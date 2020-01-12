Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

Спутник телезрителя >>
12 января 2020
Незатейливая комедия о попытках понять женскую логику

«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

Что делать девушке, которая узнала об измене своего жениха? Одна будет лить горькие слёзы, снедаемая своим горем. Другая - потрошить лавки бутиков в ближайшем торговом центре. А вот героине фильма «О чём молчат девушки» достаточно компании трёх своих лучших подруг, дабл-водки и авантюрной поездки на уикенд в Испанию. Четыре девушки - Катя (Ольга Смирнова), Юля (Юлия Пересильд), Лада (Олеся Судзиловская) и Тася (Таисия Вилкова) расскажут то, о чём в обычной жизни они бы помалкивали. Покинувшим столицу москвичкам предстоит немало приключений - встреча с обаятельным мужчиной, побег из под венца, ограбление, похищение и даже погони. Но, самое главное, они смогут найти ответ на важнейший вопрос в жизни, хотя у каждой он свой.

«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

На прошлой неделе мы пристально наблюдали, что творят мужчины, теперь мы допущены к главной тайне и узнаем, о чём молчат девушки. Режиссёр картины Карен Оганесян (автор третьей новеллы «Я не Коля» в лирической комедии «Мамы» и фильма «Пять невест»), видимо, заметил некую дискриминацию в отечественном кинематографе - о мужчинах сняли аж два фильма, а про прекрасный пол забыли. В попытках понять женскую логику, он создал достаточно лёгкую к восприятию, незатейливую и местами даже кокетливую картину. Невооружённым взглядом легко проглядывается сходство с фильмом «Секс в большом городе 2» Майкла Патрика Кинга, только с российским акцентом. Обратившись к столь «опасному» для отечественных фильммейкеров жанру комедии, Оганесян выпустил в свет искромётное и весёлое зрелище, которое, тем не менее, не лишено романтики и лирических нот.

«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

«О чём молчат девушки» - своеобразная «таблетка», которая позволит немного отвлечься и получить удовольствие, хотя бы потому, что фильм повествует о самых обычных девушках, перипетиях их жизни и любви. Комедийный тон картине задают Олеся Судзиловская и Ольга Смирнова. Героиня первой - известная поп-певица, которая то и дело норовит сочинить очередной хит на ходу или готова прийти на помощь подруге - профессионально «вырубить» испанского полицейского банкой с детским питанием. Вторая - успешный адвокат, которая в ответ на милое лепетание подруги о белом подвенечном платье и букете невесты, готовой вот-вот воплотиться в реальность благодаря мимолётной встрече с простодушным олигархом Владимиром (Михаил Пореченков), коротко отвечает: «Да расписывайтесь, если что, я вас одним днём разведу». Кстати, главный мужской персонаж фильма тоже весьма комичен. Он привык получать от жизни всё и реализовывать свои самые смелые фантазии, например, устроить романтическую рыбалку для своей дамы, где она поймает рыбку, а в ней кольцо. «Только вот не придумал ещё как кольцо в рыбу запихать». Весьма лихо Владимир перевоплощается из беспечного романтика с разбитым сердцем в ярого зачинщика погони со стрельбой и обещаниями скорой расправы. Очень удивила роль Таисии Вилковой, звезды телесериала «Деффчонки». Молодая ассистентка Лады половину фильма будет проповедовать веру в вечную любовь и красивого, мужественного принца, который, впрочем, может быть даже не на белом коне, но на хорошем мотоцикле. И, встретив свой идеал, она практически до финального занавеса будет скована с ним «цепями закона» - наручниками. Очевидно, такой ход позволил автору стереть возрастную планку своей картины и расширить аудиторию «от мала до велика».

«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась

Не стоит ждать от фильма серьёзных разговоров о познании души и человеческой сущности, пронзительно стремящейся вникнуть в законы мироздания. Это просто красивая, насыщенная тёплыми пейзажами Майорки картина, в которой каждый найдёт что-то своё. Анализируя психологию образов, ты понимаешь, что невинные розовые очки в какой-то ситуации могут быть полезнее прагматичного подхода к жизни. В каждом из нас есть желание любить, быть немного наивным, трезво оценивать ситуацию... и иной раз «совершить что-то противозаконное».


версия для печати
Ссылки по теме
«Что творят мужчины»
Юлия Пересильд: «Чем попросят, тем и пожертвую»
«Пять невест»
Поиск по меткам
КомедияКсения КассиниРоссийские фильмы
персоны
Таисия ВилковаСергей КалужановКарен ОганесянЮлия ПересильдИрина Пивоварова (II)Михаил ПореченковОлеся СудзиловскаяОльга ТумайкинаОльга ФилимоноваВиталий Хаев
фильмы
О чем молчат девушки

фотографии >>
«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась фотографии
«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась фотографии
«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась фотографии
«О чём молчат девушки»: Сама придумала - сама обиделась фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 11
Вольноопределяющийся Марек. (Прага)   2.05.2013 - 17:16
[i ] Порожняк...[/i] читать далее>>
№ 10
Серегей Ванинков (Москва)   10.03.2013 - 03:23
Таки, точно вам говорю. ... читать далее>>
№ 9
миг313   10.03.2013 - 00:18
Фильм соответствует своему жанру полностью - гламурная комедия. Легкий, красивый, местами смешной и да - отличный актерский состав. читать далее>>
№ 8
Nikolaos   9.03.2013 - 19:53
... Таки лучше не бухлом :-) читать далее>>
№ 7
Double-trouble   9.03.2013 - 18:59
... ой-вей... ну если так... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Неда Арнерич
10 января ушла из жизни актриса Неда Арнерич.
Иван Пассер
9 января ушёл из жизни режиссёр Иван Пассер.
Александр Аблязов
6 января ушёл из жизни актёр Александр Аблязов.

День рождения >>

Станислав Боклан
Наталия Вдовина
Рената Литвинова
Мария Пирогова
Андрей Подубинский
Наталья Сайко
Борис Химичев
Алёна Хмельницкая
Валерий Хромушкин
Джемма Артертон
Мари Дюбуа
Оливье Мартинес
Оливер Платт
Луиза Райнер
Кирсти Элли
Энтони Эндрюс
все родившиеся 12 января >>

Афиша кино >>

Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
Проксима
боевик, драма, научная фантастика
Германия, Франция, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Маленькая мисс Дулиттл
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Германия, 2018
Моё прекрасное лето с Софи
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2019
Особенные
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Песня имён
драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, 2019
Подруги поневоле
комедия, криминальный фильм, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2019
Проклятие
фильм ужасов
Канада, США, 2020
Риф. Новые приключения!
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен