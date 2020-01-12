«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

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Новости кино «Дылда» Кантемира Балагова отмечена призом FIPPESCI на фестивале в Палм-Спрингс Ранее картина была выдвинута от России на премию «Оскар».

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