаемый саспенс сменяется настоящим «ужасом», и нам показывают нарисованную на компьютере «суррогатную мать», жуть куда-то улетучивается. В результате получается стандартный мистический хоррор с парой пугающих «резких» моментов и с вполне ожидаемой развязкой неподалеку от той самой хижины в лесу. Интересен он прежде всего игрой востребованной сейчас как никакая другая актриса Джессики Честейн, чья Аннабель не готова не то что к роли матери, а даже и сиделки двух странноватых девочек. Её недоверие и сдержанность по отношению к Лилли и Виктории постепенно сменяются на заботу и нежность, и та достоверность, с которой это сыграно, доказывает, что ангажированность Честейн более, чем оправданна. В какой-то момент её трансформация напоминает перемены, произошедшие с Рипли
в «Чужих»
после встречи с выжившей на космической станции сиротой Ньют.
Было бы несправедливо не похвалить и режиссера. Мускетти вставил в фильм и свою короткометражку 2008-го года, ставшую основой этого полнометражного дебюта, и справедливости ради надо сказать, что она смотрится по-настоящему впечатляюще.
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