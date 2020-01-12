«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

Незатейливая комедия о попытках понять женскую логику
Что делать девушке, которая узнала об измене своего жениха? Одна будет лить горькие слёзы, снедаемая своим горем. Другая - потрошить лавки бутиков в ближайшем торговом центре. А вот героине фильма «О чём молчат девушки»
достаточно компании трёх своих лучших подруг, дабл-водки и авантюрной поездки на уикенд в Испанию. Четыре девушки - Катя (Ольга Смирнова
), Юля (Юлия Пересильд
), Лада (Олеся Судзиловская
) и Тася (Таисия Вилкова
) расскажут то, о чём в обычной жизни они бы помалкивали. Покинувшим столицу москвичкам предстоит немало приключений - встреча с обаятельным мужчиной, побег из под венца, ограбление, похищение и даже погони. Но, самое главное, они смогут найти ответ на важнейший вопрос в жизни, хотя у каждой он свой.
На прошлой неделе мы пристально наблюдали, что творят мужчины
, теперь мы допущены к главной тайне и узнаем, о чём молчат девушки. Режиссёр картины Карен Оганесян
(автор третьей новеллы «Я не Коля» в лирической комедии «Мамы»
и фильма «Пять невест»
), видимо, заметил некую дискриминацию в отечественном кинематографе - о мужчинах сняли аж два фильма, а про прекрасный пол забыли. В попытках понять женскую логику, он создал достаточно лёгкую к восприятию, незатейливую и местами даже кокетливую картину. Невооружённым взглядом легко проглядывается сходство с фильмом «Секс в большом городе 2» Майкла Патрика Кинга
, только с российским акцентом. Обратившись к столь «опасному» для отечественных фильммейкеров жанру комедии, Оганесян выпустил в свет искромётное и весёлое зрелище, которое, тем не менее, не лишено романтики и лирических нот.
«О чём молчат девушки» - своеобразная «таблетка», которая позволит немного отвлечься и получить удовольствие, хотя бы потому, что фильм повествует о самых обычных девушках, перипетиях их жизни и любви. Комедийный тон картине задают Олеся Судзиловская и Ольга Смирнова. Героиня первой - известная поп-певица, которая то и дело норовит сочинить очередной хит на ходу или готова прийти на помощь подруге - профессионально «вырубить» испанского полицейского банкой с детским питанием. Вторая - успешный адвокат, которая в ответ на милое лепетание подруги о белом подвенечном платье и букете невесты, готовой вот-вот воплотиться в реальность благодаря мимолётной встрече с простодушным олигархом Владимиром (Михаил Пореченков
), коротко отвечает: «Да расписывайтесь, если что, я вас одним днём разведу».
Кстати, главный мужской персонаж фильма тоже весьма комичен. Он привык получать от жизни всё и реализовывать свои самые смелые фантазии, например, устроить романтическую рыбалку для своей дамы, где она поймает рыбку, а в ней кольцо. «Только вот не придумал ещё как кольцо в рыбу запихать»
. Весьма лихо Владимир перевоплощается из беспечного романтика с разбитым сердцем в ярого зачинщика погони со стрельбой и обещаниями скорой расправы. Очень удивила роль Таисии Вилковой, звезды телесериала «Деффчонки»
. Молодая ассистентка Лады половину фильма будет проповедовать веру в вечную любовь и красивого, мужественного принца, который, впрочем, может быть даже не на белом коне, но на хорошем мотоцикле. И, встретив свой идеал, она практически до финального занавеса будет скована с ним «цепями закона» - наручниками. Очевидно, такой ход позволил автору стереть возрастную планку своей картины и расширить аудиторию «от мала до велика».
Не стоит ждать от фильма серьёзных разговоров о познании души и человеческой сущности, пронзительно стремящейся вникнуть в законы мироздания. Это просто красивая, насыщенная тёплыми пейзажами Майорки картина, в которой каждый найдёт что-то своё. Анализируя психологию образов, ты понимаешь, что невинные розовые очки в какой-то ситуации могут быть полезнее прагматичного подхода к жизни. В каждом из нас есть желание любить, быть немного наивным, трезво оценивать ситуацию... и иной раз «совершить что-то противозаконное».
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